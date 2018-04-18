Skripal füzesi
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AKDENİZ'i, ORTADOĞU'yu, SURİYE'yi defalarca yazdım. Bütün aktörlerin altını çizmeye çalıştım.
Yaşanan trafik DÜNYA SAVAŞININ SONUÇLARINDAN daha önemli gelişmelere gebeydi! Gelin bugün biraz daha derine inelim. Bölgeyi ve dünyayı anlamak için bu şart galiba...
İngiltere ve Rothschild ailesi hep yan yanaydı! Kimine göre aile, kimine göre Kraliçe bir adım öndeydi. Kimse de gerçeğin ne olduğunu tam olarak bilmiyordu... 2000'lerin başından PUTİN gelince pek çok işadamını ROTHSCHILD ailesine yakın diye gönderdi. Ancak yerlerine gelenler de aileye yakındı. Daha sonra bu görüldü. Ve bankaları da bu yeni gelenler dizayn etti...
YENİ İDDİA İLGİNÇ...
"Zehirlenen ajan SKRIPAL olayı gerçekleri ortaya çıkardı" diyen çok kişi var! Bu iddialara basarak yürüyelim bugün... AİLE özellikle RUSYA'da çok güçlüydü. BANKACILIK SİSTEMİ ellerindeydi... Merkez Bankaları üzerinden zaten her yere gücü yetiyordu!
Bunu bilmeyen de yoktu. ORDUSU OLMAYAN AİLE, BANKALAR ÜZERİNDEN İNANILMAZ BİR GÜCÜ ELİNDE TUTUYORDU. BREXIT kararını önce destekleyen Rothschild ailesi, daha sonra bu fikrinden vazgeçti. Çünkü BREXIT'le birlikte aslında Rothschild ailesi de Avrupa Birliği'nden çıkıyordu. Öyle de oldu. Avrupa Birliği'ni para ile kontrol eden Rothschild, Pentagon'un hedefi oldu.
NATO ile birlikte saldırılar artınca, para Avrupa'dan kaçmaya başladı.
Bu arada yazılmayan, çizilmeyen şeyler yaşandı. PENTAGON, Avrupa içinde en güçlü 200 işadamını TEHDİT etti!
Tehdidin içeriğini bilmiyorum ama belli ki korkutucuydu! Bu işadamları belli açılarını değiştirdi. Pentagon'un istediği noktaya gelmeye başladı. Rothschild ailesi de zaten perde gerisinde el sıkıştığı Rusya ile Avrupa'nın enerji musluklarını yönetmeye karar vermişti! Avrupa enerjisinin yüzde 30'u Rusya'dan gidiyor. Yani Avrupa Birliği, yaşam gücünün bir bölümünü aldığı Rusya ile karşı karşıya gelmek istemiyordu.
Bu net!
İŞTE BU DENKLEM ÜZERİNE ABD-İNGİLTERE-FRANSA üçlüsü düğmeye bastı... Amaç AVRUPA'nın enerji kartını Rusya'nın elinden almak, şirketlerine çökmek ve Moskova'yı oyuncu statüsünden uzaklaştırmaktı. Tabii darbe aslında aileye gelecekti! Suriye'ye yapılan operasyonda da aynı KOD'lar vardı.
Suriye operasyonlarının merkezinde Rothschild'in enerji alanlarındaki yükselişi yatıyordu.
ARAMCO, 2020 yılında Rothschild'in iştirakı ile halka arz edilecekti. Ancak Suudi Arabistan'da gözaltına alınan prensler ve el konulan mal varlıklarının arkasında da yine ROTHSCHILD AİLESİ YATIYORDU.
Prensler "AİLEYE YAKIN" diye FATURA ödüyordu! Mafya usulüyle yapılan saldırının motivasyonu AİLEYE bedel ödetmekti. Prens Mitab, Abdullah'ın ailesinden olup Suudi hükümetinde yer alan son isimlerden biriydi. Rothschild ailesiyle çok yakındı. Prens El Velid bin Talal de Rothschild ailesine yakındı.
Evi, Jacob Rothschild ile komşuydu.
Operasyonların asıl amacı Rothschild ailesinin enerji üzerindeki gücünü artıracak olan ARAMCO'nun önüne geçmekti.
Geçildi de.
Veliaht Prens Salman, ABD ve İngiltere yörüngesinde kararlar alıyor ve almaya da devam edecek. Tabii dünya enerji sistemini yöneten güç hala Rothschild ailesi. Bu gücü kırmak da o kadar kolay değil. ABD ve İngiltere, Akdeniz'le birlikte ailenin enerji etkinliğini bitirmek istiyor. NET! Bunu bazı operasyonlarla deneyecekler. Rusya'nın enerji gücünün elinden alınması birinci öncelik gibi duruyor. ABD ve İngiltere, Akdeniz'de operasyon yaparken, Körfez'i de ailenin uzağında tutmak istiyor. Körfez ülkelerindeki etkinliğini düşünürsek, ABD ve İngiltere ailenin önüne geçti.
Bu tabii ki şimdilik böyle...
Avrupa, Afrika ve özellikle Ortadoğu'da dengelerin hızla değiştiğini görüyoruz.
Bu da hızlı trenin yeni raylarına alışması olarak yorumlanıyor. Eğer yeni raylarına alışan sistem kazasız yoluna devam ederse, kazanan ABD-İngiltere ittifakı olur.
Eğer büyük bir kriz yaşanırsa o zaman Rothschild ailesinin öne çıktığını anlarız. Karşıdakiler de anlar!
Çünkü Avrupa ve ABD ölçekli ekonomik krizleri çıkartan hep aile oldu. Tüm krizlerden trilyonlarca dolar kazanan aile, yine bu adımı izleyebilir.
Trump'ın aileyle asla çatışma yaşamadığını ve Pentagon'un bu konuda Beyaz Saray'a büyük baskı kurduğunu biliyoruz. YAZDIK DEFALARCA!
Trump'ın Suriye'den çıkma fikri, öncelikli olarak Rothschild ailesine yarar. Çünkü Rusya bölgede güçlenir, İngiltere Akdeniz'den uzaklaşır ve Avrupa Birliği'nin tek yaşam şansı Rothschild-Rusya yörüngesi olur.
Ancak Trump'ın karar alacağı konular öyle çok fazla değil. Çünkü kararlar tamamen Beyaz Saray'ın dışında alınıyor.
Trump'ın Rothschild ailesinin dışında Putin'le ilgili de olumsuz fikirlerini göremezsiniz. Rothschild ailesinin merkez bankaları, ekonomik kriz için bazı adımlar attı. Avrupa ülkelerinde ciddi bir kriz uyarısı var. Özellikle İtalya, İspanya ve Fransa, ekonomik krizin ağır hissedileceği ülkeler. Fransa'nın Suriye konusunda atağa kalkmasının nedeni, krizi en aza indirmek.
Tabii bu da büyük riskleri beraberinde getiriyor. O nedenle Macron, Suriye'ye operasyon yapılırken Rusya'ya operasyona karşı olduğunu söylüyor.
Zorunda hissediyor!
İngiltere'de kara listeye alınan oligarklara dikkat ederseniz, sadece Putin'e ve Rothschild ailesine yakın olan isimler listede.
Peki hikaye nasıl başladı?
ABD ile İngiltere, Rus ajan Skripal olayını organize etti. CIA ile MI6, ortak operasyonla Rothschild ailesini Londra'da köşeye sıkıştırdı.
Çünkü güçlü bir ağ kuruldu. Aile, İngiltere ile karşı karşıya gelen Rusya'yla masada buluştu. Planlar yapıldı, enerji ortaklığı anlaşması imzalandı. Avrupa Birliği'nin enerji kaynaklarını Rusya'ya bağımlı hale getirecek projenin tamamlandığı öğrenilince, Amerikan ve İngiliz istihbaratları harekete geçti.
Zehirlenme olayı, hala etkisini sürdüren bir garantili operasyondu ve o tercih edildi. İlk gün "20 kişi zehirlendi" açıklaması yapıldı. Ardından bu rakam 10'a düştü. Son olarak "Skripal ve kızı Yulia evinde zehirlendi" denildi. Hala bu olayın nasıl olduğuna dair bir açıklama yok. Suçlu, Putin gösterildi. Medya özellikle Amerikan medyası da tam destek verince Putin, ne yapacağını şaşırdı.
Zehirlenme olayı hiçbir kamuoyu desteği görmese de, Suriye operasyonunu gerçekleştiren ABD-İngiltere ve Fransa sonuna kadar arkasındaydı. Rothschild ailesi, pes etmiyor. ETMEZ DE! Çünkü çok büyük güçleri var. NET! Rusya ile birlikte büyük enerji planını hayata geçirmek için ülke ülke diplomasi yolunu tercih ediyorlar. ABD ile İngiltere önemli bir güç. Elbette bu doğru. Ancak Rothschild ailesi de en az ABD, en az İngiltere kadar güçlü. Çok detaylı araştırmaya gerek yok!
ABD BAŞKANI Trump aile hakkında tek kötü söz etmez. Neden?
Akıllı biri de ondan!
İngiliz istihbaratı MI6 ile CIA 2 yıl sonra ilk kez ortak bir operasyona imza attı... ORTAK OPERASYON DA SKRIPAL'di! Ve kızı YULİA!
Skripal operasyonu, Rothschild ailesine karşı atılan ilk füzeydi. Oysa herkes füzeleri SURİYE'de arıyordu. Etkisi de oldukça güçlü oldu. Şimdi istihbarat operasyonları, Rothschild ailesine karşı gerçekleşecek.
En azından CIA bunu istiyor! Tabii bu arada MI6'nın içindeki çok güçlü bir ekip, Rothschild ailesiyle yola devam ediyor.
Bu da CIA'in tek başına İngiltere'de önemli adımlar atmasını engelliyor. Rusya da, ABD de, İngiltere de, Fransa da ve Rothschild de enerjiyi istiyor.
Enerjini yolu da şu an için Ortadoğu, Rusya'yı kapsıyor. O nedenle hedefte Rusya-Ortadoğu-Akdeniz var.
Dedim ya bütün bunlar iddia...
Ama üzerinde ciddi düşünülmesi gerekiyor!
Dünya üzerinde böylesine güçlü bir kavga varsa, ki işaretler fazlasıyla mevcut, "BEN ETKİLENMEM" diyecek tek kişi çıkamaz... İçerisi ne mi olacak?
Anlatacağız. Bir görelim de... Biliyorsunuz 24 saat buralarda uzun zamandır...
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