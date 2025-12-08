Burdur'da caddeye atlayan kedi kazaya sebep oldu: 2 kişi hayatını kaybetti
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Burdur-Fethiye kara yolu Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezinden Fethiye yönüne giden 07 L 9130 plakalı otomobilin sürücüsü Savaş Toktaşer (34), önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyon kırdı.
Kontrolün kaybolduğu otomobil, refüjü aşarak karşı yöne geçti. Otomobil, önce Orçun V. yönetimindeki 07 ZD 017 plakalı otomobile, ardından Gölhisar'dan Isparta yönüne giden Ali A. (49) yönetimindeki 15 AEH 779 plakalı minibüse çarptı.