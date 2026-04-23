Daha önce hiç sigortalı çalışması olmayan ya da çalışma hayatına ara vermiş kadınlar için sistem açık. Yapılması gereken tek adım, isteğe bağlı sigorta başvurusu yaparak düzenli prim ödemek. Başvurular e-Devlet üzerinden veya sosyal güvenlik merkezlerinden gerçekleştirilebiliyor. Ödenen primler emeklilik için gerekli gün sayısına ekleniyor ve süreç tamamen kişinin kendi kontrolünde ilerliyor.
KİMLER YARARLANABİLİYOR?
İsteğe bağlı sigorta için dört temel şart aranıyor:
Bu şartları karşılayan herkes sisteme dahil olabiliyor.
PRİM TUTARI VE EMEKLİLİK ŞARTLARI
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, ödenecek primler asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. İsteyenler daha yüksek prim yatırarak ileride alacakları maaşı artırabiliyor. 2008 sonrası düzenlemeyle isteğe bağlı sigorta ödemeleri Bağ-Kur kapsamında değerlendiriliyor; emeklilik şartları da buna göre belirleniyor.
Güncel rakamlar ve emeklilik kriterleri şöyle:
|
Kalem
|Tutar / Süre
|En Düşük Aylık Prim
|10.899,90 TL
|Asgari Prim Günü
|5.400 Gün
|Kısmi Emeklilik Süresi
|15 Yıl
|Emeklilik Yaşı Aralığı
|60–65 Yaş
GEÇMİŞ SİGORTALILIĞI OLANLAR AVANTAJLI
Geçmişte sigortalı çalışması bulunan kadınlar için süreç önemli ölçüde kısalabiliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup 3.000 prim günü bulunan biri, yalnızca 600 gün daha prim ödeyerek 3.600 günü tamamlayabiliyor ve 58 yaşında emekli olabiliyor. Bu durum sistemi özellikle yarım kalmış sigorta geçmişi olanlar için cazip kılıyor.
MEMURLUKTAN AYRILANLAR DA SİSTEMDEN YARARLANABİLİYOR
Belirli bir süre memur olarak çalışıp ayrılanlar da isteğe bağlı sigortadan faydalanabiliyor. Bunun için en az 10 yıl memuriyet ve görevden ayrılmış olmak şartı aranıyor. Bu kişiler prim ödeyerek Emekli Sandığı kapsamında emekli olabiliyor.
DEVLET DESTEĞİYLE PRİM YÜKÜ AZALACAK
Yakın dönemde devreye alınması planlanan destek modeliyle primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Mevcut rakamlar üzerinden hesaplandığında tablo şöyle oluşuyor:
|Kalem
|Tutar
|Toplam Aylık Prim
|10.899 TL
|Devlet Katkısı
|3.633 TL
|Kişinin Ödeyeceği Net Tutar
|7.266 TL
Bu destek özellikle düzenli ödeme yapmakta zorlanan kadınlar için kritik bir avantaj sağlayacak.
EVDE ÜRETİM YAPANLAR VE GÜNDELİK ÇALIŞANLAR
Evde üretim yapan, küçük çaplı kazanç elde eden ya da esnaf muafiyetinden yararlanan kadınlar da sisteme dahil olabiliyor. Bu grup için aylık prim tutarı 10.899 TL olarak uygulanıyor.
Ev hizmetlerinde çalışan kadınlarda ise sistem, çalışma süresine göre ikiye ayrılıyor:
10 günden az çalışanlar: Günlük iş kazası primi 22,02 TL. İsteğe bağlı emeklilik primi olarak aylık yaklaşık 11.065 TL ödeniyor.
10 günden fazla çalışanlar: İşveren tarafından sigorta yapılması zorunlu. 10 günlük çalışmada yaklaşık 4.266 TL, 30 günlük çalışmada yaklaşık 12.799 TL prim ödeniyor. Düzenli ödemelerde 2 puanlık indirim uygulanıyor. Eksik günler isteğe bağlı olarak 30 güne tamamlanabiliyor.
SİSTEM ESNEK ANCAK DİSİPLİN ŞART
Ev kadınlarına sunulan bu model esnek yapısıyla öne çıkıyor; ancak düzenli prim ödemesi sistemin en kritik noktasını oluşturuyor. Doğru planlama yapıldığında çalışmadan da emeklilik mümkün hale geliyor, devlet desteğiyle maliyet düşüyor ve eksik primler tamamlanabiliyor. Sistem çalışma hayatının dışında kalan kadınlara sosyal güvence kapısını açık tutuyor.