Sıra nerede
İngiltere'de birbirine meydan okuyan iki yapı var. Biri Kraliçe ile diğeri ise karşı. Aynı durum ABD'de daha da net!
Trump'la olan ve olmayan iki büyük güç kapışmakta.
Aynı gölge Türkiye'de de bulunmakta.
Ve son dönemde iyice kendini hissettirmekte! Amerika Birleşik Devletleri silahlı saldırılar ile resmen sarsıldı! Peki kim kimden ne istiyordu? Amaç neydi? Kim kime ne mesaj yolluyordu? Sanırım cevap bekleyen sorular bunlar. Sizlere iki senaryo sunmak istiyorum.
Hangisi aklınıza yatarsa DOĞRU şık o! Çünkü üçüncü bir seçenek yok! Hiç olmadı.
Olmayacak da...
Haydi başlayalım...
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki her silahlı saldırının hedefi Pentagon'dur.
Bilmesi gerekenler bunu bilir!
2017 yılında 58 kişinin öldüğü, 515 kişinin yaralandığı Las Vegas saldırısı da, El Paso ve Dayton'daki saldırılarda da hedef Pentagon'du. Ancak bu saldırı false flag. Wall Mart'taki saldırıda 3 kişi vardı. Ancak ikisi FBI tarafından yok sayıldı.
Bu saldırının merkezinde yatan güç RUSYA ile ÇİN'in güçlü kalmasını istemekte. Ve bu yapı derin mi derin bir yapıdır!
ABD'deki her saldırı halkın panik yaşamasına neden olur. Diğer ülkelerde olduğu gibi. Öncelikli olarak şunu kabul etmeliyiz ki, İNGİLİZ İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ olan MI6'deki bir güç, Kraliçe II.
Elizabeth'e karşı. Bu, geçmişte İngiliz finans kurumlarının desteklediği gizli bir yapıydı.
Ancak Kraliçe II. Elizabeth'e karşı olan bu yapı, son dönemde önemli sayılabilecek darbe yedi. Kraliçe'nin özel birimi tarafından görevlendirilen, İngiliz devletini siber saldırılara ve tehditlere karşı korumak amacıyla kurulan GCHQ'daki bir ekip, MI6'da çalışan bu grubu hedef aldı. GCHQ DİJİTAL İSTİHBARAT ÖRGÜTÜDÜR!
Çok ileri DİNLEME kabiliyeti mevcuttur. Siber saldırılara karşı İngiliz devletinin güvencesidir.
Çok iyi yetişmiş elemanlarla rakipsiz gibidirler. Üç büyük merkezleri vardır. Biri de KIBRIS'tadır! Buradan Türkiye dahil bütün ORTADOĞU'yu avuçlarının içine alıp dinlerler...
Kuş uçsa haberleri olur.
Buradaki bir ekip RusyaÇin ekseninde görev yapan daha doğrusu bu iki ülkenin güçlenmesi için çalışanları takibe aldı. Öyle böyle değil hem de... Başarılı da olundu...
Arkasından Pentagon'u hedef alan EL PASO ve DAYTON'daki saldırılar geldi.
Buradaki operasyonlarda da Las Vegas saldırısında olduğu gibi MI6 izi var!
Mesaj Pentagon'a verilmek isteniyordu, verildi. Hatta MI6 ile CIA'nın kullandığı ortak istihbarat birimine ilginç bir not yazıldı. O notta, "Bir gemiye binmek için yeşil bayrak gösterilir, tehlike anında olduğunu anlatmak için ise kırmızı bayrak çok önemlidir.
Bir de beyaz bayrak vardır. O da İngilizler'de yoktur. En güzel bayrak ise 'sahte bayrak'tır. O da ortada..." ifadesi yer aldı.
Cuma günü düşülen bu notun nedeni cumartesi günkü El Paso ve Dayton saldırılarıydı.
İngiltere'deki bu güç hala devletin derinliklerinde gizli ve etkili... Çin ile Rusya'nın güçlenmesini istiyor. Ancak bir güç daha var ki o da buna karşı çıkıyor. İngilizler'in çatışma halini yaşayan ABD'de işler karışık. Orada da iki yapı savaşıyor. Yani hem İngiltere hem de ABD'deki çatışma halinde İngiliz dostluk ve düşmanlık gurubu var. Amerika Birleşik Devletleri'nde silah lobisinin etkin olduğu güçle, Kraliçe II. Elizabeth'e yakın olan güç birlikte hareket ediyor.
Kraliçe II. Elizabeth'e karşı olan Londra'daki yapı ile Pentagon'un Washington'da çatıştığı yapı birlikte hareket ediyor.
Akdeniz'de, Ortadoğu'da, Afrika'da da bu savaşın izlerini görüyoruz.
İki gücün arasındaki kırılmanın her geçen gün artması, El Paso ve Dayton'daki saldırıların benzerleriyle yaşayacağımızı gösteriyor. Avrupa ülkelerinde de tekrar terör saldırıları başlayacak. Bunu Londra da Washington da biliyor. Çünkü her terör saldırısından önce bu çatışma halindeki grupların haberi olacak. İlk kez bu kadar ayrıştılar çünkü. GCHQ, tamamen Kraliçe II. Elizabeth'in emrindeydi. Şimdi orada da büyük bir çekişme hali var. Aynı MI5 ve MI6'da olduğu gibi.
Terör saldırısında El Paso'nun seçilmesinin nedeni de silah lobisinin en önemli patronlarından olan Boeing'in merkezinin Teksas'ta olmasıydı.
Silah lobisini hedef alan bu güç, saldırıları daha da arttırmaya niyetli. Terör saldırıları daima etkilidir. Kararları değiştirir.
ABD'de birçok toplum kuruluşu, silahın yasaklanması için eylem başlattı. Silahın yasaklanması, silah lobisinin etkisinin azalması anlamına geliyor. Silah lobisinin gücü Amerika Birleşik Devletleri'nde silah satışından başlar. İkinci büyük gücü ise 5 kıtaya satılan silahlardır. İkisi de birbirini tamamlar. Birinin zarar görmesi, Pentagon'un gücünde soruna neden olur ki, buna da izin vermezler.
Bu arada Boeing, yakın zamanda MAX 737'lerde hedef alınmıştı. O da silahsız terördü.
Anlayacağınız savaş her yerde.
Kraliçe ile Pentagon, Trump ile Londra'daki bir güç beraber...
Yaşananlara bakın, anlarsınız.
Rus oligark Abromovich'in Londra'ya alınmaması Kraliçe- Pentagon ittifakının kararıydı.
Trump'ın KRALİÇE'yi aşağılaması ise Rusya-Çin eksenini destekleyen AĞ'ın talebiydi! Bu şablonu önünüze aldığınız zaman dünyanın her yerinde neler olduğunu çok rahat anlarsınız. Her yeri!
Buraya kadar anlattığım işin özü... Dünyanın tepesinde olanlar bunlar. Daha da derine inmeye gerek yok sanırım.
Bir de bu saldırılarla ilgili ikinci senaryo var. Çok dar kesim bunu dillendiriyor. Çok yüksek sesle konuşulmayan bir konu bu! Bizi de ilgilendiriyor.
Amerika'yı sarsan iki saldırının PENTAGON içinde yankıları malum. CADI AVI başlamış durumda. Pentagon'da artık bir hayli azınlık durumuna düşen, etkisini kaybeden Yahudi generallerin El Paso ve Dayton'daki saldırıdan haberdar oldukları söyleniyor. Hatta Pentagon'un Kuzey binasında geçen hafta yapılan bazı toplantılarda, cumartesi gününü işaret eden iki generalin olduğu doğrulandı.
Yahudi generallerin, özellikle Ortadoğu politikalarında ağırlık kazanan karşı grupla hiçbir konuda konuşamadıklarından dolayı rahatsızlık yaşadıkları sızmıştı! Bu durum, Pentagon içinde de bazı sıkıntılara neden olmuştu. Şimdi El Paso ve Dayton'daki saldırıdan Yahudi generallerin haberdar oldukları ve sessiz kaldıkları kanıtlanırsa, Pentagon içindeki hesaplaşma daha da şiddetlenir. Çünkü 27 general kara listede...
YANİ ORTADOĞU yani SURİYE yani DOĞU AKDENİZ kavgasının bir yansıması olarak gören de var... Bu kavga dünyanın en önemli iki başkentinde başladı. Washington ve Londra görünmeyen alevlerle kaplı.
Her yere sirayet edecektir.
KESİN ve NET! Olacaklara bu pencereden bakın...
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