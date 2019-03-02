Savaş masası
Buralarda konuşulmayan ancak uzaklarda yazılan çizilen ve fısıldanan konuların üzerine basarak gidelim... Buralarda gizli manşetlere taşınan yeni siyaset hamlelerini de daha iyi anlarız böylece...
Artık zaman kalmadı herkes kendi üzerine düşeni yapacak.
Roller dağıtıldı kimse daha fazla bekleyemez.
Bekletmezler...
Biz DERİN AMERİKA'dan gidelim...
Amerika Birleşik Devletleri, gizli savaş konseyini topladı.
Bu hiç iyi bir gelişme değil.
ABD Başkanı Donald Trump'ın rahatsız olduğu bu toplantıya katılan isimler oldukça tehlikeli...
Başkan Yardımcısı Mike Pence
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan
CIA Direktörü Gina Haspel
USAID Yöneticisi Mark Green Peki bu toplantı niye yapıldı ve hedef ülkeler hangileri?
Cevabı bulmakta zorlanmayacağınızı biliyorum.
Yine de sıralayalım...
Çin, Venezuela, İran, Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya...
Şimdi ABD'nin bu ülkelere askeri operasyon düzenleme ihtimali var mı?
Pentagon, Türkiye, Almanya, Fransa'ya bu ihtimal dışında tutsa da terör hamleleriyle bir rota talebinde bulunabilirler!
Önemli olan ise konuştuklarıydı!
Hem de çok önemliydi.
"ASLA OLMAZ" diyeceğimiz bir şeyi konuştular, masaya yatırdılar!
Her ne kadar zor gibi görünse de her ne kadar imkansız gibi görünse de Çin, Rusya, Venezuela ve İran'a askeri bir saldırı planı toplantıda detaylandırıldı.
Özellikle John Bolton, Venezuela ve İran'a hiç vakit kaybetmeden askeri operasyonun başlatılması gerektiğini savundu.
Bolton gibi Gina Haspel de önce İran, ardından Venezuela'ya askeri operasyon seçeneğinin öne çekilmesini istedi.
İki ülkede de CIA'nın etkin olduğunu ve bu konuda hazırlıkların da tamamlandığını söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in hedefindeki ülke ise Türkiye ile İran'dı.
Pastör Brunson'la başlayan süreçte Türkiye karşıtlığını gizleme gereği duymayan Pence, Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini söylerken, ilk destek Dışişleri Bakanı Pompeo'dan geldi.
Washington'ın değişken politikalarının da masada olması, Pentagon'un savaş isteğinin daha da artacağını gösterdi. Çünkü Pentagon savaş istiyor.
Bu konuda farklı planları dikkate bile almayan Pentagon'da kısa süre içinde tam yetkili olacak ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan da 'savaş' tutkunu. Adamlar SAVAŞ için toplanıyor ve adım atmak istiyor!
Neden?
Her şeye kendileri karar versin diye...
Bu durum dünyanın genel barışını bitirecek bir adım.
Bunu görmek için de STRATEJİST olmaya falan gerek yok.
Böylesine önemli ve derin toplantıda "SAVAŞ OLMASIN" anlamına gelecek tek kelime kullanılmadı!
Askeri saldırılar savaşı başlatır. Bu doğru.
Ancak ekonomik ambargolar da günümüzde en etkin savaş yöntemi. "SAVAŞ" ve "PENTAGON" kelimeleri yan yana gelince haliyle SİLAH anlıyoruz...
Ancak silah dışında da "silah" VAR!
PARA gibi...
Tabii burada en önemli birimlerden biri de kuşkusuz ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı.
ABD
Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Yöneticisi Mark Green, yakın dostu Juan Guaido'nun acil şekilde ülkenin lider olması için askeri operasyon talebinde bulundu.
Bu teklif olumlu karşılandı çünkü Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela operasyonuyla dünyaya özellikle de Çin, TÜRKİYE ve Rusya'ya mesaj vermek isteyecek.
Bugün Maduro'nun istifa etmesi halinde Venezuela operasyonu iptal edilebilir.
Aksi durumda operasyon yapılacak. Masadan çıkan KARAR bu!
Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, CIA Direktörü Gina Haspel ve USAID Yöneticisi Mark Green'in yani savaş konseyinin yaptığı toplantı istenildiği takdirde sızdırılmazdı.
Ama SIZSIN emri geldiği için sızdı!
Ancak ABD artık eski savaş taktiklerinden vazgeçti. Güç gösterisini öne çıkartan bir politika izliyor.
Bir ülkenin seçilmiş liderini yok sayan, istediği ismi başkan olarak ilan edecek kadar dünyanın yörüngesiyle oynamaktan çekinmeyen bir ABD var.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Katolik akım hep böyleydi. Şimdi de bu akımın gücünü dünyaya göstermeye kararlılar.
Savaş çığlıkları yükselirken, buna karşı gelecek ülkelerle de hesap dönemine hazırlanıyorlar.
Avrupa Ordusu fikrini ortaya atan Almanya ve Fransa, terör saldırılarıyla yüzleşecek.
HAZIRLIKLAR YAPILDI VE DÜĞMEYE BASMAK İÇİN UYGUN ZAMAN BEKLİYORLAR!
ALMANYA'nın başkenti Berlin'de 19 Aralık'ta bir Noel pazarına düzenlenen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği yüzlerce kişinin yaralandığı TIR saldırısıyla ilgili araştırma yapıldığında arkada önemli bir isme ulaşılmakta.
Bu isim Gina Haspel olabilir mi? EVET!
Gina Haspel için "Asla sessiz durmaz, olaysız yaşayamaz. Adrenalin tutkunudur..." diye yorum yapılmakta.
Türkiye de TARAFINI seçsin diye elbette hedef.
Onlar zaten bizim gücümüzden rahatsızlar.
Ancak ANKARA DENGEYİ çok iyi götürdüğü için şu an bizi akıllarına getirmek bile istemiyorlar...
Çünkü başka işleri var!
Günün sonunda rakiplerini tasfiye edip yola getirseler bile bizimle oturup anlaşacaklar.
Tabii karşı blok'u dağıtabilirlerse.
Kolay mı?
Hiç ama hiç değil...
Bu denge üzerinde dünya gidiyor.
Biz de yolumuza devam ediyoruz..
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