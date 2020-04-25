RAMAZAN İMSAKİYE
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  • 25 Nisan 2020, Cumartesi

Banka paramın tamamını kesti

Vatandaşlar özel bankalarda sorunlarını çözemiyor. Çağrı merkezleri ezberlenmiş cümlelerle oyalıyor. Erteleme talepleri ise çoğunlukla geri çevriliyor.

ÖZEL bankalarla ilgili şikayetleriniz çığ gibi büyüyor. Mayıs ayı ile birlikte topladıkları tüm mevduatı kredi, menkul kıymet ya da swap işlemlerinde kullanmak zorunda kalacak olan bankalar özellikle vatandaşın borçlarını tahsil noktasında zorluk çıkartıyor. Kredi taksit erteleme sözü veren bankaların çoğu bu sözlerini unutmuş durumda.
Yapanlar ise yüksek faiz ve maliyetle vatandaşı canından bezdiriyor. İşte sizden gelen şikayetler:

PROMOSYONU ÖDEMEDİLER: Emekli maaşımı aldığım banka üç yıl dolmasına rağmen promosyonumu ödemedi. Yurt dışında yaşıyorum. Anneme önce 'İmzaya gerek yok' demişler ama şimdi 'İmza atmadınız artık bir sonraki sefere' diyorlarmış

MAAŞIMIN TAMAMI KESİLİYOR: Emekli maaşımı aldığım bankaya kredi borcum var. Bu borcuma karşılık maaşım kesiliyor.
Şimdi işlerim bozulunca erteleme istedim. Bir türlü muhatap bulamıyorum.

SİCİL AFFI BEKLİYORUZ: Ben bir esnafım. Daha önce bir zorluk yaşadığım için kara listeye girdim.
Şimdi kimseye borcum yok. Ama hangi bankaya gitsem bu karşıma çıkıyor ve 'Sicilin bozuk' diyorlar. Bir sicil affı bekliyoruz.

İKRAMİYEMİ BORCA ALDILAR: Emekli ikramiyeleri erken verilecek deyince çok sevinmiştik.
Bankaya yattı. Ancak banka bunu kredi borcumuza tahsil etti. Zaten maaşımı da kesiyorlar. Bari ikramiyemi almasalardı.

Bankaların sözlerinin tersi uygulamalarını TAKVİM'e iletin

faruk.erdem@takvim.com.tr TEL: 0212 354 37 25

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Haberler Yazarlar FARUK ERDEM Banka paramın tamamını kesti
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