BÜLENT ERANDAÇ

Eklenme Tarihi 18 Nisan 2026

Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor. Antalya, ABD ile İran ve Rusya ile Ukrayna arasındaki krizlerin kilidini açabilecek bir diplomasi merkezi olarak öne çıkıyor.

Dünya kaotik bir sürece girerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda barış için dünya liderleri bir araya geldi.

Özellikle Başkan Erdoğan'ın, ABD ile İran arasında arabuluculuk yapan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı derinlikli görüşme dünya tarafından dikkatle takip edildi. Evet, ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci 22 Nisan Çarşamba sabahı sona eriyor.

Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, art arda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşerek, ABD ile İran arasında İslamabad'da yeniden müzakere zemini kurulması ve olası anlaşmanın detaylarını ele aldı.

ABD ile İran arasında arabulucu rolü üstlenen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in;
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Katar Emiri ile temaslarının ardından Erdoğan ile yaptığı görüşme ve yürütülen arka kapı diplomasisi, ateşkesin kalıcı bir anlaşmaya evrilmesi umutlarını artırdı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları da Antalya

Diplomasi Forumu marjında bir araya geldi. Toplantıda, "bölgesel sahiplenme" anlayışı çerçevesinde, başta ABD/İsrail-İran gerilimi olmak üzere kronikleşen sorunlara bölgesel çözümler üretilmesi ele alındı.

Bakanlar, krizlerin tırmanmasını önlemek ve kalıcı barışı tesis etmek amacıyla yürütülecek diplomatik girişimlerin koordinasyonunu değerlendirdi. Dörtlü formatta sürdürülen bu diplomatik trafiğin, bölge ülkelerinin sorunları kendi aralarında çözme iradesini güçlendirmesi hedefleniyor.

SONUÇ: Başkan Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arasındaki görüşmeler ve Şerif'in Suudi Arabistan, Katar ve Tahran temasları birlikte değerlendirildiğinde, Antalya-Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların önümüzdeki hafta bir anlaşma zeminine dönüşebileceği görülüyor.

“Kimsesizler evinde kaydım var” demişti! Popstar'ın asi sesi Rıza Tamer'in betonda yattığı o zor günler ve hüzünlü vedası...
Beşiktaş'a dev kaleci! Altay ismi rafa kalktı
CIA aparatı Rubin’den alçak çağrı