FARUK ERDEM
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Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Alacaklar için zaman aşımına dikkat!
Bu tür alacaklar için dava açmanın şartı olarak arabulucuya gitmek gerekiyor. Bu yüzden 5 yıllık zaman aşımına uğramadan hemen arabulucuya giderek tüm alacaklarınızı talep edebilirsiniz.
Buradan bir sonuç alınamaz ise iş mahkemesinde dava açarsınız.
Emeklilik dilekçesini verdikten sonra maaş hesaplanmaya başlıyor mu? Aylin KARABULUT
Emeklilik dilekçesini verdiğiniz aydan sonraki ay emekli maaşınız hesaplanmaya başlıyor. Yani sizin içinde bulunduğunuz ayın 1'inde ya da 30'unda dilekçe vermiş olmanız fark etmiyor. Maaşınız bir sonraki ay başlıyor. Ödeme yapıldığında zaten toplu olarak paranız yatırılıyor.
24/11/1980 doğumluyum. 1997 staj başlangıç sigortam, 1998 Kasım işe başlama sigortam var. Özel bir bankada 17 yıl görev yaptıktan sonra kendi isteğim ile ayrıldım. 5670 iş günüm ve 3 tane çocuğum var. Ne zaman emekli olabilirim? Yeliz BATIGÜN
Staj sigortası emeklilik hesabında kullanılamıyor. Bu yüzden emekliliğiniz çalışmaya başladığınız Kasım 1998 tarihine göre hesaplanacak. Buna göre de 55 yaş ve 5975 gün şartlarınız bulunuyor. Yılınız tamam, priminiz ve yaşınız henüz tamamlanmamış.
305 gün daha prim ödeyerek 55 yaşınızda emekli olabilirsiniz.
Eğer çocuklar sigortadan sonra dünyaya gelmişlerse, bu 305 günü borçlanabilirsiniz.
1986'dan sigorta girişim var. 3600 prim günden emekli olabilir miyim? Tayfur AVCI
3600 günü tamamlamanız lazım.
Bununla birlikte 15 yıl ve 55 yaş da dolmalı. Bu 3 şart dolduysa 60 yaşında emekli olursunuz.
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