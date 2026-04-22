Alman devinde sezonun genelinde Upamecano ve Tah'ın gerisinde kalan Kim-Min Jae, sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Bu yaz bir stoper transferi planlayan Bayern Münih, 29 yaşındaki oyuncuyu göndermeye olumlu bakıyor.

Alman basını, Koreli oyuncunun takımdan ayrılmayacağını iddia etti.

İDDİALARA YANIT

Savunma hattı için adı geçen Kim Min-Jae ile ilgili Almanya'dan farklı bir değerlendirme geldi. Florian Plettenberg, oyuncunun Bayern Münih'ten ayrılmayı planlamadığını ve Fenerbahçe ile bir görüşme yapılmadığını aktardı.