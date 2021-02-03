Boğaziçi

Türkiye gerçekten farklı bir ülke... Hiçbir konuda birleşemiyoruz. Hep atışma, çekişme, kavga hali... Yahu neden? Bizden başka herkese faydası var, bunu ıskalıyoruz. Covid-19, salgın, aşı, virüs, ölümler, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler, Rus muhalif liderin gençlerle Kremlin'i sarsması, Myanmar'daki darbe, faiz oranları, piyasa şartları, enflasyon, Biden'ın gelmesi, Çin'e karşı içten içe bir ittifak kurulması, Mazlum Kobani, YPG ve yeni anayasa tartışmaları... Bunların hiç biri diğerinden ayrı değil. Hepsi bir zincirin halkaları...

Açalım...

Önce denizden gidelim...

ABD'nin 'USS Porter' füze firkateyni, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Ukrayna'da yapılması planlanan tatbikata katılmak üzere kırmızı ışıklarla süslenmiş Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçerken "Biz kırmızı ışıkta durmayız" paylaşımını yaptı. Etiket de iddialıydı: DAİMA HAZIR!

Yine birkaç gün önce Trump'ın Başkan Erdoğan'a yolladığı mektupta ismi geçen MAZLUM KOBANİ sahne aldı. Trump her ne kadar ANKARA'ya yardımcı olsa da SDG ya da YPG konusunda isteneni yapamadı. İzin vermediler...

Trump birkaç kez KOBANİ'ye teşekkür etti. ABD'ye gelebileceği söylendi. Ankara da "Bu teröristi bize verin" talebinde bulundu. Sonuç çıkmadı. Şimdi Biden yönetimi ilk iş olarak KOBANİ ile görüştü. Gerçek adını sadece kendisinin bildiği bir isim yine parlatılıyordu. Kimi kaynaklara göre ismi Mustafa Abdi bin Halil... Ancak Ferhat Abdi Şahin, Şahin Cilo ve Mazlum Abdi de kullandığı isimler arasında. Kobani, Biden'ın ABD Başkanı seçilmiş olmasının Suriye krizinin gerçekçi çözümü için büyük bir umut olduğunu ileri sürerek "Yeni ABD yönetimiyle SDG arasında ortak bir program hazırlanacak" dedi.

Devam...

ABD Başkanı Joe Biden, Myanmar'daki darbeyi kınadı. Biden, "Darbenin sorumluları hesap verecek" dedi. Yaptırımlar masada diyen Biden'ın hemen arkasında İngiltere ve Avrupa Birliği yer aldı! Siyaseten bunlar olurken Rockefeller Vakfı, Bill Gates, Microsoft, Salesforce ve Oracle AŞI PASAPORTU için harıl harıl çalışmakta... Telefonlara indirilen bir QR KODU'yla yaşanması için yeni hayat hazırlıkları tüm hızla gitmekte. "Covid-19 veri ve ortak dijital platform" çatısı altında her bilginin sahibi olacaklar. Karşıdan böyle bir cisim yaklaşırken WhatsApp'la uğraşmak pek eksik kalmıyor mu! Defalarca yazdım! Amerikalılar bir sorunu AKUT hale getirmeden çözmezler. Sorunu öyle büyütürler büyütürler ki sonunda aklı başında insanları bile PES ETTİRİRLER... Yeni dünya için SAVAŞ ZAMANINDA bile kurulamayacak bilgi bankası kurulmakta... Merkez yine ABD... Aynı akıl şu an "COVID pasaport" uygulamasını Abu Dabi ve Pakistan arasında denemelerden geçiriyor. Ancak biz bunlarla değil küçük sorunları DAĞ haline getirmekle meşgulüz...

Pek çok ülkede olduğu gibi Türk ekonomisi de sorunları barındırmakta. Bunda gizlenecek bir şey de yok. Çok ülke bu durumda. Ancak biz gelen değişim rüzgarlarını ıskalayıp küçük iç problemleri abartmakla meşgulüz. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler de böyle. Öğrencilerin protesto hakkı vardır. NET! Ancak değerlere saygı göstermeleri de bir zorunluluktur. Boğaziçi gibi ülkenin iftihar ettiği üniversiteden bunu beklemek de haktır... Çok kişi yaşananları "GEZİ KALKIŞMASI PROVASI" olarak nitelendiriyor. Hayır öyle değil... Karşıda bu sorunu kaşımak isteyen AKIL varsa asla ve kat'a aynı modeli kullanmaz.

Bu kez PROF'LARI-DOÇENTLERİ yani üniversite hocalarını sokağa iter. Böyle olacak demiyorum, sadece anlaşılması için örnek veriyorum... Çünkü IMF'nin ülkeye gelmesi için EKONOMİK temelli pek çok basınç noktası var. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin gündemi bu olacaktır... Çok ciddi olarak finansal operasyonla kapıya dayanacaklardır! Devalüasyon, ardından IMF! Plan bu... Eskiden olduğu gibi... Bunu da gördüğüm için gençlerle üniversitelerle yani içteki sorunlarla daha fazla vakit kaybedilmemesi gerektiğini düşünüyorum... Ortada çözülemeyecek sorun yok. Dijital dünya ve gençler değişimin temeli... "Sen önünü kış tut da yaz çıkarsa bahtına" sözünden sapmadan gidilmeli...