14-15 Kasım 2026'da gerçekleştirilen Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nın ardından gözler, Genel Başkan Özgür Özel'in açıklayacağı A Takımı (MYK) şemasına çevrilmişti. Yeni Parti'nin kuruluş aşamasında 9 kişi olan Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı tam 28'e çıkarıldı. Yeni yapı; 14 "İdari Görev" ve 14 "Politika Kurulu" olmak üzere iki ana sütuna bölündü. Normal şartlarda 17-20 kişi bandında kalması beklenen MYK'nın açıklanması, İmamoğlu Suç Örgütü soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu cephesinin ilettiği alternatif isimlere Özgür Özel ve çekirdek kadrosunun şerh koyması nedeniyle ertelenmişti.

LİSTE SAVAŞLARI

Açıklanan 28 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi üzerinden kopan fırtına ise tek bir soruya odaklanıyor: Özgür Özel kendi liderliğini mi tahkim etti, yoksa Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinden kurtulamadı mı? Listeye ve arka kapıda dönen trafiğe bakıldığında, siyasi kulislerde Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun temsil ettiği iki kanat arasındaki güç dağılımı net bir şekilde gözleniyor. Kulislerdeki genel kanaat, bu 28 kişilik listenin bir "Pazarlık Listesi", ayrıca bir "Zorunlu Ateşkes ve Ortak Yönetim Listesi" olduğu yönünde. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun örgüt ve finans üzerindeki ağırlığını kıramadığı için onu dengelemek yerine, sorumluluğa ortak etmeyi seçti. Önümüzdeki süreçte bu dev kadronun en büyük sınavı, idari işleri tutan "siyasi kanat" ile vitrine konulan "politika kurulları" arasındaki uyum olacak.

YOL AYRIMI YAKIN

Bugün kurulan bu hassas terazinin, gelecek aylarda yeni bir ayrıma yol açacağı da değerlendiriliyor. Parti Meclisi toplantısı başlamadan hemen önce üyelere dağıtılan, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun tebrik mektubu, aslında günün en kritik siyasi mesajıydı. Mektupta; 28 aylık hedef, devam eden değişim, ortak akıl ve iş birliği başlıklarındaki görüşleri yer alıyordu. Evet; hapisteki Ekrem İmamoğlu'nun mektubu, "Dışarıda olsam da içeride olsam da bu yapının kurucu ortağıyım" beyanıydı. Özgür Özel ve çekirdek kadrosu, Ekrem İmamoğlu'nu "etkisiz aktör" durumuna düşürmek için uğraştılar ama başarılı olamadılar. İmamoğlu'nun atakları karşısında, birleşik listeye zorunlu olarak uydular.

PM GERİLİMİ BÜYÜYOR

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in MYK üye sayısını 9'dan 28'e, PM'yi ise 160'a çıkarması tesadüf değil. İdari görevler ile politika kurullarının ayrılması, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ekiplerinin kavgasını önlemek için geliştirilmiş bir formül olarak öne çıktı. Bu durum Yeni Parti'de yeni bir kavganın da fitilini ateşledi.