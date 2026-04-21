CHP yolsuzluğu rüşveti kabullendi: Parti müfettişleri belediyelerimizi denetlesin | Özel'den itiraf: Mansur Yavaş'ın sıkıntıları var

CHP yönettiği belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşveti kurumsal olarak kabul etti. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanması sonrası İstanbul'da yapılan olaylı MYK toplantısında "Belediyeleri denetlemek için parti müfettişleri gönderilsin" fikri ortaya atıldı. Özgür Özel ve Mansur Yavaş arasındaki gerilim de MYK'da masaya geldi. Özel, Yavaş'ın partideki kurumsal işleyişle sıkıntısı olduğunu açık açık dile getirdi. Yavaş ve yakın çevresi düzenlenen mitinglerin bir işe yaramadığını, Özel'in süreci iyi yönetemediğini düşünüyor.

  • CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında "belediyelere parti müfettişleri gönderilmesi" masaya geldi. Bu durum "CHP'nin yerel yönetimlerdeki yolsuzluk ve rüşvet skandallarını kabullenmesi" olarak değerlendirildi.
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma izni verilmesi sonrası Mansur Yavaş 18 Nisan'da Genel Merkez'e çağrı yaptı.
  • Özgür Özel ve Mansur Yavaş telefon görüşmesi gerçekleştirdi, yakın zamanda bir araya gelecekleri öğrenildi.
  • Özel, Yavaş'ın partideki kurumsal işleyişle sıkıntısı olduğunu söyledi.
  • Mansur Yavaş ve ekibi ise Özel'in boş mitingler düzenlediğini, süreci iyi yönetmediğini düşünüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi son zamanlarda yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve gayri ahlaki skandallarla gündemden düşmüyor.

İBB'deki asrın yolsuzluğuna ilişkin yargılamalar 9 Mart'ta Silivri'de başladı. Antalya, Bursa, Mersin, Uşak, vb. diğer belediyeler ve İZBETON vurgununa yönelik soruşturmalar ise sürüyor. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Bursa BB Başkanı Mustafa Bozbey, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel son bir ayda yolsuzluk ve rüşvet sebebiyle görevinden uzaklaştırılıp hüküm giyen isimler arasında yerini aldı.

İZBETON soruşturmasında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklanırken; Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de soruşturma izni verildi.

CHP MYK'sı rüşvete karşıan CHP'li belediyelerin ʺparti içi müfettişlerleʺ denetlenmesini istedi

CHP RÜŞVETİ KABULLENDİ: BELEDİYELERE MÜFETTİŞ GÖNDERELİM

Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı ise kurumsal olarak belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet skandallarını kabul etti.

MYK'da "Belediyeleri denetlemek için parti müfettişleri gönderilsin" fikri ortaya atıldı. Bu öneri İstanbul'daki son MYK toplantısında parti içinde gerilime yol açtı. Bir MYK üyesi "31 Mart'tan önce Yılmaz Büyükerşen başkanlığında komisyon kurup bütün belediyeler denetlenecekti neden yapılmadı? Şimdi mi akıllara geliyor?" diyerek Özgür Özel'e yüklendi.

CHP'de Mansur Yavaş ve Özgür Özel arasında ipler gerildi

Böyle bir ortamda CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özgür Özel arasında ipler gerildi.

ABB'ye verilen soruşturma izinleri sonrası panikleyen Yavaş, 18 Nisan'da "Biz bunu seyredemeyiz. Topluca bir karar almamız ve bu kararı dünyaya duyurmamız gerekiyor" sözleriyle Genel Merkez'e çağrı yaptı. Özgür Özel'e de üstü kapalı bir şekilde "düzenlendiğin mitingler bir işe yaramıyor, rutinleşti" mesajı verdi.

Bunun üzerine Özgür Özel ve Mansur Yavaş telefon görüşmesi yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL: MANSUR YAVAŞ'IN CHP'DEKİ KURUMSAL İŞLEYİŞLE SIKINTILARI VAR

Özgür Özel, MYK'da Yavaş'ın partiyle bir sıkıntısı olmadığını ama kurumsal anlamda bazı sıkıntılar olduğunu dile getirdiğini söyledi.

Görüşmede "Cumhurbaşkanlığı Adaylığı" konusuna girilmediği belirtilirken Özel ve Yavaş'ın yakın zamanda bir araya geleceği öğrenildi.

Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın CHP'deki kurumsal işleyişle sıkıntısı olduğu söyledi

YAVAŞ'IN YAKIN ÇEVRESİ ÖZEL'İ ELEŞTİRDİ

Mansur Yavaş'a yakın kaynaklar da CHP yönetimini eleştirmekten geri durmuyor.

"Yavaş aylardır CHP'nin uyguladığı metodun yeterli olmadığını daha stratejik hamlelerin yapılması gerektiğini vurguluyor" diyor. Özgür Özel'in süreci iyi yönetemediğini savunuyor.

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'ı öne sürüp Özgür Özel'i frenlemek istiyor


İMAMOĞLU'NUN "ÖZEL'İ FRENLEYİP YAVAŞ'I "YEDEĞE" ÇEKME" PLANI

Öte yandan Ekremciler de Mansur Yavaş üzerine hesaplar yapıyor.

Son zamanlarda Özgür Özel'in adaylığa dönük hamleleri ve partiyi yeniden dizayn girişimlerine karşın Ekrem İmamoğlu'na yakın kalemler Mansur Yavaş'ı öne sürdü. İmamoğlu'nun Silivri'de kendini ziyaret eden CHP temsilcilerine "CHP'nin adayı Mansur Yavaş olacaktır" dediği öne sürüldü.

CHP'deki krizin anatomisi

Bilindiği üzere Mansur Yavaş elinde tuttuğu anket verileriyle her seferinde "Ben kimsenin yedeği olmam" mesajı veriyor.

Böylelikle Silivri'nin Özgür Özel'i frenleyip Mansur Yavaş'ı "yedeğe çekme" planı görülmüş oldu.

