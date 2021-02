Futbol

FENERBAHÇE, bein Sports, tartışmalar, Beko'ya İngiltere'de kesilen ceza, Koç Ailesi'nin ABD'de aldığı ödüller ve gördüğü saygı, Ford Otosan'daki yolsuzluk, Fatih Terim'e kadar uzanan "SİCİLİ BOZUK" çıkışı...

Bakıldığında hepsi birbirinden ayrı gibi durabilir.

Öyledir de. Ancak perde gerisinde ilişki ağlarını takip ettiğinizde karşınıza ilginç noktalar çıkabilir. Daha önce yazmıştım. Oradan gidelim. Yıl 2009'du. Koç ailesine, 'Hayırseverlik' alanında ABD'nin en prestijli ödülü Carnegie Medal of Philanthropy verildi. Daha önce Hintli Tata, İngiliz Sainsbury bir de Japon Inamori ailesi bu ödüle layık görülmüştü. Amerika dışından bu ödüle ulaşanların sayısı pek fazla değildi.

Rahmi Koç, ödülü almak için ailesiyle gitmiş ve herkesi duygulandıran bir konuşma yapmıştı. David Rockefeller'in elinden ödülünü alan Rahmi Bey, "Bunu sadece kendim ve ailem için değil ülkem için de alıyorum" diye konuşmuştu. Salondaki 500 kişi ayakta alkışlamıştı...

Bir iki yıl önce de ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel bağları geliştirmek üzere 70 yıldır faaliyet gösteren The American Turkish Society'nin 'Hayırseverlikte Mükemmellik Ödülü', Vehbi Koç Vakfı'na verildi. New York'taki törende ödülü, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, tüm dünyada hayırseverlerle yerel sivil toplum örgütlerini bir araya getirmeyi amaçlayan 'Synergos' isimli organizasyonun kurucusu Peggy Rockefeller Dulaney'den aldı. İki aile arasındaki DOSTLUK da SIR değildi. Küresel ortaklıkları vardı. Doğaldı...

Fenerbahçe ile bein Sports arasındaki VAR'dan başlayan kavganın arkasında başka bir neden olabilir mi?

Elbette kimse böyle bir şey söylemedi, ima da etmedi.

Ben yine düşünmeden edemedim... Geçtiğimiz haftalarda İngiltere'den çok ilginç haberler geldi.

Kabaca şöyleydi: 2010 ve 2013 yıllarında 5 kişinin fırından sızan gaz nedeniyle yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada, Türkiye merkezli Beko firması ciddi kusurlu bulundu... Eskiye dönük, MARKAYI hedef alan bir ceza gibi geldi bana. Firma, 5 kişinin fırınlardan ölümcül miktarda karbondioksitin sızmasıyla ilgili önlem almadığı gerekçesiyle suçlanıyordu.

Resmen kusur aranıyordu yani...

Süper Lig zaten tansiyonu eksik olmayan bir organizasyondu. Fenerbahçe bu yarışta zaman zaman Galatasaray ile zaman zaman da yayıncı kuruluş bein Sports ile karşı karşıya geliyordu. Fenerbahçe, Fatih Terim'e "Nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabiliyor. Hem futbolculuk hem de antrenörlük hayatında bu kadar ceza alabiliyor" sözleriyle yükleniyordu. Galatasaray da SİCİLİ BOZUK ifadesine KUPALARI göstererek yanıt veriyordu. Derken VAR meselesinden bu kez Fenerbahçe ile bein Sports, yani KATAR karşı karşıya geliyordu...

Katar'ı çok kez yazdım.

Türkiye'nin adeta stratejik ortağıydı. Yatırımlarıyla kriz zamanlardaki dostluğuyla Ankara'ya çok ama çok yakındı. Borsa İstanbul'dan BMC'ye kadar pek çok yerde gölgeleri vardı. İki ülke arazındaki ticaret, AK PARTİ dönemiyle birlikte 25 milyon dolardan milyar dolarlara geliyordu. Katar'ın İNGİLTERE toprağı gibi hareket ettiğini söylememe gerek yok sanırım...

Türkiye'nin Katar'da askeri üs açtığını ve sonrasında Mısır-Bahreyn-Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri'nin KATAR'a ambargo başlattığını unutmayın!

Fenerbahçe'nin hedefinde olan Fatih Terim'in de ALİYEVLER'e yakın olan Mehmet Ağar'la dostluğu da baki... Bu da SIR değil...

Fenerbahçe geçtiğimiz hafta formasında taşıdığı sloganla resmen bein Sports'a yani KATAR'a yani Şeyh Tamim'e bayrak gösterdi! Yazdığım isimlerin hiçbiriyle ilgili değilim. İlgimi de hiç çekmedi. Ancak arada garip bir şekilde birbirini takip eden BAĞLAR var.

KÜRESEL ANLAMDA hem de! Bein Sports'un merkezi bildiğim kadarıyla FRANSA yani Paris.

Ancak Fenerbahçe için 12 kişilik İNGİLİZ AVUKAT GRUBU LONDRA'dan geldi. DAVA İÇİN...

Peki Fenerbahçe ne yaptı? "Taraftarlarımıza sesleniyorum, siz de hazır olun. Şu an boykot kampanyasına gitmeyeceğiz ama son olarak gerekirse onu da yapacağız. Bizden bu konuda sinyal bekleyin...

Demek siz Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. Hodri meydan" mesajı paylaştı.

Rockefeller ailesi, verilen ödüller, içeride dışarıda ayrılan yollar, Beko gibi bir markanın bir şekilde hedef alınması, Ford Otosan'ın olumsuz haberle gündeme gelmesi, bein Sports'un dolayısıyla Katar'ın en arkada ise İngiltere'nin VAR üzerinden sorun yaşaması tesadüf mü? Belki ismini yazdığım hiç kimse olaylara böyle bakmıyor! Olabilir!

Ancak son dönemdeki bu gerginlikler başka bir soruna işaret etmiyor mu? Ne dersiniz!

SON SÖZ: Futbol hiçbir zaman sadece futbol değildir!