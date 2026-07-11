FARUK ERDEM

Yer Milli Türk Talebe Birliği konferans salonu.
Üstad Necip Fazıl Kısakürek, çoğunluğu gençlerden oluşan büyük bir kalabalığa hitap ediyor..
Lafı dolandırmadan, milyonların içinde yanan o ateşi tek cümlede haykırıyor:
"AYASOFYA AÇILACAK..."
Sonra devam ediyor:
"Türk'ün bu vatanda kalıp kalmayacağından şüphesi olanlar, Ayasofya'nın da açılıp açılmayacağından şüphe edebilirler.
Ayasofya açılacak...
Hem de öylesine açılacak ki, kaybedilen bütün manalar, zincire vurulmuş masumlar gibi onun içinden fırlayacak...
Öylesine açılacak ki, bu millete iyilik ve kötülük etmişlerin dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek...
Ayasofya açılacak!...
Bütün değer ölçülerini, tarih hükümlerini, dünyalar arası mahsup sırlarını, her iş ve her şey hakkındaki gerçek miyarları çerçeveleyici bir kitap gibi açılacak...
Ayasofya'yı, artık önüne geçilmez bu sel açacak...
Ayasofya açılmalıdır. Türk'ün bahtıyla beraber açılmalıdır..."
Bu konuşmadan 55 yıl sonra...
Ayasofya'nın zincirleri bir daha vurulmayacak şekilde kırıldı.
Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kimsenin gösteremediği büyük bir iradeyi ortaya koydu ve Ayasofya'nın ibadete açılacağını, oranın bir CAMİ olduğunu ilan eden kararı imzaladı...
Tarih 10 temmuz 2020...
Bundan tam 6 yıl önce...
Ardından 24 Temmuz 2020 Cuma günü o yüce mabed, secdeye, tekbire, Kuran'a, namaza, ezana kavuştu...
Binlerce şükür...
Başbakan Adnan Menderes nasıl 'Türkçe ezan' garabetini kaldırıp, tekbirlerin yine bu ülkenin semalarında yankılanmasını sağlamasıyla yad ediliyorsa...
Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da gerçekleştirdiği yüzlerce büyük eserin yanında, tarih boyunca Ayasofya'yı ezanla, secdeyle buluşturması ile yad edilecek...
Ve milyonların dilinden aynı dua dökülecek:
Allah O'ndan razı olsun...
Gençliğimin ilk yılları...
Her gün Sultanahmet Camii'ne gider, Ayasofya'ya hüzünle bakardık.
Koskoca bir milletin yüreğindeki yaraydı bizim hissettiğimiz...
Sultanahmet camiinin o demir parmaklı pencerelerinden Ayasofya'yı izleyip onun esaretini fotoğraflardık...
"Bir gün burada namaz kılmak nasip olacak mı?" diye sorardık birbirimize...
Allaha binlerce şükür ki bu arzumuz yerine geldi.
Binlerce şükür ki Üstad Necip Fazıl'ın 55 yıl önce işaret ettiği o "sel" esaret zincirlerini yerle bir etti.
Ayasofya 6 yıldır özgür.
Ayasofya 6 yıldır asli kimliği ile Müslümanları kucaklıyor...
Ayasofya'da 6 yıldır alınlar secde ile buluşuyor...
Kıyamete kadar da böyle kalacak...