CANLI YAYIN
Geri

Ev kadınlarına 5 adımda emeklilik yolu: Prim desteği ve esnek sistem nasıl işleyecek?

Çalışma hayatının dışında kalan milyonlarca kadın için emeklilik artık ulaşılması zor bir hedef değil. Mevzuatta yer alan düzenlemeler sayesinde ev kadınları isteğe bağlı sigorta sistemiyle prim ödeyerek emekli olabiliyor. Önümüzdeki dönemde devreye girmesi beklenen devlet desteğiyle bu süreç daha da kolaylaşacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Daha önce sigortalı çalışması olmayan veya çalışma hayatına ara vermiş kadınlar, e-Devlet veya sosyal güvenlik merkezlerinden isteğe bağlı sigorta başvurusu yaparak emeklilik hakkı kazanabiliyor.
  • İsteğe bağlı sigorta için 18 yaşını doldurmuş, Türkiye'de ikamet eden, herhangi bir sigortalı işte çalışmayan ve emekli olmayan kişiler başvuru yapabiliyor.
  • Asgari ücret üzerinden hesaplanan aylık prim tutarı 10.899,90 TL olup, emeklilik için 5.400 gün prim ve 60-65 yaş aralığı şartı aranıyor.
  • Devreye alınması planlanan destek modeliyle primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak ve kişinin ödeyeceği net tutar 7.266 TL'ye düşecek.
  • 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup 3.000 prim günü bulunan kadınlar, 600 gün daha prim ödeyerek 58 yaşında emekli olabiliyor.

Daha önce hiç sigortalı çalışması olmayan ya da çalışma hayatına ara vermiş kadınlar için sistem açık. Yapılması gereken tek adım, isteğe bağlı sigorta başvurusu yaparak düzenli prim ödemek. Başvurular e-Devlet üzerinden veya sosyal güvenlik merkezlerinden gerçekleştirilebiliyor. Ödenen primler emeklilik için gerekli gün sayısına ekleniyor ve süreç tamamen kişinin kendi kontrolünde ilerliyor.

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

İsteğe bağlı sigorta için dört temel şart aranıyor:

  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Türkiye'de ikamet etmek
  • Herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak
  • Emekli olmamak

Bu şartları karşılayan herkes sisteme dahil olabiliyor.

PRİM TUTARI VE EMEKLİLİK ŞARTLARI

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, ödenecek primler asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. İsteyenler daha yüksek prim yatırarak ileride alacakları maaşı artırabiliyor. 2008 sonrası düzenlemeyle isteğe bağlı sigorta ödemeleri Bağ-Kur kapsamında değerlendiriliyor; emeklilik şartları da buna göre belirleniyor.

Güncel rakamlar ve emeklilik kriterleri şöyle:

Kalem

Tutar / Süre
En Düşük Aylık Prim10.899,90 TL
Asgari Prim Günü5.400 Gün
Kısmi Emeklilik Süresi15 Yıl
Emeklilik Yaşı Aralığı60–65 Yaş

GEÇMİŞ SİGORTALILIĞI OLANLAR AVANTAJLI

Geçmişte sigortalı çalışması bulunan kadınlar için süreç önemli ölçüde kısalabiliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup 3.000 prim günü bulunan biri, yalnızca 600 gün daha prim ödeyerek 3.600 günü tamamlayabiliyor ve 58 yaşında emekli olabiliyor. Bu durum sistemi özellikle yarım kalmış sigorta geçmişi olanlar için cazip kılıyor.

MEMURLUKTAN AYRILANLAR DA SİSTEMDEN YARARLANABİLİYOR

Belirli bir süre memur olarak çalışıp ayrılanlar da isteğe bağlı sigortadan faydalanabiliyor. Bunun için en az 10 yıl memuriyet ve görevden ayrılmış olmak şartı aranıyor. Bu kişiler prim ödeyerek Emekli Sandığı kapsamında emekli olabiliyor.

DEVLET DESTEĞİYLE PRİM YÜKÜ AZALACAK
Yakın dönemde devreye alınması planlanan destek modeliyle primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Mevcut rakamlar üzerinden hesaplandığında tablo şöyle oluşuyor:

KalemTutar
Toplam Aylık Prim10.899 TL
Devlet Katkısı3.633 TL
Kişinin Ödeyeceği Net Tutar7.266 TL

Bu destek özellikle düzenli ödeme yapmakta zorlanan kadınlar için kritik bir avantaj sağlayacak.

EVDE ÜRETİM YAPANLAR VE GÜNDELİK ÇALIŞANLAR

Evde üretim yapan, küçük çaplı kazanç elde eden ya da esnaf muafiyetinden yararlanan kadınlar da sisteme dahil olabiliyor. Bu grup için aylık prim tutarı 10.899 TL olarak uygulanıyor.

Ev hizmetlerinde çalışan kadınlarda ise sistem, çalışma süresine göre ikiye ayrılıyor:

10 günden az çalışanlar: Günlük iş kazası primi 22,02 TL. İsteğe bağlı emeklilik primi olarak aylık yaklaşık 11.065 TL ödeniyor.

10 günden fazla çalışanlar: İşveren tarafından sigorta yapılması zorunlu. 10 günlük çalışmada yaklaşık 4.266 TL, 30 günlük çalışmada yaklaşık 12.799 TL prim ödeniyor. Düzenli ödemelerde 2 puanlık indirim uygulanıyor. Eksik günler isteğe bağlı olarak 30 güne tamamlanabiliyor.

SİSTEM ESNEK ANCAK DİSİPLİN ŞART

Ev kadınlarına sunulan bu model esnek yapısıyla öne çıkıyor; ancak düzenli prim ödemesi sistemin en kritik noktasını oluşturuyor. Doğru planlama yapıldığında çalışmadan da emeklilik mümkün hale geliyor, devlet desteğiyle maliyet düşüyor ve eksik primler tamamlanabiliyor. Sistem çalışma hayatının dışında kalan kadınlara sosyal güvence kapısını açık tutuyor.

Yaşlılık dönemine devlet güvencesi: Uzun süreli bakım sigortası geliyor
SONRAKİ HABER

Yaşlılara bakım sigortası geliyor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler