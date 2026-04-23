MERAK EDİLENLER
1. Taksici Recep Önder nasıl dolandırıldı?
Recep Önder, 2 yıl önce taksisine binen Özbekistan uyruklu Gülbahar Hanım ile tanışmış ve aralarında bir ilişki başlamıştır. İddiaya göre Gülbahar, evlilik vaadiyle Recep Bey'i kandırarak toplamda 900 bin TL alarak ortadan kaybolmuştur.
2. Gülbahar Hanım iddialara ne cevap verdi?
Canlı yayına katılan Gülbahar, suçlamaları reddederek paraların "hediye" olduğunu savundu. Hatta Recep Bey'in kendisini gece mekanlarında çalıştırmak ve sosyal medya üzerinden başkalarını dolandırmaya zorladığını iddia ederek karşı saldırıya geçti.
3. Paranın geri ödenmesi konusunda bir anlaşma sağlandı mı?
Gülbahar, 900 bin TL'lik borcu ödemesinin imkansız olduğunu belirtti. Stüdyoda şaşkınlık yaratan bir teklif sunarak, "Ayda ancak 400 dolar verebilirim" dedi. Ancak Recep Bey, tüm parasını tek seferde geri istediğini vurguladı.
4. Gülbahar gözaltına mı alındı?
Yayın sırasında İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri stüdyoya gelerek yayını ihbar kabul etti.
