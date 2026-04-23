Milli ve manevi kültürel mirasa "saray kültürü" damgasıyla karşı çıkan CHP'liler 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü nedeniyle Gaziantep'te düzenlenen etkinlikte tepki çeken bir protestoya imza attı.
CHP'lilerde mehter protestosu
CHP KUTLAMALARA GÖLGE DÜŞÜRDÜ
23 Nisan Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanırken Gaziantep'teki törenlere CHP'liler gölge düşürdü.
ÇOCUKLARIN GÖSTERİSİNİ PROTESTO ETTİLER
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Vakkas Acar ve il yönetimi kentte düzenlenen törende küçük öğrencilerden oluşan mehter takımı gösteri yaptığı sırada arkasını dönerek sahnelenen performansı protesto etti.
ÖZENTİ DİYEREK AŞAĞILADI
Akılalmaz ifadelerle Mehter Takımı'nın sadece saray kültürünün bir parçası olduğunu iddia eden ve "özenti" diyerek aşağılamaya kalkan CHP İl Başkanı Vakkas Acar, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, yani egemenliğin saraydan alınıp millete verildiği böyle bir günde çocuklarımızın hala bu saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmediğimizi göstermek amacıyla da o saf, tertemiz çocuklarımıza yapmak istedikleri bu özentiye karşı olduğumuzdan dolayı izlemedik ve onlara arkamızı döndük. Kesinlikle mehter takımına tepki gösterdik" dedi.
ALANDAKİLER PROTESTOTAYA ŞAŞIRDI
CHP'nin protestosu alandakiler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, çocukların mehter ve diğer gösterileri büyük alkış aldı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Vatandaşlar sosyal medyada CHP'lilere, "Marşta zaten Türk milleti diyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.
YUNANLI DEĞİL GAZİANTEP CHP TEŞKİLATI
İşte o tepkilerden bazıları:
"23 Nisan töreninde Mehter Marşını protesto etmek için sırtını dönen bu kişiler. Yunanlı değil, Gaziantep CHP teşkilatı. Osmanlı'ya düşman olan zihniyete bizde düşmanız..."
"Çalınan mehter marşında "hep kahraman Türk milleti" denildiği için CHP'liler rahatsız olmuş sırtını dönmüş şunlar kadar ezik görülmez kafalarına yazık."
23 Nisan dolayısıyla çocukların söylediği marşta ise CHP'li Acar'ın iddia ettiği gibi Osmanlı ve saray kültürüne dair tek bir kelime bulunmuyor.
ESKİ ORDU MARŞI (CEDDİN DEDEN)
Ceddin deden neslin baban
Hep kahraman Türk milleti
Orduları pek çok zaman
Vermiştiler dünyaya şan
Türk milleti Türk milleti
Aşk ile sev milliyeti
Kahret vatan düşmanını
Çeksin o melun zilleti
Ceddin deden neslin baban
Hep kahraman Türk milleti
Orduları pek çok zaman
Vermiştiler dünya`ya şan
Türk milleti Türk milleti
Aşk ile sev milliyeti
Kahret vatan düşmanını
Çeksin o melun zilleti