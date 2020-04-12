BÜLENT ERANDAÇ
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Yeni dünya hamleleri
Erdoğan'ın önceki gün yaptığı iki stratejik hamleyle Asya'dan İngiltere'ye uzanan hatta yeni bir denklem kurmaya yöneldi.
Stratejik iki hamlenin sonuçlarını Corona sonrası daha net olarak göreceğiz. Erdoğan'ın derinlikli ve özellikli hamlelerinin ruhu şöyle:
1-ASYA HATTI TAHKİMATI
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Coronavirüs gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantıya telekonfreransla katılan Erdoğan, "Allah'ın izni ile bu savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeği ile karşı karşıya kalacağız. Salgın sonrası için de hazırlık yapmalıyız. Sağlıktan ticarete, ekonomiden toplumsa psikolojiye, gelişmelere bütüncül şekilde yaklaşmalı, iş birliği alanlarını tespit ederek gerekli adımları atmalıyız. Bu şekilde bir hareket tarzı benimsenmesi konseyimizin uluslararası görünürlüğünü belirginleştirecek ve küresel gücünü arttıracaktır" ifadelerini kullandı.
Türk Devletleri Zirvesi'nin önemli bir köşebaşı da, Macaristan Türk Konseyi'nin daimi uyası olmasıydı.
Bundan sonra BUDAPEŞTE'DEN ÇİN SEDDİ'NE KADAR BiRLEŞİK TÜRK DEVLETLERİ KONSEYİ'NİN AĞIRLIĞI OLACAK.
2- İNGİLİZ BAŞBAKANI JOHNSON'A MEKTUP
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İngiltere Başkanı Boris Johnson'a yazdığı anlamlı mektup hiç kuşkusuz Corona sonrası yeni dünyada Türkiye-İngiltere ilişkilerini çok özellikli bir hatta yerleştirecek.
Büyük harflerle yazdığımız ifadelere özellikle dikkat!
"Sayın Başbakan, Değerli Dostum, Öncelikle, tedavi sürecinizin bir an evvel sonuçlanarak sağlığınıza kavuşmanız için en samimi dileklerimi yinelemek istiyorum.
Ülkemiz için önemli bir STRATEJİ K ORTAK, GÜÇLÜ BİR MÜTTEFİK VE DEĞERLİ BİR DOST OLAN BİRLEŞİK KRALLIK'IN , tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından maalesef en fazla etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olduğunu biliyorum. ........
DOST BİRLEŞİK KRALLIK HALKI'NIN bu trajediden asgarî seviyede kayıpla çıkmasını temenni ediyorum.
HEMEN HEMEN HER ALANDA MÜKEMMEL DÜZEYDE SEYREDEN ilişkilere sahip olduğumuz ve TÜRKİYE İÇİN VAZGEÇİLMEZ ORTAKLARDAN
BİRİ OLAN BİRLEŞİK KRALLIK ülkemizle dayanışmasını çeşitli vesilelerle birçok kez göstermiştir......
Küresel olarak yaşamakta olduğumuz BU ZORLU DÖNEMİ GERİDE BIRAKTIKTAN SONRA göreve geldiğiniz günden bu yana sürdürmekte olduğumuz SAMİMİ VE YOĞUN İLETİŞİMİ TAÇLANDIRMAK VE İKİLİ İŞBİRLİĞİMİZİ BREXIT sonrası dönemde DAHA DA İLERİ TAŞIYACAK ADIMLARI KARARLAŞTIRMAK AMACIYLA, ATA TOPRAĞINIZ OLAN ÜLKEMİZDE sızı ağırlamak İstiyoruz."
SONUÇ: BÜYÜK LİDERLİK BUDUR. KÜRESEL SALGINLA ETKİLİ SAVAŞ VERİRKEN, SAVAŞ SONRASI HAMLELERİNİ DE YAPIYOR. YARINA BAKIYOR. GELECEĞİ DÜŞÜNÜYOR. BÜYÜK DÜŞÜNCE, BÜYÜK HAREKET... ALLAH SİZE UZUN ÖMÜR VERSİN "BÜYÜK KAPTAN" BAŞKAN TAYYİP ERDOĞAN....
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