Ergün Diler

SADECE biz değil herkes Trump'ı takip ediyor.

Amerika'da başlayacak olan Trump 2.0, merakla heyecanla bekleniyor. Trump'ın ne dediği ne istediği ve karşısındaki BLOK'un neye karşı çıktığının anlaşılması şart. Bunu çözmeden ne Türkiye'ye ne bölgeye yansımasını kestirmek kolay olmaz. Net olan şu ki KAVGA Çin'le olacaktı. Doğal olarak PEKİN'in ayak izlerinin olduğu her yer çekişme alanı olarak ilan edilecekti.



Açalım biraz...

Trump seçilmeden önce ÖNEMLİ bulduğum bir noktayı paylaşmıştım.

Zaten zaferi de getiren buydu! Trump, DEMOKRAT OLAN SİLİKON VADİSİ'ni arkasına alıyordu!



Bunun nasıl gerçekleştiğini anlamadan bizi neyin beklediğini çözmek mümkün değildi. YAZMIŞTIM!

JD. VANCE Başkan yardımcısı olmadan hemen önce TRUMP kurşunlarla kulağından uyarılıyordu. Bir ittifaka itiliyordu. Zorlanıyordu.

Öyle de oluyordu. Kurşun seslerinden iki gün sonra VANCE yani SİLİKON VADİSİ'nin altın çocuğu BAŞKAN YARDIMCISI ADAYI OLARAK İLAN

EDİLİYORDU...



Benim sıklıkla altını çizdiğim YENİ KOALİSYON, Biden'a seçim kaybettirdi. Biden da son konuşmasında buna değindi.

Vurgu yaptığım hususların bir de o altını kalın kalemle çizdi...



Görevi pazartesi günü Trump'a devredecek olan Joe Biden, "Ülkede tehlikeli bir şekilde oligarşik bir yapı ilerlemekte.

Bu durum demokrasiyi ve özgürlükleri tehdit etmekte. BÜYÜK TEKNOLOJİ şirketlerine dikkat edin. Haklarınızı gözetin... Aşırı servet, güç ve etkiyle şekillenen bir oligarşi karşısında uyanık olun..." diyordu.



Benim seçimler öncesi vurguladığım noktayı kaşıyor ve "TRUMP'a destek olan TEKNOLOJİ şirketlerini takip edin" uyarısında bulunuyordu.

Biden, "Amerika'nın politikalarını bu şirketler belirleyecek" notu da düşüyordu. 15 dakikalık konuşmasının can alıcı yerleri, SİLİKON VADİSİ'ndeki şirkteler ile ilgiliydi.



Devam...

Trump, ikinci kez seçiliyor, DİJİTAL ittifakla BEYAZ SARAY'a dönüyordu.

Donald Trump için BÜYÜK ŞİRKETLER ve PATRONLAR sıraya giriyor, PAZARTESİ günü yapılacak YEMİN TÖRENİ için para yağdırıyordu. Buraya döneceğiz ancak daha önemli bir konu vardı. Bütün büyük patronlar Mar-a Lago'da bulunan Trump'ı, seçimlerin sonuçlandığı günden bu yana ziyarete gitmekte. Belki yakında biri çıkıp bunu kitap yapar.



Meta, Apple, Amazon, Alphabet ve OpenAI gibi şirketlerin CEO'ları patronları yeni BAŞKAN'la el sıkışmak için evine gitti. Geçmişte Trump'tan şikayetleri olanların şimdiki tutumu çok farklıydı. İlk giden Mark Zuckerberg oluyordu. Daha sonra önemli bir açıklama yapıyordu: Trump'ın liderliğinde Amerika'nın ulusal yenilenmesini sonuna kadar destekliyorum.



Apple'ın CEO'su Tim Cook da geçen ay Trump ile Mar-a-Lago'da akşam yemeği yiyordu... 2016 başkanlık kampanyası sırasında Hillary Clinton için bir bağış toplama etkinliği düzenleyen Cook, Trump'ın kadınlar, göçmenler ve diğerleri hakkındaki aşağılayıcı yorumlarını protesto etmek için o yıl şirketin tüm fonlarını DEMOKRATLARA akıtıyordu. Buna karşın COOK da yeni BAŞKAN'ın evine konuk oluyor ve "Farklılıklarımızı giderdik" açıklaması ile desteğini çekinmeden açık ediyordu.

Bezos da MUSK ile birlikte yemeğe gidenlerdendi.



AMAZON'un patronu "Çok güzel sohbet oldu. İkinci dönem için çok iyimserim" diyordu. Sam Altman, Elon Musk ile karşı karşıya gelse de çekişse de o da gidenlerdendi...



Sam Altman, ChatGPT'nin ana şirketi olan OpenAI'nin CEO'suydu. Rakibi xAI'nin sahibi olan Musk ile çekişme içindeydi. Musk'a "ZORBA" diyen bir isimdi. Altman yaptığı açıklamada, "Başkan Trump ülkemizi yapay zeka çağına taşıyacak ve Amerika'nın önde kalmasını sağlamak için gösterdiği çabaları desteklemekten mutluluk duyuyorum" dedi.



Mar-a Lago hiç boş kalmıyordu! Hedge fon yöneticisi Ken Griffin, Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, TOYOTA, FORD, General Motors'un patronları CEO'ları da kervana katılanlardandı.



Gidenlerin hepsi YEMİN TÖRENİ İÇİN BAĞIŞTA bulunuyor ve böylece rekor geliyordu. Google CEO'su Sundar Pichai ile Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin sessiz kalsalar da Mar-a- Lago'da BAŞKANI ziyarete gidenlerdendi. Pichai, New York Times DEALBOOK ZİRVESİ'nde yaptığı konuşmada "Trump yapay zeka alanında fark yaratacak" çıkışına imza atıyordu.



Trump'ın KRİPTO işlemlere vergi kolaylığı getirme sözünü SİLİKON VADİSİ'nin, CUMHURİYETÇİLER'e geçmesinin nedeni olarak görmek yeterli olmazdı.



BAŞKA bir akıl, başka bir güç AMERİKA'yı ÇİN'le mücadeleye hazırlıyordu. Bunun arkasındaki isimlerin başında Peter Thiel gelmekteydi.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN DEHLİZLERİNDEKİ İSİMDİ. CIA'nın altın çocuğuydu...

Washington'u iyi bilenlerin sıklıkla duyduğu bir ATASÖZÜ vardır! Masada değilseniz menüdesinizdir...



Küreselleşmeye karşı olan, "yeniden BÜYÜK AMERİKA" diyen BAŞKAN, KÜRESEL oyuncuları etrafında toplamayı başarıyordu.

Ya da DERİN AMERİKA bunu sağlıyordu. Bu iltifat rüzgarı karşısında TRUMP sosyal medyadan "İLK DÖNEMDE herkes benimle kavga ediyordu.

Şimdi ise ARKADAŞ olmak istiyorlar. Kişiliğim mi değişti" diye mesaj veriyordu...



Donald Trump'ın BEYAZ SARAY'a geçmeden New Orleans'ta terör saldırısı yaşanması, hala İTİRAZ EDENLERİN olduğunu göstermekteydi. Büyük ihtimalle TRUMP FİNANS BARONLARIYLA karşı karşıya gelecekti. Bu da Londra'dan Pekin'e uzanan bir hattı temsil etmekteydi... Çin 60'dan fazla ülkede ayak izi bırakmaktaydı. EN kritik olanlar maçın gidişatını değiştirme kabiliyeti olanlar mücadeleye ev sahipliği yapacaktı... NET...



Hem içeride hem dışında ÇİN'i, AMERİKA'ya karşı hazırlayanlar ile Trump ve arkasındaki gücün savaşını görecektik. Türkiye bunun dışında kalır mı? Mümkün değil. Temasların yoğunluğunu, biçimini ve içeriğini PAZARTESİ gününden sonra anlayacaktık... Çok garip günler bizleri bekliyordu. AZ kaldı...



İzleyeceğiz...