Fenerbahçe'de bir transfer daha tamam! 50 milyon euroluk golcü de listede
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, transfer döneminin ardından da kadrosunu güçlendirmek adına girişimlerini sürdürüyor. Sarı lacivertliler, Adem Yeşilyurt için Karşıyaka ile anlaşmaya vardı. Golcü takviyesinde de Bayern Münih'in yıldızı Nicolas Jackson'ı listesine aldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de transfer mesaisi devam ediyor. Yeni sezon öncesinde çok sayıda isimle görüşen yönetim, özellikle forvet transferinde nokta hamle yaparak gol yollarında isabet sağlamak amacında.
FENERBAHÇE GENÇ YILDIZI KADROSUNA KATTI
Futbolda geride kalan ara transfer sürecinde adı sıkça gündeme gelen 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekibi Karşıyaka'nın yıldız adayı Adem Yeşilyurt'un Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı belirtildi. 19 yaşındaki milli sağ kanat oyuncusuna transfer döneminde Trabzonspor ve NK Maribor'un da resmi şekilde talip olduğu, Sloven ekibinin sözleşme göndermesine karşın transferin gerçekleşmediği aktarıldı.
İLK GÖRÜŞME 7 OCAK'TA YAPILDI
Genç futbolcunun Türkiye U19 Milli Takımı'nda forma giymeye başlamasıyla vitrine çıktığı süreçte, 7 Ocak'ta Karşıyaka yönetimiyle ilk temasın kurulduğu kaydedildi. Görüşmeleri Sadettin Saran ve yönetiminin yürüttüğü, tarafların bu temasların ardından transferde anlaşma sağladığı ifade edildi.
ANLAŞMANIN ŞARTLARI NETLEŞTİ
Son haftalarda Alanyaspor, Kasımpaşa ve Avrupa'dan üç kulübün daha takibe aldığı belirtilen Adem Yeşilyurt için, Fenerbahçe'nin Karşıyaka'ya iki taksitte 500 bin euro bonservis ödeyeceği öğrenildi. Anlaşmada, oyuncunun sonraki transferinden Karşıyaka'ya yüzde 25 pay verileceği bilgisi de yer aldı.
KİRALIK OYUNCU PLANI VE SONRAKİ SATIŞ PAYI
Sarı-lacivertlilerin, Adem Yeşilyurt için gelecek sezon Karşıyaka'ya üç kiralık genç oyuncu göndereceği kaydedildi. Bu isimlerin vitrine çıkıp başka bir kulübe satılması durumunda ise Karşıyaka'nın yapılacak transferlerden yüzde 5 pay alacağı belirtildi.
TOPUK YAYLASI KAMPI ANLAŞMAYA GİRDİ
İş birliğinin önemli başlıklarından birinin kamp planlaması olduğu aktarıldı. Karşıyaka'nın sezon öncesi Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde iki kez kamp yapacağı, yaklaşık 100 bin Euro tutarındaki kamp masraflarının ücretsiz karşılanacağı ifade edildi. Kampın Düzce'de gerçekleşeceği bilgisi de paylaşıldı.
BONSERVİSİN YARISI BASKETBOLA
Fenerbahçe'nin yanı sıra diğer kulüplerden gelen teklifleri değerlendiren Karşıyaka cephesinde, Aygün Cicibaş, eski başkan Azat Yeşil ve futbol şube yönetiminin sarı-lacivertlilerin önerisini hem oyuncu hem de kulüp açısından uzun vadede daha yararlı bulduğu ifade edildi. Bu transferle iki kulüp arasında uzun soluklu bir iş birliğinin kapılarının aralanacağı vurgulandı. Karşıyaka'nın, transfer dönemi bitmesine rağmen sezon içinde satış kararında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında bulunan basketbol takımının acil mali ihtiyaçlarının da etkili olduğu kaydedildi. Adem'in transferinden elde edilecek kaynağın yarısının basketbol şubede kullanılacağı belirtildi.
'YENİ ARDA' BENZETMESİ VE HIZLI YÜKSELİŞ
Karşıyaka altyapısında yetişen Adem Yeşilyurt'un, A takımda birlikte forma giydiği kuzeni Berat Şahin ile birlikte amatör Pınargücü takımından transfer edildiği aktarıldı. Bu sezon profesyonel ligde süre almaya başlamasıyla dikkat çeken genç oyuncunun oyun tarzının, Gençlerbirliği'nden keşfedilerek 2023'te Real Madrid'e transfer olan milli yıldız Arda Güler'e benzetildiği belirtildi. Adem'in Karşıyaka'da aralık ayında profesyonel olduğu bilgisi paylaşıldı.
BAHİS SORUŞTURMASI SONRASI GELEN FIRSATI DEĞERLENDİRDİ
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Karşıyaka'da 8 as futbolcunun bahis soruşturması kapsamında ceza almasıyla oluşan tabloda Adem Yeşilyurt'un bulduğu şansı iyi değerlendirdiği ifade edildi. İlk 11'de düzenli olarak forma giymeye başlamasıyla birlikte transfer tekliflerinin geldiği kaydedildi. Bu sezon 12 maçta 2 gol ve 2 asist üreten genç futbolcu için devre arasında Trabzonspor'un 600 bin euro resmi teklif yaptığı, oyuncunun 750 bin euro bonservis öneren Maribor'un kapısından döndüğü aktarıldı. Son dönemde genç futbolculara şans verip vitrine çıkaran Karşıyaka'nın, teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde Adem transferiyle gençler için çekim merkezi olma hedefini sürdürdüğü belirtildi.
U19 MİLLİ TAKIMI'NDA SEZON SONUNA KADAR KARŞIYAKA'DA
Adem Yeşilyurt'un, mart ayındaki UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları öncesi Hırvatistan'da katıldığı özel turnuvada forma giydiği kaydedildi. Ay-yıldızlı kafilede yer aldığı için Karşıyaka'nın yarın 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta İzmir Çoruhlu FK ile oynayacağı maçta görev alamayacağı ifade edildi. Fenerbahçe'ye imza atmasına rağmen sezon sonuna kadar Karşıyaka'da oynamaya devam edeceği belirtilen Adem'in bonservis gelirinin yüzde 10'unun ise Pınargücü'ne gideceği öğrenildi.
AMRABAT'TA KARAR ZAMANI
İspanya LaLiga ekibi Real Betis'in, Fenerbahçe'den kiraladığı Sofyan Amrabat için sözleşmede bulunan ancak zorunlu olmayan satın alma opsiyonunu kullanmama yönünde karar aldığı öne sürüldü. Haberde yüksek maliyet, yaş kriteri ve fiziksel duruma dair soru işaretlerinin belirleyici olduğu aktarıldı.
OPSİYON DÜŞÜNCESİ NETLEŞTİ
Fenerbahçe'nin sezon başında Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat'ın geleceğine ilişkin yeni bir gelişme gündeme geldi. Yurt dışı basınında yer alan haberlere göre Real Betis yönetimi, sözleşmede bulunan ancak zorunlu tutulmayan satın alma opsiyonunu devreye sokmama kararı aldı. Bu kararın, sezon sonu planlaması kapsamında son değerlendirmelerin ardından şekillendiği belirtildi.
MALİYET VE YAŞ FAKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI
Haberde, Real Betis'in geri adım atmasında ilk sırada finansal denge başlığının yer aldığı kaydedildi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun maaş yükünün kulübün bütçe planlamasında baskı oluşturduğu, bu nedenle satın alma seçeneğinin masadan kalktığı ifade edildi. Öte yandan kulübün, transfer politikasını "gelecekte yüksek bedelle satış potansiyeli taşıyan genç oyuncular" üzerine kurduğu; Amrabat'ın yaş profilinin bu stratejiyle örtüşmediği vurgulandı.
FİZİKSEL DURUMA DAİR ENDİŞELER
Kararın gerekçeleri arasında futbolcunun fiziksel durumuna ilişkin çekincelerin de bulunduğu ileri sürüldü. Haberde, oyuncunun sezon içindeki fiziksel süreçlerinin ve geri dönüş planlamasının Real Betis'in nihai değerlendirmesinde etkili olduğu aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DETAYI
Sofyan Amrabat'ın bu sezon Real Betis formasıyla 11 maçta süre aldığı, güncel piyasa değerinin 12 milyon Euro seviyesinde gösterildiği bilgisi paylaşıldı. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028'e kadar devam eden Faslı futbolcunun, opsiyonun kullanılmaması halinde sezon sonunda İstanbul'a dönmesinin beklendiği belirtildi.
SEZON SONU SENARYOSU
Real Betis'in satın alma opsiyonunu devreye sokmaması durumunda, Amrabat'ın kiralık sözleşmesinin bitimiyle birlikte Fenerbahçe'ye dönüş sürecinin başlayacağı ifade edildi. Tarafların sezon sonu takvimi yaklaşırken süreci netleştirecek adımları atmasının beklendiği aktarıldı.
GOLCÜ BOMBASI PATLAYACAK
Süper Lig'de şampiyonluk hedefini sürdüren Fenerbahçe, ara transfer döneminde yaşanan "yıldız forvet" boşluğunu sezon sonu planıyla kapatmak istiyor. Afrika basınında yer alan iddiaya göre sarı-lacivertliler, bonservisi Chelsea'de bulunan ve Bayern Münih'te kiralık oynayan Nicolas Jackson için İngiliz kulübüyle resmi temaslara başladı.
FORVET HATTI İÇİN SEZON SONU MESAİSİ
Bir yandan Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, diğer yandan hücum hattına yönelik planlamasını hızlandırdı. Ara transfer döneminde Nesyri ve Duran ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, forvet rotasyonuna Sidiki Cherif'i dahil etmişti. Kulübün, sezon sonu için ise daha net ve güçlü bir golcü hamlesi üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.
NUNEZ OLMADI
Fenerbahçe, transfer döneminde orta sahaya Guendouzi, Kante ve Musaba gibi isimleri ekleyerek kadro kalitesini artırmış; ancak forvet transferinde yapılan son dakika girişimlerinden sonuç alamamıştı. Bu süreçte sarı-lacivertlilerin, transfer sezonunun bitimine kısa süre kala Darwin Nunez için resmi girişimde bulunduğu, oyuncunun takımında kalmak istemesi nedeniyle bu dosyanın rafa kaldırıldığı belirtilmişti.
CHELSEA İLE RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Yaşanan gelişmelerin ardından Afrika basınında Fenerbahçe cephesiyle ilgili ses getiren yeni bir iddia gündeme geldi. Habere göre Fenerbahçe, Bayern Münih'te kiralık forma giyen ve bonservisi Chelsea'de bulunan Nicolas Jackson için İngiliz kulübüyle resmi görüşmelere başladı. İddiada, taraflar arasında temasın menajerler aracılığıyla kurulduğu ve görüşme trafiğinin bu kanaldan yürütüldüğü aktarıldı.
BONSERVİS MASASI İHTİMALİ GÜNDEMDE
Haberin ayrıntılarında Chelsea yönetiminin daha önce Nicolas Jackson için yalnızca kiralık formülü üzerinden görüşmelere sıcak baktığı kaydedildi. Ancak bundan sonraki temaslarda bonservis pazarlığı seçeneğinin de masaya gelebileceği ifade edildi. Fenerbahçe'nin, oyuncunun durumu için Chelsea ile yeniden masaya oturduğu ve görüşmelerin bu doğrultuda şekillenebileceği iddia edildi.
6 GOLDE ADI VAR
Nicolas Jackson, Transfermarkt verileri ışığında 2023-24 sezonunda Villarreal'den Chelsea'ye 37 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Oyuncunun piyasa değerinin, Eylül 2025'te Bayern Münih'e kiralandığı dönemde Transfermarkt verilerinde 50 milyon Euro seviyesine kadar yükseldiği bilgisi paylaşıldı. Aynı haberde Bayern Münih'in, kiralama bedeli olarak Chelsea'ye 16,5 milyon Euro ödediği belirtilirken; Jackson'un bu sezon toplam 21 maçta 5 gol ve 1 asist ürettiği aktarıldı.
TRANSFER GÜNDEMİ ISINIYOR
Sarı-lacivertli kulübün, sezon sonu planlamasında forvet hattını güçlendirme hedefi doğrultusunda temaslarını sürdürdüğü vurgulanırken, Nicolas Jackson dosyasının da bu çerçevede öne çıktığı kaydedildi. Görüşmelerin seyrine ilişkin yeni detayların, taraflar arasındaki temasların ilerleyen aşamalarında netleşebileceği ifade edildi.