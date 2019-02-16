Muhtıra
Ya anlamıyorlar ya anlatamıyorlar. Bence konuya çok uzaklar...
Beyaz Saray her gün sallanıyor ama bize bu ulaşmıyor. Oradaki taht kavgaları dünyanın her ülkesinde hissedilmekte...
Çin'den Türkiye'ye, Suudi Arabistan'dan Kanada'ya kadar... Dün yaptığımız gibi yine kendimizden söz edelim...
Hatırlayın çok yazdım, söyledim!
"Değil Trump, yaşayan bütün başkanlara BEYAZ SARAY'da yan yana oda verilse, hepsi BAŞKAN yetkisini kullansa bile ORTADOĞU'dan ABD'nin çekip gitmesi mümkün değil" diye sık sık tekrarladım... Çünkü PENTAGON'un derdini, ne yapmak istediğini biliyorum...
Ne KÜRT kartını ne AKDENİZ çıkış kapısını ne petrol-gaz bölgesini bırakabilir!
Bıraktığı an kendileri için BEKA SORUNU BAŞLAR... Nasıl DEAŞ'ın AFGANİSTAN ve Orta Asya'yı mesken tuttuğunu yazdıysam YPG kartını da çok işledim... Buraya çok sık taşıdım...
Alın bir örnek! ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararını doğru bulmadığını ve DEAŞ'ın henüz mağlup edilmediğini söyledi. Votel, Ortadoğu'da ABD'nin operasyonlarından sorumlu en üst düzey askeri yetkili. Diyor ki; TRUMP YANLIŞ KARAR VERDİ, ÇEKİLME ONUN İSTEDİĞİ GİBİ OLMAZ... Bunu açık ve net dile getiriyor... Yani çok sık aktardığım bilgiyi o da zarfın içine koyup doğrudan BEYAZ SARAY'a yolluyor!
Durum bu! Oradaki kavga bize nasıl yansıyor görüyorsunuz değil mi!
Kavgayı açalım biraz daha. ABD Başkanı Trump'ın ciddi şekilde savrulmasının, açıklamalarının tutarsız olmasının tek bir nedeni var!
ÖZEL YETKİLİ SAVCI ROBERT MUELLER! Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Trump ve ailesinin sonunu getirebilir. Bu tehlike ortada.
Trump da bunu biliyor! Çünkü Cohen, Trump ailesini zor durumda bırakacak olan Rus işadamı Felix Sater'le yazışmalarını ve konuşmalarını Mueller'e teslim etti. Sater çok önemli, çok akıllı, çok sayılan büyük bir oyun kurucudur!
Ama Mueller ve arkasındaki güç, üzüm yemek değil bağcıyı dövmek derdinde...
Yazışmalardaki en can alıcı noktalardan biri Sater'in, "Ivanka Trump'ın Moskova'ya gelmesini istiyorum.
Putin'le görüştüreceğim. Ancak sizde bu görüşmeyle ilgili bir endişe seziyorum.
Putin, beni asla kırmaz. Randevu istediğim zaman verir" bölümü, Mueller'i heyecanlandırdı. Çünkü Felix Sater ile Trump'ın iş ilişkisi SIR değil. Ama Mueller bu maillerle Trump'ı sıkıştıracağını düşünmekte, buna göre plan yapmakta!
Cohen'in verdiği bilgiler arasında Türkiye de geçmekte! Mueller'e giden bilgiler arasında bir görüşme de var! Mueller, Trump'ın güvendiği bir işadamını Türkiye'ye gönderip, Sater'in yardımcısı ve bir Türk'le yaptığı toplantının 2016'daki seçimin hemen öncesine gelmesine de bel bağlamış durumda! Bütün bunları toplayan Mueller'in yakınlarına, "Trump ile Rusya iç içe geçmiş durumda.
Bu Amerikan devlet sırları için bir risk oluşturuyor. Rusya'nın seçimlere müdahale etmesinden daha tehlikeli bir problemle karşı karşıyayız. Amerikan ulusal güvenliğinin sorgulandığını görüyoruz ve gerekli adımları atacağız" dediği bilinmekte! Amerikan medyasının önemli isimleri tarafından dillendiriliyor.
Zaten DOSYALAR uçuşuyor! Mueller ve arkasındaki güç bunu kaşıdıkça kaşıyor!
Trump BAŞKAN olmadan önce ne verebilir! Ne alabilir! Başkan olsa ne verebilir! Attığı adım 24 saat izlenen biri BAŞKAN da olsa eli rahat değil. Ama dert başka!
Mueller, Rusya soruşturmasıyla Trump'ı ilişkilendirdiği anda "Beyaz Saray'ı korumak için bu davayı erteleyebilir" tezi de yara alabilir! Çünkü FBI eski Direktör Vekili Andrew McCabe, FBI eski Direktörü James Comey'in görevden alınmasının hemen ardından çok önemli bir tartışmayı itiraf etti. McCabe, "Adalet Bakanlığı'nın en üst düzey isimleri, ABD Başkanı Donald Trump'ı görevden almak için saatlerce görüşme yaptı.
Amerikan Anayasası'nın 25. Maddesi'nin bakanlıktaki görüşmede konuşulduğunu biliyorum. O toplantıdaki herkesin, Trump'ın Rusya bağlantısının hemen cezalandırılmasını istediği gizli değil" dedi. Yani Comey ile birlikte Trump'ın da gitmesi masaya gelmiş!
Mueller'in özel bir çalışma yaptığı da Washington'da otel lobilerinde konuşulmakta... Kulaktan kulağa yayılan bir SIR olarak... Mueller'in sadece Trump değil, eşi Melania Trump, kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner'i de soruşturma içine alacağı ve ağır cezaların verileceği dillendirilmekte! Garip bir şekilde bu hızla dolaşıma sokulmakta! Çünkü artık Washington iki parça. Bunu görmek için dikkatli bakmaya da gerek yok. Trump'ın sallanmasının arkasındaki gerçek Mueller'in artık adımlarını sıklaştırmaya başlaması. Trump'ın da bu saldırıya karşı beklemede kalacağını sananlar varsa yanılır! Çünkü Trump eğer köşeye sıkıştırıldığını hissederse, ABD'de çok kişinin canını yakar. Öyle böyle değil hem de! Trump, bu dünyada en çok kendisini sever. Ne eşi ne de kızı kendisinden önce gelir. Bu listeye damadının girme şansı hiç yok. Trump savaşmayı da seven biri olarak, mutlaka karşı tarafa zarar verir.
Robert Mueller de bunu gayet iyi biliyor.
O nedenle dikkatli ama yavaş şekilde dosyanın ilerlemesini istiyor. Bu yavaşlama bazı dönemlerde Trump'ın daha da güçlenmesini sağlasa da Mueller'in elindeki Cohen kozu çok ama çok güçlü. Çünkü Cohen, Trump'la yaptığı görüşmelerden 200'e yakınını kaydetti.
Bu kayıtların içinde Amerikan devletine karşı da söylenmiş ağır sözler var. Bu bile Trump'ın ABD'de büyük acı çekmesi için yeterli. Tabii ki Trump'a karşı olan güç onun ABD Başkanı olduğunu biliyor ve makamının en az şekilde zarar görmesini istiyor. Belki de o nedenle Trump ailesi içindeki belirsizlik artıyor. Trump aile içinde birliğin sağlanamayacağını anladı.
Melania Trump ile kızı ve damadı artık hiçbir şekilde konuşmuyor. Selam bile vermiyorlar... Beraber katılmak zorunda oldukları birçok organizasyon iptal edildi.
Ya da First Lady mazeret bildirdi ve katılmadı. Beyaz Saray içindeki gerginliğin artması, Federal hükümetin kapalı olması da Trump'ın işine geliyor. Çünkü kapalı hükümet Trump'ı güçlendiriyor.
Hükümetin kapalı kalmasını sağlayan güç ile Trump'ın aynı düşüncede olduğunu artık biliyoruz. Kapanan hükümet, Amerikan halkını birçok konuda zor durumda bırakıyor ve bu sessiz çığlık artık her yerden duyulur hale geldi. Trump'ın ekibi bu sesi sonlandırmak için birkaç hafta içinde adım atacak. Garanti verecek!
Bu bile İKİ GÜCÜN DAHA ÖNCE HİÇ OLMADIĞI KADAR ŞİDDETLE KARŞI KARŞIYA GELDİĞİNİ GÖSTERMEKTE! Bu konuda bazı girişimleri olsa da Trump'ın başında onlarca sorun var. Bir çoğunun hedefi tamamen kendisi. Bu da Trump'ın akıllı ve dikkatli kararlar almasını engelliyor.
Beyaz Saray'da yalnız bir Başkan var. Ve maalesef bu konuda ailesinin yapabileceği bir şey de yok. Kendi ülkesi BAŞKAN'a karşı savaş vermekte.
Trump'ın kalması ya da gitmesi dünyayı derinden etkiler. Kalırsa da kimin yanında olacağı önemli. DERİN ABD kazanır ve Trump'ı kontrol ederse ŞİDDET DOLU OPERASYONLARA İMZA ATMAKTAN ÇEKİNMEYECEK BAŞKAN GÖRÜRÜZ. Aksi olur da PENTAGON'a uzak durursa şiddet ABD'nin kendi iç sorunu olur! Ama ORDU kazan kaldırmış durumda!
SİLAH LOBİSİYLE BİRLİKTE...
Pompeo ne dedi... "Rusya NATO'ya zarar verip dağıtmak istiyor. Avrupa Birliği de PESCO ile NATO'ya alternatif meydana getirmek niyetinde... Biliyoruz ve gereğini yapacağız..." Savaş belli. Hedefler belli. Trump bunun dışında kalamaz...
Kimse kalamaz... Pompeo ile Mattis'i, Dunford'u ve Votel'i yan yana koyun!
ORDU TRUMP'a karşı. Özü bu! Trump da onlara karşı... DEAŞ'ın yeni görev yeri, YPG, PESCO, İPEK YOLU, Sarı Yelekliler, Kıbrıs, AKDENİZ yani gündemde olan ne varsa dalganın başladığı yer BEYAZ SARAY koridorları... Trump kazanırsa herkes nefes alır, kaybederse neler olacağını yaşayarak görürüz!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Vurdular! 15 Şubat 2019, Cuma SOÇİ'DE dün bir araya gelen 3 liderin önemli mesajları vardı. Zaten TOPLANTI'nın kendisi mesajların en büyüğüydü! Ancak...
- Yumruklar konuştu! 14 Şubat 2019, Perşembe UZUN süredir konuşulan ABD ve Polonya öncülüğünde yapılacak "Ortadoğu'da barış ve güvenlik konularının" tartışılacağı...
- Lute planı! 13 Şubat 2019, Çarşamba DAHA önce büyük buluşmanın büyük kavganın KIBRIS'ta olacağını çok yazdım. Anlaşıldı mı anlaşılmadı mı bilemem....
- Son seçim 12 Şubat 2019, Salı İZMİRLİ olduğum için CHP'li çok ama çok dostum var. Doğal... Daha çok dünya üzerinde gücünü gösterenleri takip...
- Yeni dalga 09 Şubat 2019, Cumartesi TRUMP'IN AİLE ile yani ROTHSCHILDLER'le olan yakınlığı yeni değildi. Wilbur Ross kaç kez AİLENİN parasıyla batan...
ERGÜN DİLER Tweetleri