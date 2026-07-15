FARUK ERDEM

15 Temmuz 2016... TAM 10 YIL OLDU...

Bu ülkede askeri darbeler gördük... Muhtıralar gördük... Nice ihanetlere şahit olduk... Ama kendi milletine kurşun sıkacak kadar alçalmış bir hain kalkışma görmemiştik... Tanklar sokaklara çıktı. Savaş uçakları kendi semalarında alçak uçuş yaptı. Gazi Meclis bombalandı. Emniyet binaları hedef alındı. Devletin içine yıllarca sinsice yuvalanan FETÖ alçakları, milletin silahını yine millete çevirdi....

TAM 10 YIL OLDU...

O gece millet bir destan yazdı ve tarih de bunu kaydetti... Bazı zamanlar vardır; takvim yapraklarında sadece bir gün değildir. Bir milletin hafızasına kazınır, nesiller boyu anlatılır. 15 Temmuz da işte böylesine bir tarihtir... Tarih bazen devlet adamlarını yazar. Bazen komutanları... Ama öyle geceler vardır ki tarihi sadece millet yazar. 15 Temmuz işte böyle bir gecedir... O gece hedef alınan sadece seçilmiş hükümet değildi. Hedef, Türkiye'nin bağımsızlığıydı. Milli iradeydi. Ay Yıldız'lı bayrağın gölgesinde yaşayan 86 milyonun ortak geleceğiydi. Ancak hesap edemedikleri bir gerçek vardı; milletin içindeki vatan sevgisi...

TAM 10 YIL OLDU...

O gece... Bir kıvılcım bekleyen milyonlar vardı... O kıvılcım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı çağrı ile parladı ve milyonların yüreğinde aynı anda karşılık buldu. Milyonlar meydanlara aktı. Konuşulan tek şey vardı: Vatan... Sokaklara çıkanların elinde silah yoktu. Bayrak vardı. İnanç vardı. Ve hiç korkmadan talep edilen şehadet vardı. Tankın karşısına bedenini koyan insanlar, sadece bir darbeyi durdurmadı. Türkiye'nin geleceğine de sahip çıktı. O gece verilen mücadele, bağımsızlığa sahip çıkma mücadelesiydi. 251 şehidimiz... Her biri bu milletin vicdanına emanet edilmiş birer destanın adıdır. Gazilerimiz ise bağımsızlığın yaşayan şahitleridir.

TAM 10 YIL OLDU...

15 Temmuz'u unutmamak unutturmamak gerekir. 15 Temmuz, milletin devletine sahip çıktığı, Çanakkale ruhunun yeniden ayağa kalktığı gecedir. 15 Temmuz; vesayete karşı milletin iradesini ilan ettiği gecedir. Bugün yapılması gereken, şehitlerimizi rahmetle anarken onların emanetine de sahip çıkmaktır. Türkiye'nin birliği, demokrasisi ve bağımsızlığı konusunda ortak iradeyi diri tutmaktır. Çünkü 15 Temmuz bize bir kez daha gösterdi ki...Millet ayağa kalktığında tank durur. Millet tek yürek olduğunda ihanet çöker. Ve millet inandığında, tarih yeniden yazılır. 15 Temmuz gecesi de son sözü millet söyledi: "Bu vatan sahipsiz değildir."

TURKUVAZ MEDYA

Bir parantez de Turkuvaz Medya için... Hainlerin ilk hedeflerinden birisiydi Turkuvaz Medya... Balmumcu'daki binamıza girmeye çalışmışlar başaramayınca kurşunlamışlardı... Tüm bu saldırılara rağmen başta A Haber olmak üzere ATV, Sabah ve Takvim gazetelerinin çalışanları o gece nöbetteydi... Gazeteler hazırlandı... TV yayınları kesilmeden devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan A Haber yayınından millete seslendi ve o şanlı destanın ateşini yaktı... Hainlerin planları bu yayınlar sayesinde bozuldu... Turkuvaz Medya yayınlarını durdurmaya güçleri de yetmedi. Turkuvaz Medya hainlerin karşısında durmaya, milletin sesi olmaya devam edecek...

AHBAPLAR NEREDE?

Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir ya, bu AHBAP balonunun patlayacağı da gün gibi aşikardı... Kriminal geçmişine bakmadan bir isim "Türkiye'nin en güvenilir insanı" ilan edilmişti... Hatırlayın o günleri. Sırf muhalefet etmek için yüz yıllık devlet kurumlarına saldırılıyordu... Deprem bölgesinde gecesini gündüzüne katmış, kurtarma çalışmalarını yürüten her mevkiden insanı itibarsızlaştırma yarışı başlamıştı. Deprem turistleri bölgeye günübirlik gidiyor, fotoğraf çektirip dönüyordu.

Sonra oturdukları yerden mesaj yazıp devlete saldırıyorlardı... Bütün bu çalışmaların karşısına da AHBAP denen bu derneği koyuyorlardı... Bunların içinde film artistleri, komedyenler, 'sanatçı'lar filan da vardı. Bu şekilde binlerce insanı kandırdılar ve paraları bu derneğe aktardılar... Şimdi bu AHBAP KOROSU nerede? Neden susuyorlar? İnsanları bu derneğe para vermeye yönlendirmek de suça ortaklık değil mi?

İnsanlar depremzedelere yardım ettiklerini sanıyordu, oysa milyarlarca lira elden ele dolaştırılıp birilerinin cebine indirilmiş... İddialar korkunç... Şimdi hesap vakti... Her bir kuruşun hesabı sorulacaktır... Bu işler ders olur mu bilemem. Ama artık şu ideolojik gözlükleri çıkartma vakti geldi... 15 Temmuz ruhu ile hareket edip bu vatanın değerlerine, devletin kurumlarına sahip çıkmak gerekiyor.