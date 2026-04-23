CANLI YAYIN
Geri

Müge Anlı'da şok! Taksici Recep'ten 900 bin TL'yi alan Özbek Gülbahar için emniyet stüdyoda: Yayın ihbar sayıldı!

İstanbul sokaklarında taksi şoförlüğü yapan 56 yaşındaki Recep Önder, müşteri olarak tanıdığı Özbekistan uyruklu Gülbahar'a evlilik vaadiyle 20 bin dolar (yaklaşık 900 bin TL) kaptırdığını iddia etti. Müge Anlı ekranlarında kredi dekontları ortaya saçılırken canlı yayına akan izleyici ihbarları, olayın tek bir kişiyle sınırlı olmadığını ve ortada örgütlü bir 'duygusal infaz timi' bulunduğunu ortaya koydu. İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerinin stüdyoda düğmeye basmasıyla birlikte yayın, resmen ihbar kabul edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Müge Anlı'da 900 bin TL dolandırılan taksici Recep olayı: Yayın ihbar sayıldı

İstanbul sokaklarında direksiyon sallayan 56 yaşındaki Recep Önder, taksisine binen Özbekistan uyruklu Gülbahar'a aşık oldu. Evlilik hayalleri kuran Recep Bey, bu süreçte bankalardan krediler çekti, birikimlerini döktü; ancak iddiasına göre tam 900 bin TL'sini kaptırdı. Müge Anlı ekranlarında hesaplaşan taraflar arasında tansiyon yükselirken, bugünkü canlı yayında önemli bir gelişme yaşandı.

📍 DEKONT SAVAŞLARI: "HEDİYE Mİ, BORÇ MU?"

Canlı yayında karşı karşıya gelen taraflar arasında "para" kavgası damga vurdu. Recep Önder, çektiği kredileri ve gönderdiği her kuruşun dekontunu ortaya koyarken, Gülbahar'ın savunması pes dedirtti.

"PARAM YOK, AYLIK 400 DOLAR VERİRİM": Suçlamaları reddeden Gülbahar, paranın tamamını geri ödemesinin imkansız olduğunu savundu. Teklif ettiği "taksitli ödeme" planı ise stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı.

BORÇ MU, HEDİYE Mİ?: Programda en çok tartışılan konu, gönderilen paraların hukuki statüsü oldu. Gülbahar paraların rızayla verildiğini iddia ederken, Recep Bey evlilik vaadiyle kandırıldığını feryat ederek dile getirdi.

📊 RECEP ÖNDER - GÜLBAHAR DOSYASI ANALİZİ

KRİTİK VERİLER

AYRINTILAR

Mağdurun Mesleği

56 Yaşında, Taksi Şoförü

Kayıp Miktar

900.000 TL (Nakit ve Krediler)

İddia

Evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık

Şüphelinin Teklifi

"Ayda ancak 400 dolar ödeyebilirim"

Emniyet Müdahalesi

Göçmen Kaçakçılığı Büro Amirliği stüdyoda!

🚨YAYIN İHBAR KABUL EDİLDİ: DÜĞMEYE BASILDI!

Program sırasında yapılan açıklamada, yayının ihbar kabul edildiği ve İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerinin stüdyoda hazır bulunduğu belirtildi. Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.

📌OLAYIN GEÇMİŞİ: TAKSİCİ RECEP'İN 900 BİN TL'LİK AŞK ACISI

Taksici Recep Önder, müşterisi olarak aracına aldığı kendisinden 20 yaş küçük Özbek asıllı Gülbahar'a gönlünü kaptırdığında, bunun 900 bin liralık bir yıkıma dönüşeceğini tahmin edemedi. Ancak Müge Anlı stüdyolarındaki dev yüzleşme, meselenin sadece Recep Bey ile sınırlı olmadığını, ortada adeta bir "duygusal infaz timi" olduğunu gözler önüne serdi.

Gülbahar Hanım canlı yayında suçlamaları reddedip topu Recep Bey'e atsa da telefon hattına düşen ihbarlar gerçeğin rengini değiştirdi.

📞CANLI YAYINA GELEN İHBARLAR

ALTINLARINI KAPTIRAN EŞİN FERYADI: Yayına bağlanan bir kadın izleyici, "Bu kadın resmen erkekleri kullanıyor! Benim alkolik eşimle Barlar Sokağı'nda tanışmış. 'Hasta çocuğum var, bakmam lazım' diyerek eşimi kandırmış. Eşim evdeki 6 çeyreğimi ve 24 ayar bileziğimi bozup buna yedirdi. Bu kadın çok tehlikeli bir oyuncu!" dedi.

"DİNİ NİKAH" TUZAĞI: Bir başka mağdur eşi ise "Bunlar bir ekip! Aynı olayı benim eşimle de yaşadılar. Çok güzel ajitasyon yapıyorlar, kendilerini acındırıyorlar. Benim eşim de ona dini nikah kıydı, ev açtı. Para istediğimde 'param yok' diyen adam, tüm parayı bu kadınlara aktardı." İfadelerini kullandı.

MERAK EDİLENLER

1. Taksici Recep Önder nasıl dolandırıldı?

Recep Önder, 2 yıl önce taksisine binen Özbekistan uyruklu Gülbahar Hanım ile tanışmış ve aralarında bir ilişki başlamıştır. İddiaya göre Gülbahar, evlilik vaadiyle Recep Bey'i kandırarak toplamda 900 bin TL alarak ortadan kaybolmuştur.

2. Gülbahar Hanım iddialara ne cevap verdi?

Canlı yayına katılan Gülbahar, suçlamaları reddederek paraların "hediye" olduğunu savundu. Hatta Recep Bey'in kendisini gece mekanlarında çalıştırmak ve sosyal medya üzerinden başkalarını dolandırmaya zorladığını iddia ederek karşı saldırıya geçti.

3. Paranın geri ödenmesi konusunda bir anlaşma sağlandı mı?

Gülbahar, 900 bin TL'lik borcu ödemesinin imkansız olduğunu belirtti. Stüdyoda şaşkınlık yaratan bir teklif sunarak, "Ayda ancak 400 dolar verebilirim" dedi. Ancak Recep Bey, tüm parasını tek seferde geri istediğini vurguladı.

4. Gülbahar gözaltına mı alındı?

Yayın sırasında İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri stüdyoya gelerek yayını ihbar kabul etti.

(Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)