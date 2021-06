Mesaj

TÜRKİYE gerçekten zor bir yerdir. İki büyük de gelip "Bizimle olacaksınız" diye bastırır. Bunu dengelemek, yönetmek kendi istediğin yolu örmek kolay değildir. Sağlı sollu bastırırlar.

Yönetemez hale getirirler.

Geçmişte yaptılar. Bu nedenle Türkiye en tepede ne olup bittiğini iyi görmeli okumalı ve ona göre pozisyon almalıdır.

Tam yazının başına oturdum bir de gördüm ki ABD Çinli şirketlere karşı baskıyı artırmış… Biden imzayı atmış… Başkan Biden'ın Hint-Pasifik politikası koordinatörü Kurt Campbell geçtiğimiz haftalarda "Çin'le diyalog dönemin sona erdi" dedi. ALASKA ZİRVESİ'nden sonra söylenen bir sözdü bu… Biden'lı ABD artık kendi yanında görmek istediği ülkelere açık net olacaktı. Bu belliydi. 14 HAZİRAN'daki Biden-Erdoğan görüşmesi de bu frekansta olacaktı.

Zirveden sonra ilişkilerin nasıl ilerleyeceği belli olurdu. Çok zaman geçmeden anlaşılırdı… Ancak Başkan Biden'ın ABD'li kuruluşların savunma ve izleme teknolojisiyle bağlantılı olan onlarca Çinli şirkete yatırım yapmasını yasaklayan kararnameyi imzalaması önemliydi. ERDOĞAN'la yapacağı görüşmeden önce bu adımın atılması da ANKARA'ya mesajdı. Ellerini gösteriyorlardı! 59 ÇİNLİ şirket radara girmişti. Trump'ın başlattığı genişleyerek devam ediyordu.

ABD Savunma Bakanlığı'nın merkezde olduğu YAPTIRIM KARARINDA Aviation Industry Corp of China (AVIC), China Mobile Communications Group, China National Offshore Oil Corp (CNOOC), Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd, Huawei Technologies Ltd ve Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) gibi çok önemli şirketler var. Zaten ÇİN de bunların bir araya gelmesiyle oluşan GÜÇ!

Biraz geri gidelim…

Olaylara kabaca bakalım… 2010'da Tunuslu üniversiteli genç kendini ateşe verdi.

MAĞRİP sallandı. Liderler gitti. Bu topraklarda yeni bir modele geçildi. Bu dalga Suriye'ye geldi. Bitmeyen savaşa yol açtı. Yüzlerce örgüt yabancı istihbarat tabelaları altında MÜSLÜMAN COĞRAFYASINI kan gölüne çevirdi. Müslümanlar'ın kendi içindeki MEZHEP KAVGASI da işin içine bir şekilde katıldı sonu gelmeyen savaş büyüdükçe büyüdü… Bu savaşın en net görüldüğü yer Türkiye sınırları olunca rüzgar buraya da geliverdi. 2013'te GEZİ OLAYLARINI da 17-25'i de yaşadık. Aynı yıl KATAR'da daha önce alışılmadık bir olay meydana geldi. KATAR ŞEYHİ Hamed bin Halife es-Sani yerini oğlu TAMİM'e bırakıyordu. Kavgasız gürültüsüz… Darbelerin suikastların yaşandığı bölge için bir ilkti.

Yine aynı yıl çok önemli bir çıkış daha gerçekleşiyordu. Çin lideri Cinping KAZAKİSTAN'da konuşuyordu… Cinping, 7 Eylül 2013'te Kazakistan'ın NAZARBAYEV ÜNİVERSİTESİ'nde İPEK YOLU'nu ilan ediyordu. Bir süre sonra 3 Ekim'de de Endonezya'da DENİZ İPEK YOLU'nu açıklıyordu. 65 ülke işin içinde olacaktı. Çin ile ROMA birbirine bağlanacaktı… Aslında yapılan ROMA İMPARATORLUĞU'nun canlandırılması ve güç dengelerini yeniden oluşturulmasıydı. Fakat kendini SON ROMA olarak gören ABD ise buna şiddetle karşıydı! Dünya nüfusunun YÜZDE 64'ü, bilinen enerjinin YÜZDE 75'i bu projenin içinde olacaktı. SAVAŞLA bile değişemeyecek kadar büyük bir oyun kurulmaktaydı… Mücadele de buydu… Aynı tarihlerde 3 Temmuz'da ise MISIR başka frekansa geçiyordu. Halkın oylarıyla gelen MURSİ asker tarafından tasfiye ediliyordu.

SİSİ dönemi başlıyordu.

Meydanlar karışsa da insanlar yaşamlarını yitirse de SİSİ ülkenin komutasını ele geçiriyordu. BM toplantılarında da OBAMA ya da TRUMP yanında oturtuyordu. Kırılmanın çıplak gözle göründüğü yıl olduğu için 2013 çok önemliydi.

Mesela ŞUBAT'ta ABD'nin ANKARA'daki Büyükelçilik binası saldırıya uğruyordu.

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan ABD'li Sarai Sierra cinayeti Türkiye gündemine yerleşiyordu. Neden ve niye öldürüldüğü tam olarak bilinmese de şüpheli isim HATAY'da yakalanıyordu.

Aynı dönemde HATAY da karışıyordu. REYHANLI'da bomba yüklü iki araç patlıyor 52 insan canından oluyordu.

Savaş manzarasını andıran fotoğraflar servis ediliyordu.

Aynı senenin EYLÜL'ün de ise Türkiye, sınırda İHLAL YAPAN M-17 tipi Suriye helikopterini düşürüyordu. O dönemde Susurluk davasından hükümlü eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar denetimli serbestlik çerçevesinde cezaevinden tahliye ediliyordu… 2013'ü özel kılan olaylardan biri de ABD'li Edward Snowden'ın Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi'nin (NSA) tüm dünyayı gizlice nasıl izlediğini kanıtlayan belgeleri sızdırmasıydı.

Papa 16. Benediktus'un, ilerleyen yaşını gerekçe göstererek istifa etmesi ve BOSTON MARATONU'nun Çeçen Çarnayev kardeşler tarafından kana bulandığı iddiasının ortaya atılması da unutulmayan NOTLAR arasındaydı.

İçeride ya da dışarıda olan her adım BÜYÜK KAVGANIN cephelerini gösteriyordu. Maalesef burada anlayan çok yoktu! Türkiye gibi kritik ülkeler taraf seçmeye zorlanıyordu... Biden'ın gelişiyle birlikte 2021'de çok kritik bir yıl olacaktı! Ben olaylara böyle bakıyorum.

14 HAZİRAN'daki görüşmeyi ve sonrasını da çok önemsiyorum… Siz de önemseniz iyi olur. Bakalım neler olacak…