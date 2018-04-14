Bir avuç dolar için!
AKDENİZ'i günlerdir yazıyorum.
Denizin altındaki zenginliği ve kapışmanın taraflarını anlatıyorum. Önceleri ABD-İNGİLTERE arasındaki mücadele sonra makas değiştirdi. ABD-İNGİLTERE ittifakı karşısına RUSYA'yı ve bazı önemli işadamlarını aldı.
İran da Moskova'nın yanındaydı. Karşıdakiler belli ölçüde Türkiye'yi de bu gruba dahil ediyorlardı... Etmek istiyorlardı...
Dün yazının içinde sadece ismini yazdım. Açalım biraz...
AKDENİZ ile birlikte KAVGANIN asıl nedenini bulalım...
ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker, göreve geldikten sonra yaklaşık 8 ay içinde 40 ülkeye gitti. Mandelker, göreve gelmeden önce birkaç hafta kendi pozisyonunda görev yapan ve daha sonra CIA'e geçen David S. Cohen'le uzun süren toplantılar yaptı. Doların uluslararası piyasadaki dolaşımının Amerikan sistemine tam olarak entegre edileceği sistemi hazırladı. Mandelker, İngiltere, Singapur, BAE ve Johannesburg'da dolarla ilgili çok önemli adımlar attı. İngiltere ayağına dün kısaca değindim zaten.
Asya ülkelerinin uyguladığı regülasyonların tüm dünyada uygulanmasını istedi. VE SANAL PARA ÜZERİNDEN DOLAR'A SAVAŞ AÇAN İŞADAMLARININ HEDEFE ALINMASI İÇİN CIA'YA ÖNEMLİ BİR RAPOR VERDİ. Bu rapor nedeniyle 1 OCAK 2018 itibariyle 2 bine yakın işadamı köşeye sıkıştırıldı. Bitcoin başta olmak üzere, diğer sanal veya kripto paralarla ilgili adım atan işadamları hakkında davalar açıldı. Sigal Mandelker, doların sanal para ile mücadelesinde en büyük rakiplerinin IMF olduğunu bizzat ABD DEVLETİ'NE ANLATTI...
Mandelker, IMF'nin kripto parayla doları bitirmek istediğini sık sık dile getirdi. Çok kez de "IMF, DOLAR ve EURO'yu bitiremediği için tekrar şansını deneyecek" notunu düştü! Zaten CIA'nın peşine düştüğü isimler de IMF'ye yakındı!
Para bu! Devam edelim...
Kabul etsek de etmesek de sevsek de sevmesek de SON İMPARATORLUK ABD... Bu net! Adamlar bunu AKIL ve silah ile sağladı. Böyle süper güç oldular. Bu adamlar yola böyle devam edebilmeleri için bir şeye karar verdiler!
DOLAR REZERV PARA OLURSA İŞLERİ DAHA KOLAY... Bunu biliyorlar. Bu nedenle DOLAR'ı tahtında tutmak istiyorlar... Mesela RUSYA şu an ABD'nin hedefinde! Peki Rus para birimi RUBLE kaç ülkede dolaşımda, kaç ülkede kullanılıyor? Cevap Rusya için parlak değil... Tam da bu nedenle SOVYETLER BİRLİĞİ de RUSYA da SÜPER GÜÇ OLAMADI, OLAMAZ DA...
Bazı ülkeler, doların rezerv para olarak güçlü kalmasını engellemek istedi. Bazı ülkeler ticari ilişkilerinde kendi ülkelerinin PARALARINI kullanmak istedi. Son derece doğal bir haktı bu. Karşılıklı imza atan da çok oldu. Mesela Brezilya Devlet başkanları Lula da Silva ve Dilma Rousseff... İkisi de görevden alındı. Lula içeride. Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez görevden alındı ve hapis cezası verildi! Sultanahmet Meydanı'nda "TÜRK LİRASI ile TİCARET yapalım" diyen İRAN CUMHURBAŞKANI Ahmedinejad da görevi bırakmak zorunda kaldı ve hakkında davalar açıldı! Malezya Başbakanı Necip Rezak hala görevinin başında ama kendisini takip eden 7 DAVA var. Hepsini de ABD açtı! ŞAKA GİBİ AMA GERÇEK! Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma görevden alındı, hapisle yargılanıyor. Pakistan Başbakanı Navaz Şerif görevinde duramadı.
Ömür boyu siyasetten yasaklandı...
Aslında bu örnekleri daha da uzatabiliriz...
Ancak biz yine bize gelelim...
Ekonomik türbülansı tercih edenlerin keyfini kaçıran bir POZ vardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yanına Putin'i diğer yanına Ruhani'yi alarak dünyaya mesaj verdi.
Mesaj açıktı aslında... Kendi hakkımız olan ticareti istediğimiz PARA ile yaparız...
Bu basit ve anlaşılır bir şey. VE DOĞAL BİR HAK! Ancak AVRASYA'nın kendi içinde DOLAR'ı taca çıkartması birilerinin uykusunu kaçırdı. Rahatsız etti. AKDENİZ ile yazdıklarımızın yanına bu nedenle DOLAR'ı eklemek durumundayız...
ÜÇ ÜLKE RUSYA, TÜRKİYE ve İRAN ticareti kendi para birimleriyle yapmak istiyor. Washington da bundan rahatsız! Daha önce de başkalarından rahatsızdılar! Bu adamlara göre kendi çıkarları dışında kimsenin önemi yoktu...
Pentagon, silahın etkisiyle birçok ülkede nüfuzunu hissettirdi. Artık eskisi gibi değil ama yine de silah göstermekten çekinmiyorlar. Doların gücüyle de etkili adımlar attılar! Yerel para birimleriyle yapılacak ticaret Washington'ın sistem dışına itilmesine neden olur. Çünkü eğer Brezilya, Arjantin, Rusya, Türkiye, İran, Güney Afrika, Malezya, Pakistan, Malezya kendi para birimleriyle ticarete başlarsa, sadece birkaç ay içinde önce Çin, ardından Japonya, Güney Kore de bu sisteme dahil olacak. Bunu Washington biliyor ve önlemini alıyor.
YIKILMAMAK İÇİN GERİYOR!
Suriye merkezli kaosun enerji savaşı olduğunu bilmeyen yok.
DEFALARCA YAZDIK ÇİZDİK!
ABD yanı başındaki Latin Amerika ülkelerinde bile egemenliğini kaybederken, 10 bin kilometre uzaklıktaki bölgede nüfuzunu korumak zorunda. Eğer Süper Güç olduğunu iddia ediyorsa bunu yapmaktan başka seçeneği yok.
ANCAK ÇOK AMA ÇOK
ZORLANIYOR! YAPAMIYOR.
Tansiyonu çıkarıyor, twit atıyor, gemileri yolluyor! ABD ve DOLAR güçlüyken bunun üstesinden gelmenin tek yolu DOLAR'ın kullanımını kısıtlamak.
DOLAR'ın dolaşım alanı daraldığı an bitiş yakındır! Ve kaçınılmazdır...
Birçok ülkenin dolar'sız ticaret anlayışına İngiltere de destek veriyordu. İngiltere ile birlikte Avrupa Birliği ülkeleri de Euro ile bu dengeyi kendi taraflarına çekmeyi planlıyordu. Tabii bu plan masada kaldı. Aslında Avrupa Birliği tarihi bir fırsat kaçırdı. Dolar yerine Euro ticareti gerçekten desteklenseydi, bugün ABD Akdeniz'e gemilerini yollayamazdı. Buralara uzaktan bakardı.
Buna cesaret edemediler. Şimdi ABD her an daha da güçleniyor. Dolara karşı olan İngiltere ve Fransa da, Washington'a yaklaşmak zorunda kaldı. DENGEYİ DE DEĞİŞTİREN BU OLDU!
Amerika Birleşik Devletleri geçmişte yaptığı hataları bir kenara koyup yürümek istiyor. Temel amaçları DOLARSIZ TİCARET RÜYALARINI ORTADAN KALDIRMAK! Gündemden çıkarmak!
Bunun için geliyorlar. Eğer dolar'sız ticaret başlasaydı, yerel para birimleri yol alsaydı bugün sanal para Bitcoin'in gücünü görecektik. Ama tersi oldu!
CIA devrede çünkü! Bitcoin'in kan kaybetmesi, doların daha da güçlendiğinin göstergesi. Eğer Londra, gerekli desteği Bitcoin'e vermiyorsa bu doların güçlü hüküm süreceği yılların önümüzde olduğunun kanıtıdır.
İŞARET LONDRA'dan... Bitcoin, ABD'nin hedefinde. Şimdi doların yeri sağlamlaştıktan sonra, Bitcoin hedef olacak. Tüm sanal paralar yasadışı kabul edilecek. Bu da yeni denge arayışında Washington'ı öne çıkartacak.
Para, akıl ve silah. Bu 3'lü bugün dünyayı yönetiyor. Bu 3'lü hangi ülkede etkin olursa, o ülke yeni dönemde söz sahibi olacak.
Bir de ÇİN'e bakmak durumundayız!
Kimseler görmese de ÇİN savaşa hazırlık yapıyor! Tabii ki KİLİT ÜLKE YİNE İNGİLTERE... Çin eğer İngiltere ile ortaklığını sürdürüyorsa, ABD'nin ticaret hamlelerinden zarar görmez. Eğer ortaklığını sürdürmüyorsa, birkaç ay içinde Çin'den hiç beklenmedik bir askeri operasyon gelir. O ülke de Afrika'da ABD'nin beraber yürüdüğü kilit noktadaki bir ülke olacaktır.
Herkes SURİYE'ye bakarken...
Düğümü İNGİLTERE çözecektir.
ABD ile yan yana geldikleri artık net görülmekte. Ne kadar yan yanalar!
BUNUN CEVABI YENİ DENGEYİ BELİRLER. VE HERKES DE BUNU GÖRÜR! AKDENİZ'e gelen savaş gemileri SURİYE gibi harabeye dönmüş bir coğrafya için gelmiyor.
Bir tabur askerle ŞAM'a gidecekleri yerde neden koca koca donanmaları yollasınlar!
İPEK YOLU'nu ele geçirmek için, AKDENİZ'i ve zenginliğini almak için, Rusya-İran'ın Çin'e yaklaşmasını engellemek için, Çin'in bunlardan uzak durması için, Türkiye'nin DOLAR'sız oyunun içinde olmaması için geliyorlar...
NİYETLERİ BU!
Ancak DOĞU'dan da baksanız BATI'dan da baksanız BİZ OLMADAN OLMUYOR... İnanılmaz bir denklem ama gerçek bu!
Şu an TÜRKİYE HANGİ KOORDİNATA GÖZ KIRPSA O TARAF MAÇI ALIR GİDER!
Bunu bilerek yürüyoruz.
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- Ergün Diler
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