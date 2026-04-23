CANLI YAYIN
Geri

CHP'lilerden 23 Nisan gösterilerine gölge düşüren mehter protestosu

CHP'liler 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü nedeniyle Gaziantep'te düzenlenen etkinlikte tepki çeken bir protestoya imza attı. CHP il yönetimi gösteri yapan çocuk mehteran takımına sırt döndü. Akılalmaz ifadelerle Mehter Takımı'nın sadece saray kültürünün bir parçası olduğunu iddia eden ve "özenti" diyerek aşağılamaya kalkan CHP İl Başkanı Vakkas Acar, "Kesinlikle mehter takımına tepki gösterdik." dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ve il yönetimi, 23 Nisan kutlamalarında mehter takımı gösteri yapan çocuklara arkasını dönerek protesto etti.
  • CHP İl Başkanı Vakkas Acar, mehter takımını saray kültürü özentisi olarak nitelendirdi ve egemenliğin millete verildiği günde bu gösteriye karşı olduklarını belirtti.
  • Gaziantep'te düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde CHP'nin protestosu alandakiler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
  • Çocukların mehter ve diğer gösterileri vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.
  • Vatandaşlar CHP'lilere marşta Türk milleti ifadesinin geçtiğini belirterek tepki gösterdi.

Milli ve manevi kültürel mirasa "saray kültürü" damgasıyla karşı çıkan CHP'liler 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü nedeniyle Gaziantep'te düzenlenen etkinlikte tepki çeken bir protestoya imza attı.

CHP'lilerde mehter protestosu



CHP KUTLAMALARA GÖLGE DÜŞÜRDÜ

23 Nisan Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanırken Gaziantep'teki törenlere CHP'liler gölge düşürdü.

Çocukların mehteran takımı gösterisi

ÇOCUKLARIN GÖSTERİSİNİ PROTESTO ETTİLER

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Vakkas Acar ve il yönetimi kentte düzenlenen törende küçük öğrencilerden oluşan mehter takımı gösteri yaptığı sırada arkasını dönerek sahnelenen performansı protesto etti.

CHP İl Başkanı Vakkas Acar

ÖZENTİ DİYEREK AŞAĞILADI

Akılalmaz ifadelerle Mehter Takımı'nın sadece saray kültürünün bir parçası olduğunu iddia eden ve "özenti" diyerek aşağılamaya kalkan CHP İl Başkanı Vakkas Acar, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, yani egemenliğin saraydan alınıp millete verildiği böyle bir günde çocuklarımızın hala bu saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmediğimizi göstermek amacıyla da o saf, tertemiz çocuklarımıza yapmak istedikleri bu özentiye karşı olduğumuzdan dolayı izlemedik ve onlara arkamızı döndük. Kesinlikle mehter takımına tepki gösterdik" dedi.

Çocukların Mehter Takımı gösterinde CHP rezaleti

ALANDAKİLER PROTESTOTAYA ŞAŞIRDI

CHP'nin protestosu alandakiler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, çocukların mehter ve diğer gösterileri büyük alkış aldı.

Mehter gösterisine sırtını dönen CHP'liler

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Vatandaşlar sosyal medyada CHP'lilere, "Marşta zaten Türk milleti diyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.

YUNANLI DEĞİL GAZİANTEP CHP TEŞKİLATI

İşte o tepkilerden bazıları:


"23 Nisan töreninde Mehter Marşını protesto etmek için sırtını dönen bu kişiler. Yunanlı değil, Gaziantep CHP teşkilatı. Osmanlı'ya düşman olan zihniyete bizde düşmanız..."

"Çalınan mehter marşında "hep kahraman Türk milleti" denildiği için CHP'liler rahatsız olmuş sırtını dönmüş şunlar kadar ezik görülmez kafalarına yazık."


23 Nisan dolayısıyla çocukların söylediği marşta ise CHP'li Acar'ın iddia ettiği gibi Osmanlı ve saray kültürüne dair tek bir kelime bulunmuyor.

ESKİ ORDU MARŞI (CEDDİN DEDEN)

Ceddin deden neslin baban
Hep kahraman Türk milleti
Orduları pek çok zaman
Vermiştiler dünyaya şan

Türk milleti Türk milleti
Aşk ile sev milliyeti
Kahret vatan düşmanını
Çeksin o melun zilleti

Ceddin deden neslin baban
Hep kahraman Türk milleti
Orduları pek çok zaman
Vermiştiler dünya`ya şan

Türk milleti Türk milleti
Aşk ile sev milliyeti
Kahret vatan düşmanını
Çeksin o melun zilleti

Gülistan Doku'nun naaşı için Jandarma devrede! Bakan Çiftçi detayları duyurdu: Bütün iddialar titizlikle incelenecek
SONRAKİ HABER

Gülistan Doku için hummalı çalışma

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler