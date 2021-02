Eski model

Kapımızın önüne bakarak olanları görme şansımız az. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı, ABD'nin etkisi, sonuca tesiri ve ardından gelen KÜRESEL KURGULAR... CIA'dan IMF'e, Dünya Bankası'ndan NATO'ya kadar... Haliyle her devletin, her şirketin, her ordunun bir görevi oldu. Bizim de... Eski konuları açmaya gerek yok. 60 yılımız gitti... İkinci Dünya Savaşı'na girmediği halde masada olan ilginç bir devlet vardı! Evet, ÇİN! Japonlar'ın saldırısına uğruyor ancak ABD Sovyetler'in itirazına rağmen onu masaya getiriyordu. İŞTE O KARAR BUGÜN KARŞIMIZDA... Günlük bakınca asla ve kat'a anlayabileceğimiz bir şey değil bu.

Oysa Amerikan hikayesi farklı... Bir zamanlar Çin denen fakir, kızgın ve izole bir keşiş krallığı vardı. İki vizyoner devlet adamı, Richard Nixon ve Henry Kissinger, bu mutsuz ülkeyi ziyaret ederek dünyaya açtı. Para da teknoloji de götürdü... Ancak ÇİN zenginleştikçe ABD'ye bağlı kalacağına despotik yönetimiyle başkaldırdı. Washington'u baltaladı. Sonra komşularını taciz etti... Kabaca hikaye böyle. Bir de daha sonra Nixon'un "Kendi elimizle bir Frankenstein yaratmış olabiliriz" özeleştirisi vardı! ABD iki partili bir sistemdi ancak kim gelirse gelsin ÇİN ile uyumu eşsizdi. Clinton ya da Bush... Çünkü ABD ELİTLERİ, ÇİN üzerinden bütün çalışanları, bütün şirket sahiplerini, bütün aykırı sesleri ehlileştiriyordu. Ücret politikaları, işçi sendikaları, çevre için yollara düşen aktivistler... Hepsi bu oyunun içinde eritiliyordu...

Çin'i yanına alan ABD Sovyetler'i karşıya itiyor ve AVRUPA'nın korkulu rüyası haline getiriyordu. KOMÜNİST BİR DEV komşunuz olursa REJİMİNİZİ-DEMOKRASİNİZİ korumaya çalışırsınız. Avrupa da öyle yaptı. Bu nedenle 1960'lardan itibaren TÜRKLER Almanya'ya ACI GURBET'E gitti. Zenginlik oradaydı! Oysa ABD'nin kurduğu oyun gereği AVRUPA'nın kendini koruması için ÜCRETLERİ YÜKSEK TUTMASI GEREKMEKTEYDİ... Çin'i ucuz işgücü ile KAPİTALİZMİN emrine veren ABD Avrupa'yı da SOVYET KORKUSUYLA yüksek maliyetlere zorluyordu...

Herkes bir ÖCÜ ile korkutuluyordu... Bizler tek aşamalı düşünme biçimine alışık olduğumuz için olan biteni görmüyorduk. Çin'in çalışma saatleri, ücret politikaları kabul edilmiş kuralların dışındaydı! Devamlı üretiyorlardı. Büyük markalar KOMÜNİST ÇİN'i rehin almıştı. Onlar üretiyorlar, bir avuç ELİT kazanıyor ve dünyayı kontrol ediyordu. Amerika buydu! Bir taşla 5 kuş vurmazsa atmazdı!

Şimdi Biden geldi. İKLİM'den söz ediyor! Karbon salınımı birinci gündemlerden. Dünyayı kirleten ülke aranacaksa bu ABD tarafından yukarı çekilen ÇİN'di. Bu SIR da değildi. Şimdi belli ki Çin'i geri almak, kontrol edilir halde tutmak istiyorlar... Bu hafta başında ABD'ye ait iki uçak gemisi Güney Çin Denizi'nde BAYRAK GÖSTERDİ.

Çin bunu "barışı ve istikrarı bozma" hamlesi olarak gördü. ABD ise Çin'i "Güney Çin Denizi'ni askerileştirmekle, Malezya, Filipinler ve Vietnam gibi komşularına gözdağı vermekle" suçluyor... Ancak bunların hepsi perde önünde...

Çin'i büyüten ABD üniversite öğrencilerinin başını çektiği TİANANMEN MEYDANI'ndaki olaylara kayıtsız kaldı. Tepki vermedi! Mao Zedung'un portresinin karşısına 'Demokrasi Tanrıçası'nın heykelini diken gençler askerlerin ateşleriyle karşılaştı!

Pandemi, Covid-19, aşı, ölümler, filyasyon ekipleri, mutasyon, kapanma, ülkelerin sınırlarını kapatması, seyahatlerin askıya alınması, sokağa çıkma yasaklarının getirilmesi, evden çalışmanın başlaması, okulların yerini ONLINE derse bırakması, GETİR'cilerin çoğalması, maskelerin hayatımıza girmesi, AŞI karşıtı söylemlerin İnstagram gibi Facebook gibi Twitter gibi mecralarda yasaklanması, yeni salgınların yolda olduğunun ileri sürülmesi... Hepsinin altında yatan asıl gerçek EKONOMİ! Covid-19 savaşlardan daha etkili...

İnsanlar evde ve işsiz. Giderek bu sayı artacak. Ülkeler ekonomilerini döndürmek için DÜŞÜK ÜCRET politikasına geçecek. BÜYÜK ŞİRKETLER kazanacak, insanlar kaybedecek. Bu oluncaya kadar SİYASİ tepişmeleri, silah şovlarını izleyeceğiz. Sadece AMAZON gibi BÜYÜKLERİN yaşadığı bir gelecek kapının dışında. AŞI ile virüs ile gelen bu... Savaşla koydukları düzeni VİRÜSLE değiştirip herkese format atacaklar. Karşı çıkan devletleri de içeriden kemirecekler...