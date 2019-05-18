Basra rüzgarı
Konu önemli mi önemli, derin mi derin... ABD medyası başta olmak üzere binbir senaryo üretiliyor. Garip bir şekilde SAHTE BAYRAK operasyonu beklentisi pompalanıyor... Yani İran saldıracak, ABD karşılık verecek. Ama gerçekte saldıran İRAN olmayacak!
Oyunu böyle sahneye sürmek için çırpınan çok kişi var...
Dün de yazdım!
İran öyle kolay kolay vurulabilecek bir ülke değil.
Ama OLMAZ OLMAZ. ABD için de bölge için de çok ama çok sancılı olur.
Haritayı önünüze alıp bakın...
ABD'nin tek rakibinin ÇİN olduğunu düşünerek bakın... Türkiye'den uzanan koca bir kol İRAN'ı kapsayıp Afganistan üzerinden ÇİN'e ulaşmakta. İKİZ KULE SALDIRILARINDAN sonra yani SAHTE BAYRAK operasyonundan sonra ABD ne yaptı? Gitti, ordusuyla Afganistan'a girdi. Dünya Ticaret Merkezi'ni vuran teröristler ARAPTI (!) ama onlar gidip Afganistan'a giriyordu. Kendi içinden filizlenen gücün yeşerttiği ÇİN'i durdurmak için enerji ikmal yollarının kesilmesi gerekiyordu.
Çin'in rahat bir şekilde petrol ile buluşması engellenmeliydi...
Girdiler. İlk büyük adımı attılar.
Aynı dönemde hatırlayın ANKARA ile de TEZKERE üzerinden büyük pazarlık yaptılar. AK PARTİ iktidara yeni gelmiş, koca bir sorunu kucağında bulmuştu.
Tartışmalara rağmen TBMM "Hayır" dedi. Tezkere'ye geçit vermedi. Geçseydi ABD askerleri TRABZON'a kadar çıkıp İran için operasyon hazırlıklarına başlayacaktı. Belki baştan beri hedef İRAN'dı!
Haritadan kopmadan yine bakın!
Afganistan ABD'nin üssü mü? Evet... Belucistan'a yani denize doğru olan coğrafyaya DEAŞ ve YPG gitti mi? Evet, gönderildi. Katar'da ABD üssü var mı? Tabii ki... Peki ABD, Irak'ta gücünü kullanma imkanına sahip mi? Kesinlikle...
Sadece ve sadece TÜRKİYE dışarıda. İran'ı zaten kuşatmış durumdalar. Suudlar'dan ve Mısır'dan dolayı KIZILDENİZ, ABD kontrolünde mi?
Tartışma götürmez biçimde...
Donanmaları, en büyük gemileri orada. KÖRFEZ'deki ilişkileri nedeniyle HÜRMÜZ BOĞAZI ve etrafı da ABD'nin elinin altında mı? Maalesef öyle... Yani hem BASRA KÖRFEZİ hem KIZILDENİZ ve SÜVEYŞ KANALI ABD'nin istediği ritme sahip!
Daha açık yazmak gerekirse ABD deniz yollarını ve petrol trafiğini kontrol etmekte.
DONANMASIYLA...
KIZILDENİZ'in de BASRA KÖRFEZİ'nin de girişi-çıkışı ABD'nin gölgesinde!
AK PARTİ iktidara geldiğinde uygulamaya koymak istedikleri SADDAM SOSLU İRAN OPERASYONU garip bir şekilde son günlerde ısıtılmaya başlandı. Ama düşündürücü olan olayın yazılması çizilmesi değil.
UYGULAMAYA DÖNÜK HAREKETLERİN artması...
Açalım biraz isterseniz...
CIA, Ulusal Güvenlik Ajansı, Ordu İstihbarat ve Güvenlik Komutanlığı, Hava Kuvvetleri İstihbarat, Gözetim ve Keşif Ajansı, Ulusal Keşif Ofisi, Donanma İstihbarat Ofisi ilk kez bir konuda aynı raporları hazırladı! Bu raporlar ya ulusal güvenlik stratejisi olarak Pentagon'da hazırlandı ya istihbarat kurumlarının raporu olarak gösterildi ya da istihbaratlar doğru.
Çünkü hepsinin raporunda İran'ın Irak ve Suriye'deki Amerikan birliklerine saldırı hazırlığında olduğu detaylı şekilde belirtildi. ŞAKA GİBİ AMA BÖYLE... Pentagon da bu raporların sonunda Irak ve Katar'daki El Udeid Hava Üssü'ne B 52 ağır bombardıman uçaklarını gönderdi.
Abraham Lincoln Uçak Gemisi Süveyş Kanalı'ndan Basra Körfezi'ne ulaştı. Savaş hali konumuna geçti. Bu da İran operasyonunun yakın olduğunu göstermeye yetti...
ABD'nin olası İran operasyonundan en çok etkilenecek ülke Çin.
İran'la ilişkilerini çok daha güçlendirmeye başladığı bu dönemde yaşanacak operasyon, Çin'in ihracatında da büyük gerilemeye neden olur.
Çin, 2018'de ABD'ye 478.4 milyar dolarlık ihracat yaptı. 155.1 milyar dolar değerinde mal ve hizmet ithal ettiği ABD ile artık büyük bir savaşın eşiğinde. Savaşın ilk hamlesi de ABD'nin İran operasyonu olacak gibi... Bunu dile getiren çok isim var. Çok zor ve sancılı bir iş olmasına rağmen "OPERASYON" isteyen çok... Sonuçta ÇİN'in çılgınca büyümesine ABD'nin sessiz kalmaması gerekmekte.
Bu net! Ama SAVAŞ çözüm mü? Bilemiyorum. ABD'de çok önemli bazı isimler "Eğer süper güç isek Çin'in hayat damarı olan İRAN'ı bitirmeliyiz.
Bunu göstermeliyiz" çığlıkları atmakta... Çin'in en büyük kozu olan İRAN'ı tasfiye etmek isteyen bir Washington fotoğrafı var. TEZKERE'den bu yana hem de...
İran, Çin'den yardım istedi mi? İddialara göre İran, Çin'den çok önemli iki savunma sistemi aldı. Bunun detayları bilinmiyor. Ancak İRAN DEVLETİNİN İÇİNDEKİ ÖNEMLİ İSİMLER "ABD SALDIRILARINA DİRENMEK İÇİN BUNLAR YETERLİ OLMAZ" fikrinde...
Aksini söyleyenler de var elbette...
Akdeniz'in ısınması, Basra'dan önce bekleniyordu.
Bu ciddi bir plan değişikliğine neden oldu. Çünkü Kıbrıs Rum Kesimi, ABD'ye karşı İngiltere merkezli bir operasyon yaptı.
Kıbrıs Rum Kesimi'nin tüm askeri üsleri Fransa'ya açıldı.
Fransa'nın bölgedeki hedefi ise Türkiye oldu. İngiltere bu adımla birlikte hem Türkiye'nin gücünü yavaşlattı hem de ABD'nin bölgede tek başına karar almasını engelledi. Ancak ABD, İran krizinden sonra aynı hızla Akdeniz'e odaklanacak.
Çünkü İran operasyonunun bir parçası da Akdeniz.
CIA Başkanı Gina Haspel'in İran konusunda uzman olması, bölgeyi çok iyi bilmesi ve İRAN içinde güçlü bir ağ oluşturması Tahran için sıkıntı...
Ne olur bilinmez tabii...
Ancak ÇİN ve AVRUPA'nın ENERJİ İLE BULUŞMASI ABD TARAFINDAN kontrol edilmek istenmekte... Bu nedenle UÇAK GEMİLERİ, DONANMALARI, UÇAKLARI, FÜZELERİ BÖLGEDE... BASRA'dan başlayıp AKDENİZ'e gelen bir rüzgar bu... SAVAŞ KOLAY BİR KARAR DEĞİL...
Ancak ABD ile ÇİN ticarette anlaşamadığı sürece bu şık hep masada! Filler ve çimenler hikayesi... Ankara nerede olur, ne yapar? Bunu göreceğiz.
Ancak ABD'nin ekonomik türbülansla bizi sıkıntıya sokması oyun planlarından biri olabilir mi? İRAN'a istediği gibi hamle yapması için!
Mümkün! Bakalım neler yaşanacak...
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