AK Parti’nin yeni infaz sisteminde 3 ana başlık! Tecavüzcüler çıkmayacak

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 07:01

C umhur İttifakı ortağı AK Parti ve MHP'den, infaz sisteminin baştan sona değiştirilmesi gerektiğine ilişkin arka arkaya açıklamalar gelmeye başladı. AK Parti, "infaz sürelerini eşitle, gözlem kurullarını güçlendir, tahliye sonrası denetle ve destekle" şeklinde üç ana başlıkta toplanan bir çalışma yapıyor.

Mevcut sistemde, değişik suçlar (terör, örgüt gibi) için ayrı ayrı infaz uygulaması yapılıyor. Adli suçlarda hükümlüler, cezasının yarısını cezaevinde geçirip şartlı salıverilmeden yararlanabiliyor. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, terör suçlarında süre 4/3'e (dörtte üç) kadar çıkıyor. Bu da sistemde bir karmaşaya neden oluyor. Yapılacak düzenlemeyle, infaz sürelerinin tüm suçlarda 1/2'de (cezanın yarısı) eşitlenmesi planlanıyor.

Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin, Ceza İnfaz Yasası'nı baştan sona değiştirecek bir hazırlık yaptıkları öğrenildi. Önümüzdeki aylarda gündeme getirilmesi planlanan düzenlemede öne çıkanlar şöyle:

11'nci Yargı Paketi 'nde yer alan, kamuoyunda "Kovid 19 indirimi" olarak bilinen düzenlemeyle binlerce kişi şartlı salıverildi. Düzenleme, infaz sistemine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Yapılan açıklamalar kamuoyunda bu yöndeki beklentiyi de arttırdı.

TBMM (AA)

KATİL VE TECAVÜZCÜLER İSTİSNA

Kadın, çocuk, anne-baba, kardeş katilleri ile taciz ve tecavüzcüler istisna tutulacak. Çocuklara yönelik suçlar da kapsam dışında kalacak. Bu suçlarda infaz süresi daha yüksek olacak ve hükümlülerin cezaevinde daha uzun kalmaları sağlanacak.

AK Parti kurmayları, 'Bizden önceki dönemde, cezasının yüzde 40'ını cezaevinde çeken şartlı salıvermeden yararlanıyordu. Bizim dönemimizde çıkan düzenleme ile süreler arttırıldı. Şimdi bunların sadeleştirilmesi gerekiyor' dediler.