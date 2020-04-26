RAMAZAN İMSAKİYE
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  • 26 Nisan 2020, Pazar

Bankaların ‘limiti’ bitti

BDDK'nın aldığı karar ile Mayıs ayı itibariyle kaynaklarını ekonomiye kazandırmak durumunda olan bankalarla ilgili vatandaşlardan şikayetler gelmeye devam ediyor. Gelen şikayetlerden birisi de bazı özel bankaların kredi isteyen müşterilerine 'limit yok' cevabını vermesi...

ÖDEME YAPAMADIM: Ben emekliyim. Kredi kartı kullanıyorum. Ancak kredi kartımın ödemesi geldi. Ben 65 yaşın üzerinde olduğum için çıkıp ödeyemiyorum. Minimum ödemeyi yapamadım, banka her gün bana mesaj gönderiyor. Bunun bir çaresi yok mu?

YÜZÜME BAKMADILAR: 25 yıllık esnafım. Yıllardır çalıştığım bankaya gittim ve krediye ihtiyaç duyduğumu, dükkanımın kapalı olduğunu söyledim. Hiç yardımcı olmadıkları gibi 'limit yok, açılmaz' cevabıyla beni gönderdiler.

SİGORTASIZ İŞLEM OLMUYOR: Bankadaki kredi borcumu erteletmek istedim. Önce faiz işlettiler ve Temmuz'da ödeyeceğimi söylediler. Sonra da sigorta yapacaklarını söyleyip bunun parasını istediler. Param olsa zaten ben taksitimi öderdim. Bu sigortayı yaptırmak zorunda mıyım?

PROMOSYON NEREDE: Emekli maaşımı aldığım banka bir süredir promosyonumu ödemiyor.
Maaşımızı başka bankaya da taşıyamıyoruz. Banka sandığından emekliyim.

FAİZ DÜŞÜRMEDİLER: Daha önce yüksek faizle aldığım krediyi yeni faiz oranlarından yapılandırmak istedim. Önce yüksek masraf çıkarttılar, sonra da 'yapamıyoruz' deyip geri çevirdiler.

Bankaların sözlerinin tersi uygulamalarını TAKVİM'e iletin

faruk.erdem@takvim.com.tr TEL: 0212 354 37 25

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