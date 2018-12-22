Müjdeler
BAŞKAN'LA MATTIS'in kavgası yeni değildi. İKİ EKOLÜN ÇATIŞMASIYDI.
Bu çatışma dünyanın her yerinde kendini gösteriyordu. Gösterdi de... Mattis, Genelkurmay Başkanı Dunford gibi düşünür.
Pentagon'un büyük bölümü ile aynı fikri taşır. Ama Pentagon içinde bir de bazı koridorları tutan OPUS DEI vardır. Bu da Rothschildler'e dolayısıyla da Trump'a yakındır. Bu güç PENTAGON-AİLE kavgası yerine ortaklık istiyor. Daha huzurlu bir dünya için bunu şart görüyor. KATOLİKLER'İN AĞIR BASTIĞI dengede ise Mattis ve arkasındaki OLUŞUM, AİLE ile ÇATIŞMA ve SAVAŞ istedi, istiyor. 9 KASIM'da yazmıştım... Neleri mi?
OKUYALIM...
"...Trump da damadı Kushner de KUMARHANELER KRALI Sheldon Adelson'la çok yakındır.
ADELSON'un gizli patron olduğunu yazanı çizeni bile gördüm. Bilemem... ADALET BAKANININ GÖREVDEN ALINMASINDAN önce Trump ile Adelson'un NEW YORK'ta görüşmesi beklenirken damadı Kushner kumarhaneler kralını Las Vegas'ta ziyaret etti... Sheldon Adelson, damat KUSHNER'e Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın görevde kalmaması gerektiğini anlattı... Ancak asıl adım bundan sonra gelecek. Daha önce yazdım. Trump'ın asıl amacı SAVUNMA BAKANI MATTIS'i yemek! Bu konuda da adımlar atıldı. Hiç tereddüt etmeden hamle yapabilecek güce sahip olan Trump, kendisinin azledilme sürecine karşı da önlemler alacak, almak zorunda..." Bir de 3 Ekim'de şunları yazmıştım... "...ABD Savunma Bakanı Mattis'le yaşanan sorunların artması, Trump'ın yeni planlar kurmasına neden oldu.
En önemlisi de Yüksek Mahkeme üyeliğine Brett Kavanaugh'u düşünmesiydi. Bu atamayla birlikte güç Trump'a geçecekti çünkü. Nefes alır almaz Brett Kavanaugh, Mattis'in dosyalarıyla ilgili adım atacaktır. Ardından da Mattis'in görevden alınma süreci başlayacaktır..." Şimdi eğer MATTIS'in arkasındaki güç SURİYE'den çekilmeye karşıysa KUSHNER olayı patlar. Ivanka'nın başı derde girer. Ama BÜYÜK ORTAKLIK varsa, ki öyle görünmekte, bunlar olmaz.
Bunları da çok yakında göreceğiz. Dün burada FIRAT'ın DOĞUSUNA operasyon zayıf ihtimal dedim. Öyle de oldu.
Ankara biraz beklemeyi tercih etti. Dengeleri herkesin görmesi gerekmekte... Yepyeni bir oyun kurulmakta. Dikkatli olmakta büyük fayda var.
Açalım biraz...
ABD ya da büyük bir devlet (BİZ YANİ OSMANLI da diğer TÜRK DEVLETLERİ de böyle yapardı), bir ülkeye askeri operasyon seçeneğinin şartlarını tamamlamadan start vermez. Hedefte İran olduğunu anlamak güç değil.
İran'a operasyon seçeneği için öncelikli olarak sınır komşularının Amerikan operasyonunda yanında olması önemli.
Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Irak. Ermenistan ve Türkiye, Washington'ın askeri operasyonunda sorun çıkartır mı?
Türkmenistan, Afganistan, Irak ve Ermenistan, İran operasyonuna yeşil ışık yaktı.
Pakistan da bu konuda sorun çıkartmayacak. Geriye tek bir ülke kalıyor. O da Türkiye. Türkiye'nin İran operasyonuna sessiz kalması için Washington'ın bazı adımlar atması gerekiyordu. O nedenle Washington, Suriye'deki askeri birimlerini çekme kararı aldı. Önümüzdeki günlerde de bu yakınlık her ne kadar iç kamuoyundaki baskılar nedeniyle bazı dönemlerde yavaşlasa da, artarak güçlenecek.
Türkiye ile yakınlaşan Washington, İran'a operasyon için adımını atacak. Komşuları tarafından da çevrelenen bir İran, Pentagon'un askeri operasyonuna direnemez. Zaten EKONOMİK sıkıntılar halkı yeterince bezdirmiş durumda...
İran operasyonu başlayıp başarılı bir şekilde sonuçlandıktan sonra rejim değişikliği, ardından da 'ılımlı İslam'ı seçen İran'ı göreceğiz. Yeni dönemde İran'la yakınlaşması beklenen ilk ülke de Suudi Arabistan olacak. Bu şimdi zor görünse de olacak olan bu! 60 dakika dünyanın hiçbir yerinde önemli olmasa bile ORTADOĞU için hayati önemdedir! Kararların en hızlı değiştiği yerdir Ortadoğu.
ABD de Ortadoğu'da ani karar değişikliğine gitti. 60 dakika içinde olmasa da, büyük planı revize ettiler... Kısa süre içinde...
Bu Suriye rejimini rahatlatan, Rusya'nın gücüne güç katan bir durum. Ancak İran için aynı şeyi söylemek mümkün değil. İran ekonomik ambargo nedeniyle 3 bin askerini Suriye'den çekmek zorunda kaldı. Bu durum her geçen gün daha da zorlanan bir İran ortaya çıkarmakta. İran 3 bin askeri Tahran'a çekmekle ekonomik ambargoyu azaltamaz elbette. Ancak kendileri için çok önemli olan Suriye'den çekilmek zorunda kaldılar. Askeri operasyonun başlamasıyla birlikte İran'da halk açlıkla mücadele edecek. Açlıkla mücadele edenler için artık değişim zamanı gelmiş demektir. Kısa süre önce İran sokaklarının karıştırıldığını da unutmayalım.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sözcüsü William Urban, ABD'nin İran'ı vurma seçeneğinin artık ciddi şekilde masada olduğunu birkaç gün önce katıldığı özel bir toplantıda söyledi. ABD, İran'ı, "Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya zorlayacak" diyen Urban, bu adımla birlikte askeri operasyonun pratiğe dönüşeceğini ima etti.
İran'ın dikkatli okuma yapması gerekiyor.
ABD eski Savunma Bakanı Panetta da, "İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa, gereken yapılır" demişti. ABD'yi tehdit ederek bir sonuç alamayacağını anlamayan Tahran yönetimi, ülkenin istikrarını da büyük tehlikeye attı. İran'ın tek şansı TÜRKİYE'nin askeri operasyonda ABD'nin karşısında olması... Bu olur mu? Olmalı mı? Emin değilim. Büyük denge açısından İRAN zor günler yaşayacak gibi... Ruhani de bunu anlamış olmalı ki geldi... Her gün ABD'den TÜRKİYE'nin gönlünün hoş edildiği bir haber alacağız. Önemli müjdeler gelecek. Peşpeşe... Türkiye çok önemli bir ülke çünkü. Büyük bir devlet çünkü. İran'ın etrafı sarıldı.
Rusya desteği çekti. Operasyonla birlikte petrol fiyatları fırlayacak ve RUSYA kazanan taraf olacak. İran dışında kaybedenin olmayacağı bir iklime girildi...
Bütün bunları üst üste koyarsak fotoğraf net olarak ortaya çıkar!
Kaşıkçı'nın kaybolması, Sarı Yelekliler'in Avrupa'ya diz çöktürmesi, Rusya'nın ve AİLENİN İRAN için "SESSİZ OLUR" vermesi, Merkel'in havada mesajı alması, Theresa May'in aracında mahsur kalması hepsi İRAN operasyonunun ve ardından yeni MASANIN kurulması içindi! ABD Suriye'den çıktı gibi ama gittiği yer İRAN sınırı... Bahara kalır mı bilemem.
Ama İran için start verildi...
Olayları böyle okursak ABD'nin ne yaptığını anlarız. Ama eğer biri çıkıp "ABD ORTADOĞU'DAN GİDİYOR" DERSE GÜLÜN GEÇİN... TRUMP
BİLE BUNU DESE 24 SAAT AYAKTA KALAMAZ. BURALARI DÜNYANIN MERKEZİ. UNUTMAYIN. BİZ DE BU MERKEZİN MERKEZİNDEYİZ...
BİZSİZ OLMAZ... OLAMAZ!
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