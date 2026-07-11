FARUK ERDEM

Yıl 1965.Yerkonferans salonu., çoğunluğu gençlerden oluşan büyük bir kalabalığa hitap ediyor..Lafı dolandırmadan, milyonların içinde yanan o ateşi tek cümlede haykırıyor:Sonra devam ediyor:"Türk'ün bu vatanda kalıp kalmayacağından şüphesi olanlar, Ayasofya'nın da açılıp açılmayacağından şüphe edebilirler.Hem de öylesine açılacak ki, kaybedilen bütün manalar, zincire vurulmuş masumlar gibi onun içinden fırlayacak...Öylesine, bu millete iyilik ve kötülük etmişlerin dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek...Bütün değer ölçülerini, tarih hükümlerini, dünyalar arası mahsup sırlarını, her iş ve her şey hakkındaki gerçek miyarları çerçeveleyici bir kitap gibiAyasofya'yı, artık önüne geçilmez bu sel

Bu konuşmadan 55 yıl sonra...

Ayasofya'nın zincirleri bir daha vurulmayacak şekilde kırıldı., kimsenin gösteremediği büyük bir iradeyi ortaya koydu ve Ayasofya'nın ibadete açılacağını, oranın birolduğunu ilan eden kararı imzaladı...TarihBundan tamArdındangünü o yüce mabed, secdeye, tekbire, Kuran'a, namaza, ezana kavuştu...Başbakannasıl 'Türkçe ezan' garabetini kaldırıp, tekbirlerin yine bu ülkenin semalarında yankılanmasını sağlamasıyla yad ediliyorsa...da gerçekleştirdiği yüzlerce büyük eserin yanında, tarih boyuncaVe milyonların dilinden aynı dua dökülecek:

Gençliğimin ilk yılları...

İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyiz...Her gün'ne gider, Ayasofya'ya hüzünle bakardık.Koskoca bir milletin yüreğindeki yaraydı bizim hissettiğimiz...Sultanahmet camiinin o demir parmaklı pencerelerinden Ayasofya'yı izleyip onun esaretini fotoğraflardık...diye sorardık birbirimize...Allaha binlerce şükür ki bu arzumuz yerine geldi.Binlerce şükür ki Üstad Necip Fazıl'ın 55 yıl önce işaret ettiği o "sel" esaret zincirlerini yerle bir etti.Ayasofya 6 yıldır özgür.Ayasofya 6 yıldır asli kimliği ile Müslümanları kucaklıyor...Ayasofya'da 6 yıldır alınlar secde ile buluşuyor...Kıyamete kadar da böyle kalacak...