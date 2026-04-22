La Liga'da sezonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Vedat Muriqi, attığı gollerle Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Mallorca formasıyla bu sezon 21 gole ulaşan Kosovalı forvet, gol krallığı yarışında Kylian Mbappe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.
BONSERVİS BEDELİ BELİRLENDİ
Mallorca yönetimi, sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Muriqi için 30 milyon euroluk bir bonservis belirledi. Bu rakamda, oyuncunun eski kulübü Lazio'nun olası satıştan alacağı yüzde 45'lik pay etkili oldu.
FENERBAHÇE YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Fenerbahçe'nin, eski oyuncusu Muriqi ile ilgilenen kulüpler arasında öne çıktığı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde de girişimde bulunduğu ancak transferin gerçekleşmediği belirtildi.
KIM MIN JAE İSMİ MASADA
Alman devinde sezonun genelinde Upamecano ve Tah'ın gerisinde kalan Kim-Min Jae, sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Bu yaz bir stoper transferi planlayan Bayern Münih, 29 yaşındaki oyuncuyu göndermeye olumlu bakıyor.
Kim'in menajeri Ivo Lourenço Rita geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelip Sarı-Lacivertliler ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
İDDİALARA YANIT
Savunma hattı için adı geçen Kim Min-Jae ile ilgili Almanya'dan farklı bir değerlendirme geldi. Florian Plettenberg, oyuncunun Bayern Münih'ten ayrılmayı planlamadığını ve Fenerbahçe ile bir görüşme yapılmadığını aktardı.
YUSUF AKÇİÇEK GÜNDEMDE
Öte yandan Yusuf Akçiçek için geri dönüş ihtimali gündeme geldi.
Al Hilal kadrosunda yabancı sınırı nedeniyle sınırlı süre alan genç oyuncunun, kiralık olarak Fenerbahçe'ye dönmesine sıcak baktığı ifade edildi.
Yusuf Akçiçek ise Al Hilal'de 15 maçta görev alıp 1 gol attı.