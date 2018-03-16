Büyük oyun
Sovyetler'in yıkılmasıyla Kremlin kolunu kaybetti. Yeni denge de oluşmadığı için sancıları hiç geçmedi.
ARAP BAHARI'na Kremlin penceresinden baktığımızda RUSYA'nın devamlı itildiğini, gerilediğini görüyoruz. Çarşı karışıyor ancak ne hikmetse RUSLAR alan kaybediyordu.
Başka mücadele edenler olsa da kaybeden Moskova oluyordu. Mısır'dan Libya'dan elini çekmek zorunda kalan Rusya oldu. Öncesinde Irak'tan da... Sonra bu dalga geldi Suriye'ye dayandı. Belli ki Putin ve ekibi bunun son kale olduğunu gördü. Buraya var güçleriyle yüklenmezlerse bu rüzgarın MOSKOVA'ya geleceğini gördüler.
Ve atak yaptılar. Suriye'ye, AKDENİZ'e indiler. İndiler ama orada da başları hep dertteydi!
Kızılordu Korosu'nu taşıyan uçağın düşmesinden tutun da Suriye'deki üslerinde askerlerin vurulmasına kadar bir dizi olumsuz olaylar yaşandı. Saldırı altında olanlar RUSLAR'dı. Garip bir şekilde cevap da vermiyorlardı.
Belki de veremiyorlardı. Bilemiyorum.
Ama Suriye'ye baktığımız zaman Ruslar'a devamlı fatura kesiliyordu. Amerikalılar el kadar DRONE ile koca Rus üssünü dağıttılar. Ne uçak kaldı zarar görmeyen, ne asker! Geliyorlardı. Suriye'de ve Akdeniz'de RUSLAR istenmiyordu...
Ancak bunun kararı öyle küçük masalarda alınamazdı. Büyük bir masa, büyük bir akıl gerekiyordu...
Arada çok şey yaşandı...
Dün yazımın sonuna koyduğum NOT günlerdir aklımı kurcalıyordu.
İNGİLTERE İLE RUSYA NEDEN VE NASIL KARŞI KARŞIYA GELİRDİ?
Hiçbir anlamlı cevabı yoktu. Trump'ı bitirmek için CIA'ya bilgileri veren MI6 ajanının sağ kolu gibi duran Sergey Skripal saldırıya uğramıştı. Ve bu büyük bir krize dönüştü. Büyük ilişkileri bağrında barındıran iki büyük oyuncu bu nedenle kavga ediyor olamazdı.
30 saniyede çözülecek bir sorundu.
Ancak Londra RUSLAR'IN MAL VARLIKLARINA EL KOYMAKTAN SÖZ EDİP RUS DİPLOMATLARI YOLLAMA KARARI ALDI.
Tansiyon inanılmaz yükseldi. Kremlin de aynı şekilde karşılık verdi. İYİ DE NELER OLUYORDU! BUNLARI ANLAMAYA ÇALIŞIRKEN Rus muhalif işadamı Nikolay Gluşkov da Londra'daki evine yakın bir adreste ölü bulundu.
Gluşkov, 1990'larda Rus devletine ait hava yolları Aeroflot'un ve yakın arkadaşı oligark Boris Berezovski'ye ait otomobil şirketi LogoVAZ'ın genel müdürlüğünü yapmıştı...
Londra'da bir el düğmeye basmıştı...
Düne kadar Washington'da MANŞET OLAN RUS İLİŞKİLERİ şimdi Londra'da manşetlere taşınıyordu...
Çok ama çok ilginç gelişmelerdi bunlar... Robert Mueller'in Trump'ın, damadı Kushner'in ve ailesinin peşine düşmesinden sonra şimdi de Theresa May Ruslar'ı kovalıyordu...
Ruslar'la ilişkiye sıcak bakan Tillerson gidiyor, sert bakışlı Pompeo geliyordu.
RUS KARTLARI masa masa dolaşırken konu bir yerden NATO'ya bağlanıyordu...
Mesela görüşmelerin arka planını bilenler "Theresa May her zaman Ruslar'a karşı sert ve mesafeli bir dil kullandı" diyordu.
Hatta bir RUS BÜYÜKELÇİ "İngiltere ile NATO, Rusya'ya karşı olan planlarını hayata geçirmek için adım adım ilerliyorlar" cümlesini kullanıyordu...
Moskova'daki bir grup ise İngiltere Başbakanı May'in sert ve hasmane tavırlarının şimdi daha iyi anlaşıldığı görüşündeydi...
Aslında Londra'da ve Moskova'da söylenmeyenler vardı. Bizim de manşetlerde bulamayacağımız kadar derindi konular. Bulmak için gideceğimiz bir adres de yoktu...
İNGİLTERE, Rusya ile iç içeydi.
Yan yanaydı. Özellikle 1945 YALTA KONFERANSINDAN BU YANA...
Daha öncesi de vardı elbette.
Ama İNGİLTERE, Amerika Birleşik Devletleri ile ortaklık yaparken bundan daha fazlasının olamayacağını gördü.
Aradaki engel RUSYA idi. Galiba Londra, ABD ile ortaklık yapmayı kafaya koydu. Ama bu eksende RUSYA yok!
Rusya olunca vekaleten ortaklık oluyor çünkü! Bunu aradan çıkarmak için bambaşka bir plan ile yüz yüze gelebiliriz.
Bu mümkün mü? Pek tabii.
Bunu dillendiren RUS DİPLOMATLAR VAR!
Londra arada Rusya'nın olmadığı İPEK YOLU ve dünya düzeni istiyor.
Belki şimdi hatırlamıyoruz ama Rusya sınırındaki birçok noktada NATO tatbikatları yapıldı. İngiliz ordusunun planladığı tatbikatların tümü, KREMLİN'e mesajdı. Eğer RUSYA oyun dışında kalacaksa bu kendiliğinden olmaz.
Olamaz. SAVAŞ şart.
NATO ile İngiltere'nin Rusya'ya savaşı, Avrupa'nın da içinde yer alacağı bir kaosa dönüşür.
Rusya, NATO ile İngiltere'yi tehdit gibi görmedi. Oysa NATO, Avrupa ülkelerini de içine alacak bir koalisyonla yürümek için hazırlık yapmakta... "Milletler arasında kollektif güç birliği" tezi hayata geçirilmek istenmekte...
Hatta Ruslar'ın Suriye'de SAVAŞ SUÇU işlediğinin açıklanması da hesaba dahil... Eğer İngiltere-NATO diğer ülkelerle birleşip RUSYA'ya karşı harekete geçecekse bunun sonuçları ağır olacaktır...
İngiltere, NATO ile yürüyecekse NATO'nun arkasındaki ABD'yi görmemek hata olur.
Robert Mueller üzerinden ABD içindeki bir KOL belli ki etkisiz hale getirilmek istenmekte...
ABD'yi NATO ile İngiltere ile yan yana getirmek için... Eğer gelişmeler böyle seyredecekse roller de değişecek demektir.
BRİTANYA 1945 ORTAKLIK MASASININ KURULDUĞU YALTA'da izleyici olarak bulunuyordu.
Gücünün bir kısmı Moskova, bir kısmı da Washington'daydı.
Şimdi ise sahaya BÜYÜK ortak OLARAK DÖNÜYOR. Bu durumda bütün ilişkileri, bütün adımları farklı okumak gerekir. Acaba PUTİN, SİLAH, FÜZE ve İMHA GÜCÜ tanıtımı yaparken birilerine mesaj mı veriyordu?
Düşünmekte büyük fayda var...
Peki bu oyunu neden yazdım!
Neden bu senaryoyu canlı tutmak istedim...
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov "ABD ile ortak olabileceğimiz her konuda diyalog kurmak istiyoruz.
Diyaloğun önemli olduğunu ABD de çok iyi bilmektedir.
İngiltere'nin adımlarına da sessiz kalmayacağımızı görecekler.
İngiltere'ye misilleme yapacağız" dedi.
Çok şaşırtıcı bir açıklama geldi.
Uzaklardan!
BEYAZ SARAY'dan...
Şöyle: "ABD, böyle nefret uyandıran saldırıların tekrar yaşanmayacağından emin olmak istiyor. En yakın müttefiğimiz İngiltere'nin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı da son derece adil bir tepkidir. Biz de bu kararı yüzde 100 destekliyoruz." Pentagon'dan AIPAC'a oradan da Londra'ya uzanan AĞ'da ORTAKLIK canlanacaksa RUSYA zorda demektir.
Çünkü İNGİLTERE-ABD ile ortaklığı BÜYÜK ORTAK OLACAK ŞEKİLDE düzenlemek isteyecektir...
Çin sınırından Afrika'ya kadar!
Peki bir soru daha!
Eğer ABD ile İngiltere böyle ortak bir adım atıp YENİ DÜNYA DÜZENİNİ bambaşka bir şekilde kuracak olursa kimin önemi artar?
ELBETTE TÜRKİYE'nin...
TÜRK DEVLETLERİNİNİN OLDUĞU YERDE İNGİLTERE'nin ayakta kalması ve ABD'yi frenlemesi için bizimle yürümesi şart!
DÜNYAYA BÖYLE BAKIN.
Gerisi laf!
Eğer AJAN KRİZİ BÜYÜR ve üzerine yenileri eklenirse bilin ki bu plan yürürlükte...
Bilin ki ortalık karışacak...
BAKALIM...
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