Ergün Diler

SAVAŞIN ritmini, taraflarını, rotasını ve Türkiye'nin izlediği yolu anlamak önemli. Bu içerideki siyasetin istasyonlarını ve gideceği son durağı da görmeye yardım edecektir... Önem verdiğim bazı siyasi isimleri takip ettiğimde bile meselenin anlaşılmadığını görüyorum...

Açalım...



Rusya UKRAYNA SAVAŞI ve KUZEY AKIM ileride çok daha iyi anlaşılacak adımlardı... Herkes ıskaladı... 2012'den beri Rusya'dan ALMANYA'ya gaz akışı vardı. KUZEY AKIM 2'de bunun geliştirilmesi projesiydi. Kuzey Akım 2 devreye girecek ve 55 milyar metreküp Rus gazına ilaveten Baltık üzerinden ALMANYA'ya AVRUPA'ya taşıyacaktı. Boru hattının toplam maliyeti 10 milyar EURO'ydu. 2015'te Gazprom, Shell, E.ON, OVM, BASF ve Engie Kuzey Akım 2'yi inşa edeceklerini duyurdular. Birkaç ay sonra 2016'da Macaristan, Estonya, Litvanya, Letonya, Slovakya, Polonya, Romanya ve Çek Cumhuriyeti, JEOPOLİTİK risklerden dolayı itiraz ettiler. 2017'de imzalar atıldı, para bulundu. Eylül 2018'de BALTIK'ın altına boru döşenmeye başlandı. Aralık 2019'da Amerika yaptırımları sahne aldı. Ağustos 2020'de Polonya Gazprom'a ilk cezayı kesti. Ocak 2021'de Trump boru döşeme gemisi FORTUNA'yı yaptırım listesine aldı. Fortuna DANİMARKA sularında işini yapmaya devam etti...

AB içinde Almanya, Hollanda ve Avusturya, Rus gazını taşıyacak söz konusu boru hattının tamamlanmasını isterken Estonya, Polonya, Litvanya, Ukrayna ve Slovakya projeye muhalif kaldılar...

Fısıltılarla "bu proje ALMANYA'nın" dediler... Trump'ın baskısı sonuç verdi. Kuzey Akım 2'nin borularını döşeyen Allseas şirketi çalışmalarını askıya aldı.



3 Eylül 2020'de Rus muhalif Navalnıy'ın zehirlendi. Bu Merkel üzerinde baskı oluşturdu.

Yabancı bir istihbarat şirketi olayların gidiş yönünü işaret etmeye başlamıştı.

Danimarka'nın kararlılığı Ruslar'ı cesaretlendirdi. Onlar da boru döşeme işlemlerine Akademik Cherskiy isimli gemiyle katıldı. Olacaklardan habersiz olan devletler, Blinken'dan gelen mesaja sevindi. 19 Mayıs'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Akım 2 boru hattı projesini inşa eden Alman "Nord Stream 2 AG" şirketi ve şirketin Üst Yöneticisi Mathias Warnig'in, projeye yönelik uygulanan yaptırımlardan muaf tutulduğunu açıkladı. ANCAK BİR SABAH DÜNYA FELAKETE

UYANDI. KUZEY AKIM BORU

HATLARI PATLATILMIŞTI...



Ruslar "Bu gizemin Agatha Christie romanlarını andıran yönleri var; olaya dahil olan herkesin bir nedeni varmış ya da sonuçtan faydalanacakmış gibi görünüyor" yorumunda bulundu. Danimarka, Almanya ve İsveç sonuç alamasa da soruşturma başlattı. Almanya'da istihbaratı denetleyen isimlerden olan Konstantin von Notz, "Anayasal bir devlette halkın ne olduğunu bilmeye hakkı var.

Federal hükümet bir an önce sessizliğini bozmalı, şeffaflık sağlanmalı ya da en azından makul bir anlatı sunmalı" sözleriyle sessiz kalınmasına tepki gösterdi. 23 ülkeye ait istihbaratçı Washington Post'a yaptıkları açıklamada, Rusya'yı saldırıyla ilişkilendiren kanıtları henüz görmediklerini söyledi. Almanya dış istihbarat servisinin eski direktörlerinden August Hanning ise yaptığı bir açıklamada başka ülkelerin boru hatlarının devre dışı bırakılmasında çıkarları olabileceğini savundu.

ABD ve İngiltere'nin isimlerini saydı.

Hanning, "Kendine göre sebepleri var" ifadesini kullandı.

Rusya ise doğrudan hasmını işaret etti. Kremlin "Saldırının arkasında İngiliz Kraliyet Donanması var" açıklaması yaptı.

İngiltere Savunma Bakanlığı ise "Destansı ölçekte yanlış iddialar" cevabını verdi. Biden'ın "Rusya Ukrayna'yı işgal ederse, bu tankların ve askerlerin Ukrayna sınırını geçmesi anlamına geliyor, Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz..." açıklaması hep taze tutuldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Washington küresel hakimiyetini korumayı amaçlıyor" diyerek konuyu özetliyordu.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ise "SVR, ABD ve İngiltere'nin bu büyük terör saldırısına doğrudan dahil olduğuna dair bilgiye sahip.



Elde edilen bilgilere göre, Anglosakson istihbarat servislerinden profesyonel sabotajcılar, bu eylemin organizasyon, hazırlık ve uygulama sürecinde yer aldı" sözleriyle noktayı koydu.

Bu hamle, AVRUPA'nın özellikle Almanya'nın Rusya üzerinden ucuz enerji ile buluşması ve KÜRESEL iddia taşımasının önünü kesti. Rusya ile bütünleşme ihtimali imha edildi.

Moskova üzerinden ÇİN'e akış durdu. Anglo-Amerikan ittifakının biçilmesi engellendi. Ukrayna Savaşı ile AVRUPA tamamen sallanan KITA haline dönüştürüldü. Özellikle İNGİLTERE ENERJİNİN Rusya üzerinden değil de kendi belirlediği kontrolü altındaki topraklardan AVRUPA'ya akmasını talep ediyordu... Belki Katar... Rusya'nın İran'ın arkasında durduğunu her fırsatta ilan eden ÇİN ise en büyük ortağı operasyona uğrarken bile sesini çıkaramıyordu. Sonraki istasyon kendisi olmak istemiyordu!



GAZ KESİLİNCE artan enflasyondan, kapanan şirketlerden, geri adım atan ve küçülen ALMAN DEVLERİNDEN söz etmiyorum bile...

Genç yaşta olanlar pek bilmez ancak İSRAİL, MISIR'a saldırınca SÜVEYŞ KANALI'nı almak İngiltere ve Fransa'ya devretmek istedi. İngiliz ve Fransız Hava Kuvvetleri de KAHİRE'yi bombaladı. 1956'da... O zamanlar DÜŞMAN KARDEŞLER olarak Amerika ile Sovyetler hemen sahne aldı. Moskova "Londra'yı yerle bir ederiz" dedi...

Washington destek verdi! İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan o ittifak 2016'da yani BREXIT ile birlikte yerini İNGİLTERE'ye bırakıyordu. Londra aynı tarihlerde Türkiye ile de yeni yol açıyor ve TARİHİN YENİ BİR SAYFASI

KARŞIMIZA DİKİLİYORDU.



Londra artık Moskova'nın yerine Washington'laydı. Ankara da o eksendeki yerini iştahla alıyordu.

Ve her küresel gelişme bu yakınlığı perçinliyordu...



Türkiye'de AK PARTİ ile MHP dışındaki partiler bu eksene uzaktı.

Pek çoğu ALMAN ESİNTİLİ oluşumlardı. Cumhuriyet tarihindeki pek çok örnek gibi...

İsimlere partilere girmek istemem ancak ALMANYA küresel çapta kaybederken burada nasıl kazanacaktı... Mümkün değildi.

İzin de verilmezdi. Putin bile kaybederken Özgür Özel Bey ne yapacaktı da partisi ipi önde göğüsleyecekti...

Türkiye'nin içinde bulunduğu ittifak bir başka oluşumun Türkiye'de hız yapmasına alan açmasına izin vermez veremez.

Küresel sonuçları itibariyle. Bu nedenle AK PARTİ-MHP tam gaz ilerleyecektir... Washington- Londra anlaşmasının ana motivasyonu AVRUPA'yı silmek ve bitirmekti. Çok da yol alındı.



AVRUPA biçilince ÇİN büyük yara alacaktı. Rusya da sınırlı rolüne razı olacaktı. Eğer bir sabah kalktığımızda AVRUPARUSYA- ÇİN-İRAN ortak hareket ettiklerini açıklamazsa, ANGLOAMERİKAN ittifakı kendi kurallarıyla örülü dünya düzenini dayatacaklardı. Türkiye de burada kazanan olacaktı...



Şimdi bütün bunlar ortadayken gelişmeleri HTŞ, Colani, YPG, Mazlum Kobani, Esad, Zelensky üzerinden okumak ne kadar sağlıklıydı... Gerçekten doğru iz sürmek isteyenler varsa son yılların en başarılı ismi MI6 BAŞKANI Richard Moore ve CIA Başkanı William Joseph Burns'ün yaptıkları ortak basın toplantısından işe başlayabilirler... Türkiye Yüzyılı açıklamalarına da bu eksenden bakın!..