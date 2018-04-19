Bülent Erandaç
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Erken seçim, derin ABD-Avrupa’ya tokattır
Evet, en kısa süre içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini tamamlayıp yeni Türkiye'nin yoluna emin adımlarla 2023 hedeflerine yürümek için artık geri sayım başlamıştır.
Öngörülebilirlik siyasette, ekonomide, diplomaside çok önemli bir husustur.
Yani istikrar ve huzurun devamı, güven ortamının zedelenmemesi yolunda çok akıllı bir hamle olarak SEÇİM, önemli bir silahtır. Erken seçim yaparak, derin oyunları bertaraf etme, zamanlamalı tezgahların çökertilmesi mümkün olurken, seçimden çıkacak sonuçla istikrar korunacak, hedeflerimize varma noktasındaki çalışmalar sapmadan hızlı bir şekilde gerçekleştirip, önümüz açılacaktır.
Seçimden güçlü çıkmış istikrarlı bir Tayyip Erdoğan yönetiminin iş başında olduğu bir Türkiye'nin dış tehlikelere karşı daha kuvvetli olacağı açıktır. Uluslararası arenada Türkiye'ye karşı yeni senaryolar hazırlandığı gözleniyor. ABD'nin, İngiltere- Fransa-İsrail'le beraber Suriye'ye çullanması, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Türkiye ile Rusya'nın arasını açtık" türü açıklamaları gözden kaçırılmamalıdır.
Türkiye'yi Suriye üzerinden köşeye sıkıştırıp teslim almaya yönelik hazırlıklar görülürken, çok akıllı bir hamleyle erken seçim oyunları bozacaktır.
Tezgahlar, eş zamanlı içerde de kuruluyor. Batı sevicisi CHP, HDP-PKK, derin mahfiller 'cumhur ittifakı'nı bozmaya yönelik sinsi bir faaliyet içerisinde oldukları açıkça görülüyor. Seçimlerden Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan başarı ile çıkarak, Türkiye bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da halkın refah düzenini artıracaktır. Devleti ve milleti önceleyen Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin yolu açık olsun.
ZAFER İNANANLARIN OLACAKTIR.
Türkiye, terör lobisini alt etti. Doğu ve Güneydoğu Bölgesi teröristlerden temizlendi. Bölge halkı huzura erdi. Siirt'te de terör olayları yüzünden yıllarca yapılamayan yamaç paraşütü yeniden gökyüzünden süzüldü. Hem sporcuların hem bölge halkının yüzü güldü.
OMURGASIZ AVRUPA
Omurgasız Avrupa (AB), çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Türkiye de "Alın o rezil raporunuzu, başınıza çalın" dedi. Rezilce hazırlanan ilerleme raporuna çok akıllı, çok anlamlı cevabı Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik verdi. Omurgasız AB'nin cibilliyetini de şöyle ortaya koydu: "Belli bir pazarlığın ürünü olarak ortaya çıkmış bir rapor.
İlkesizlik devam ediyor.
Geleceğe dair olumlu bir eleştiri görmüyoruz. Avrupa Birliği, siyasi ve insani açıdan doğru yerde durmuyor..
Eleştirilerin hiçbirini ciddiye almıyoruz. FETÖ'den masum bir Gülen hareketi diye bahsedilmesini kınıyoruz. AB, FETÖ tehdidini anlamaktan uzak. PKK saldırılarına karşı dayanışma görmüyoruz.
Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör tehdidini anlamaktan uzaklar..." AĞZINA SAĞLIK ÖMER ÇELİK.
BOLTON'UN CİBİLLİYETİ
aHaber'de geçtiğimiz cuma günü Genel Yayın Müdürümüz Ergün Diler ve Bekir Hazar'ın hazırladığı Yaz-Boz programı, hem içerik hem de damardan verilen mesajlarıyla yaşadığımız günlere damga vurdu.
Programda konuşan CIA ajanı Ray McGovern, dikkati çeken iki not verdi:
1) ABD Başkanı Trump'ın yeni güvenlik danışmanı Bolton için 'Resmen DELİ' dedi.
2) "Başkan Trump'ın etrafını saran Neo-Con'lar tarafından Suriye kazanına yeni odunlar atılıyor.
Bunlar, İsrail için çıkarılıyor.
İsrail, Suriye'ye dalmak, topraklarının bir kısmını işgal etmek için aylardır hazırlık yapıyor zaten" diye konuştu.
DERİN CHP, YILMAZ BÜYÜKERŞEN'E KARAR VERDİ
İstanbul Baronları-Derin CHP, CHP'nin muhtemel Cumhurbaşkanı adayları Yılmaz Büyükerşen, İlhan Kesici, İlker Başbuğ ve Haluk Koç'u enine boyuna tartıştı. Ve aday olarak, Yılmaz Büyükerşen'in çıkarılmasını uygun buldu. Bu derin görüşmelerden sonra, Konya'da yapılan CHP Belediye Başkanları toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e "Ne zaman yurt gezisine çıkacaksın? Bu bir görev" demesi, ilk işaret olarak değerlendiriliyor.
DERİN SÖZ
"Batı dünyası İslam karşıtlığı üzerinden kendi güçlerini tahkim ediyorlar. Mesele, petrol, altın, elmas, pazar payı olunca bu ülkelerin adeta kan kokusu almış köpekbalığı gibi binlerce kilometre öteden koşup geldiklerini biz çok iyi biliyoruz. Cezayir'de 5 milyon insanı katledenler, şimdi kalkıyorlar Suriye ile ilgili bize akıl vermenin peşindeler." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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- BÜLENT ERANDAÇ
- Erken seçim, derin ABD-Avrupa’ya tokattır
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