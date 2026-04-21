Cumhuriyet Halk Partisi son zamanlarda yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve gayri ahlaki skandallarla gündemden düşmüyor. İBB'deki asrın yolsuzluğuna ilişkin yargılamalar 9 Mart'ta Silivri'de başladı. Antalya, Bursa, Mersin, Uşak, vb. diğer belediyeler ve İZBETON vurgununa yönelik soruşturmalar ise sürüyor. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Bursa BB Başkanı Mustafa Bozbey, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel son bir ayda yolsuzluk ve rüşvet sebebiyle görevinden uzaklaştırılıp hüküm giyen isimler arasında yerini aldı. İZBETON soruşturmasında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklanırken; Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de soruşturma izni verildi.

CHP MYK'sı rüşvete karşıan CHP'li belediyelerin ʺparti içi müfettişlerleʺ denetlenmesini istedi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı) CHP RÜŞVETİ KABULLENDİ: BELEDİYELERE MÜFETTİŞ GÖNDERELİM Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı ise kurumsal olarak belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet skandallarını kabul etti. MYK'da "Belediyeleri denetlemek için parti müfettişleri gönderilsin" fikri ortaya atıldı. Bu öneri İstanbul'daki son MYK toplantısında parti içinde gerilime yol açtı. Bir MYK üyesi "31 Mart'tan önce Yılmaz Büyükerşen başkanlığında komisyon kurup bütün belediyeler denetlenecekti neden yapılmadı? Şimdi mi akıllara geliyor?" diyerek Özgür Özel 'e yüklendi.

CHP'de Mansur Yavaş ve Özgür Özel arasında ipler gerildi



Böyle bir ortamda CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özgür Özel arasında ipler gerildi.



ABB'ye verilen soruşturma izinleri sonrası panikleyen Yavaş, 18 Nisan'da "Biz bunu seyredemeyiz. Topluca bir karar almamız ve bu kararı dünyaya duyurmamız gerekiyor" sözleriyle Genel Merkez'e çağrı yaptı. Özgür Özel'e de üstü kapalı bir şekilde "düzenlendiğin mitingler bir işe yaramıyor, rutinleşti" mesajı verdi.



Bunun üzerine Özgür Özel ve Mansur Yavaş telefon görüşmesi yaptı.



ÖZGÜR ÖZEL: MANSUR YAVAŞ'IN CHP'DEKİ KURUMSAL İŞLEYİŞLE SIKINTILARI VAR



Özgür Özel, MYK'da Yavaş'ın partiyle bir sıkıntısı olmadığını ama kurumsal anlamda bazı sıkıntılar olduğunu dile getirdiğini söyledi.



Görüşmede "Cumhurbaşkanlığı Adaylığı" konusuna girilmediği belirtilirken Özel ve Yavaş'ın yakın zamanda bir araya geleceği öğrenildi.