Fenerbahçe 3 eski yıldızını geri getirecek!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezonda savunma ve hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Kanarya, eski yıldızlarını gündeme aldı. Sarı lacivertliler Vedat Muriqi, Kim Min Jae ve Yusuf Akçiçek transferleri için girişimlere hız verdi. İşte detaylar...

  • Mallorca formasıyla bu sezon 21 gol atan Vedat Muriqi, La Liga gol krallığı yarışında Kylian Mbappe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.
  • Mallorca yönetimi, sözleşmesi 2029'a kadar devam eden Muriqi için 30 milyon euroluk bonservis belirledi ve Fenerbahçe eski oyuncusuyla yakından ilgileniyor.
  • Bayern Münih'te forma giyen Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin menajeri İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
  • Alman basınından Florian Plettenberg, Kim Min-Jae'nin Bayern Münih'ten ayrılmayı planlamadığını ve Fenerbahçe ile görüşme yapılmadığını aktardı.
  • Al Hilal'de yabancı sınırı nedeniyle sınırlı süre alan Yusuf Akçiçek'in kiralık olarak Fenerbahçe'ye dönmesine sıcak baktığı belirtildi.

La Liga'da sezonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Vedat Muriqi, attığı gollerle Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Mallorca formasıyla bu sezon 21 gole ulaşan Kosovalı forvet, gol krallığı yarışında Kylian Mbappe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

BONSERVİS BEDELİ BELİRLENDİ

Mallorca yönetimi, sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Muriqi için 30 milyon euroluk bir bonservis belirledi. Bu rakamda, oyuncunun eski kulübü Lazio'nun olası satıştan alacağı yüzde 45'lik pay etkili oldu.

Fenerbahçe, devre arasında da istemiş ancak Mallorca Vedat'ı bırakmamıştı.
FENERBAHÇE YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Fenerbahçe'nin, eski oyuncusu Muriqi ile ilgilenen kulüpler arasında öne çıktığı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde de girişimde bulunduğu ancak transferin gerçekleşmediği belirtildi.

KIM MIN JAE İSMİ MASADA

Alman devinde sezonun genelinde Upamecano ve Tah'ın gerisinde kalan Kim-Min Jae, sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Bu yaz bir stoper transferi planlayan Bayern Münih, 29 yaşındaki oyuncuyu göndermeye olumlu bakıyor.

Kim'in menajeri Ivo Lourenço Rita geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelip Sarı-Lacivertliler ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

İDDİALARA YANIT

Savunma hattı için adı geçen Kim Min-Jae ile ilgili Almanya'dan farklı bir değerlendirme geldi. Florian Plettenberg, oyuncunun Bayern Münih'ten ayrılmayı planlamadığını ve Fenerbahçe ile bir görüşme yapılmadığını aktardı.

YUSUF AKÇİÇEK GÜNDEMDE

Öte yandan Yusuf Akçiçek için geri dönüş ihtimali gündeme geldi.

Al Hilal kadrosunda yabancı sınırı nedeniyle sınırlı süre alan genç oyuncunun, kiralık olarak Fenerbahçe'ye dönmesine sıcak baktığı ifade edildi.

Yusuf Akçiçek ise Al Hilal'de 15 maçta görev alıp 1 gol attı.

