Aile içi kavga
Bazen içine girip katkı verdik, bazen de yön değiştirdik... Ama tek bir şeyden vazgeçmedik! ANLAMAKTAN...
Açılalım... Sonra ANKARA'ya geleceğiz...
ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşıma fikri kimin? Kesinlikle Pentagon'un fikri değildi. Daha önce de yazdım. Ancak Pentagon, Ortadoğu planlarının daha hızlı bir şekilde sonuçlanması için bu adımın karşısında yer almadı. Kendisinin itmediği vagona birinci sınıftan atladı yani...
Amerikalı ünlü kumarhaneler zinciri sahibi Sheldon Adelson, AIPAC üzerinden bu fikri ortaya attı.
Rothschild ailesi de tarih boyunca bu fikri destekliyordu.
Ancak onların planına göre 2020 yılında bu adımların atılması gerekiyordu. ABD Başkanı olan kişinin son günlerinde bu kararı açıklaması bekleniyordu.
Ancak Boston'da Ukraynalı Yahudi bir ailede açlık ve sefalet içinde bir çocukluk geçiren Sheldon Adelson, seçildi. New York Koleji'nde de yüzde 100 Rothschild ailesinin üyesi oldu.
Sheldon Adelson, günümüzün modern Baron Edmond Rothschild'i olarak bilinir.
Bugünlerde Adelson'la Rothschild ailesi arasında sorun mu var? Asla.
Adelson böyle bir adım atması halinde bir uçak kazasında hayatını kaybedeceğini iyi bilir. Kudüs planının 2020'den önce yani Rothschild ailesinin düşüncesinden 2 yıl önceye çekilmesinin de bir nedeni var elbette.
Çocukluk arkadaşlarının bile günümüzde ortaklıkları bozulurken, 3 bin kişiye ulaşan bir ailenin içinde de büyük kavgaların olduğunu Adelson'la öğrendik.
Evet Adelson, Sir Evelyn de Rothschild'e çok yakındır, Jacob Rothschild'le ise sıkıntılı bir dostluğu vardır.
Sir Evelyn de Rothschild ile Jacob Rothschild arasında büyük bir sıkıntı yaşandığı gerçektir.
ABD Başkanı Donald Trump da, Adelson ile Evelyn de Rothschild'e yakındır.
Ailede medya, Jacob Rothschild tarafından yönetilir. Yani hiç girmediğimiz alandayız. AİLE İÇİ KAVGA...
Dikkatlice incelenirse, Trump ve Adelson'a ciddi bir baskı ve eleştiri görürsünüz. Adelson ile Evelyn de Rothschild, Türkiye, Macaristan, İtalya, Fransa, Rusya'da medyanın aile tarafından yönetilmesini istiyordu.
Fransa ve Rusya'da ailenin önemli medya adımları oldu. Ancak Türkiye, Macaristan ve İtalya'da medyada büyük kayıp yaşandı. Çünkü bu ülkelerdeki İsrail karşıtlığına karşı adımlar atılması gerekiyordu. Jacob Rothschild ile Evelyn de Rothschild'in çatışması, 2007 yılında bu yüzden yaşandı.
Kavganın daha da büyüdüğünü Evelyn de Rothschild'in Trump başkan seçildikten sonra henüz Savunma Bakanı olarak açıklanmayan James Mattis'le yediği yemekten anlayabiliyoruz.
Çünkü Mattis, Rothschild hanedanlığına karşıdır.
Pentagon'un en sevdiği isimdir...
Ancak Evelyn de Rothschild'in bu görüşmesi, Londra'da rahatsızlığa neden oldu. Şimdi ailede en önemli baron hala Jacob Rothschild. Atacağı adımlar hala etkili.
Donald Trump dışında, Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner, David Mayer de Rothschild'le gün aşırı görüşüyor.
Maceraperest gibi görünse de hanedanın içindeki en akıllı isimlerden biri olan David Mayer de Rothschild, Evelyn de Rothschild'in gizli danışmanı gibidir.
Dolayısıyla Jared Kushner ile Ivanka Trump da Evelyn de Rothschild'e yakındır...
Şimdi bu olaylar yaşanırken, tarihte ilk olan bir açıklama gördük!
Prens William ile babası Prens Charles, Amman, Tel Aviv, Kudüs ve Ramallah'a gitme kararı aldı. Daha önce böyle bir adımı görülmeyen KRALİYET AİLESİNİN bu kararı, İsrail'de de garip karşılandı. Normaldi, çünkü çok farklı bir hamleydi...
Prens Charles'ın Jacob Rothschild'e yakın olduğu bilinen bir gerçek. Ancak Prens William'ın arasının aileyle hoşnut olmadığı da bir gerçek. William STUARTLAR'a sırtını dayayan ve giydiği kıyafetlerle bunu açıkça gösteren biri... ABD içinde önemli gücü elinde tutan HANEDAN hala Stuartlar... Katolikler...
William'ın eşi Middleton da KATOLİK... Ayrıca PENTAGON da bu hanedana çok yakındır... İç içedirler...
Kraliçe II. Elizabeth'in isteği üzerine ikisinin bu ziyareti gerçekleştirmesi, Jacob Rothschild'i rahatsız etti. Medyayı incelerseniz, bu ziyaret eleştiriliyor.
Hem de ciddi boyutlarda. Ancak Amerikan medyası özellikle FOX NEWS, ziyarete tam destek verdi. Bu çok anlamlı bir destek...
Evelyn de Rothschild'in MURDOCH ile yakın ilişkileri var. Ziyaret de manşetlerde...
Bu da önemli NOT...
Eğer Jacob Rothschild'in gücünün azaldığı bir hanedanlık ortaya çıkarsa Pentagon'la ve Kraliçe II. Elizabeth'le beraber yürüyen bir Rothschild ailesiyle karşı karşıya geliriz.
Yahudiler'in büyük bir çoğunluğunun da isteği bu. Ancak bölünmüş bir Rothschild, büyük sıkıntılara yol açar.
O nedenle İsrail çok önemli adımlar atarken, ailenin tek düşünce etrafında birleşmesi önemli...
Eğer bu olmazsa kavganın nerede başlayıp nerede biteceğini kimse kestiremez...
Tel Aviv'deki bankacılık sektöründe de Jacob Rothschild'in ciddi baskılarını görüyoruz. Ancak Jacob Rothschild, Netanyahu hükümetinin ciddi sapmalar yaşadığına inanıyor.
O nedenle İsrail bankalarında Rothschild'in ciddi baskılar yapmasının doğal olduğunu da söyleyenler var.
7-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Bilderberg toplantılarında Evelyn de Rothschild ile Jacob Rothschild'in yeniden anlaşacağına dair ipuçları var. Katılımcıları önceden Jacob Rothschild belirlerdi. Bu kez Jacob Rothschild, Evelyn de Rothschild'e "Bazı isimlerle ilgili kararı sen ver. Kimi istiyorsan katılsın" dedi.
Ailenin tekrar ortak adımlarla yürümesi, ardından ABD ile İngiltere ile İTTİFAK KURMASI çok büyük bir gücün buluşması anlamına geliyor.
Bu gerçekleşirse birçok ülkede ciddi değişimler yaşanır. Ancak aile arasındaki kavga daha da büyür ve şiddetlenirse, bazı ülkelerdeki dengeler kesinlikle ailenin dışında ilerler.
BIÇAK SIRTI BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ...
Buckingham Sarayı ile Rothschild ailesinin yol ayrımına gelmesine en çok tepki veren Evelyn de Rothschild'di.
Şimdi Jacob Rothschild, kavganın bitirilmesini kabul ederse ailenin yönetimi de Amerika merkezli olur.
Kararları kesinlikle Evelyn de Rothschild almaya başlar.
Bu da aile içinde yeni çatışmaların önünü açar. Çünkü hanedanlıktaki tartışmaların medyaya yansıdığını görmeye başladık.
Birkaç yüzyıl boyunca tartışma hanedanlığın dışına taşmazdı.
Son nesille birlikte ayrışmanın boyutları da arttı.
Kraliçe II. Elizabeth'in kimin yanında yer aldığı da artık biliniyor. Evelyn de Rothschild'i destekliyor.
Onunla birlikte çok daha güçlü olacağına inanan bir Kraliçe II. Elizabeth portresi ile karşı karşıyayız. O nedenle Kraliyet ailesinin, 1948'den beri ilk kez resmi bir ziyaretle Tel Aviv'e gitmesi çok önemli bir karar.
Bu ittifak yani PENTAGON-BEYAZ SARAY-KRALİÇE-ROTHSCHILD koalisyonu kurulduğu an dünya bambaşka bir şekle girer...
Bu büyük ortaklıktır ve savaşsız paylaşım demektir...
Bu ittifak her yerde kasırga gibi eser, kimse karşısında duramaz...
Türkiye de buna dahil... Bakalım aile içi kavga ne olacak. Sonrasında buraları yorumlamak ve ne olacağını görmek kolay... Hem de çok kolay... Kudüs'ü de...
Eğer bu ittifak kurulursa hiçbir şey eskisi gibi olmaz...
NET!
İzleyelim...
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