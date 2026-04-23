GEÇMİŞ SİGORTALILIĞI OLANLAR AVANTAJLI Geçmişte sigortalı çalışması bulunan kadınlar için süreç önemli ölçüde kısalabiliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup 3.000 prim günü bulunan biri, yalnızca 600 gün daha prim ödeyerek 3.600 günü tamamlayabiliyor ve 58 yaşında emekli olabiliyor. Bu durum sistemi özellikle yarım kalmış sigorta geçmişi olanlar için cazip kılıyor.

Kısmi emeklilik için 15 yıl prim ödemek yeterli oluyor. MEMURLUKTAN AYRILANLAR DA SİSTEMDEN YARARLANABİLİYOR Belirli bir süre memur olarak çalışıp ayrılanlar da isteğe bağlı sigortadan faydalanabiliyor. Bunun için en az 10 yıl memuriyet ve görevden ayrılmış olmak şartı aranıyor. Bu kişiler prim ödeyerek Emekli Sandığı kapsamında emekli olabiliyor.

Bu destek özellikle düzenli ödeme yapmakta zorlanan kadınlar için kritik bir avantaj sağlayacak.

Devlet desteğiyle primlerin üçte biri karşılanacak. DEVLET DESTEĞİYLE PRİM YÜKÜ AZALACAK Yakın dönemde devreye alınması planlanan destek modeliyle primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Mevcut rakamlar üzerinden hesaplandığında tablo şöyle oluşuyor:

EVDE ÜRETİM YAPANLAR VE GÜNDELİK ÇALIŞANLAR



Evde üretim yapan, küçük çaplı kazanç elde eden ya da esnaf muafiyetinden yararlanan kadınlar da sisteme dahil olabiliyor. Bu grup için aylık prim tutarı 10.899 TL olarak uygulanıyor.



Ev hizmetlerinde çalışan kadınlarda ise sistem, çalışma süresine göre ikiye ayrılıyor:

10 günden az çalışanlar: Günlük iş kazası primi 22,02 TL. İsteğe bağlı emeklilik primi olarak aylık yaklaşık 11.065 TL ödeniyor.



10 günden fazla çalışanlar: İşveren tarafından sigorta yapılması zorunlu. 10 günlük çalışmada yaklaşık 4.266 TL, 30 günlük çalışmada yaklaşık 12.799 TL prim ödeniyor. Düzenli ödemelerde 2 puanlık indirim uygulanıyor. Eksik günler isteğe bağlı olarak 30 güne tamamlanabiliyor.