Müjdat Gezen’in Gırgıriye Müzikali'nde 4 bin TL'lik biletlerle seyirciler teneke sandalyelere oturtuldu ve bu durum tepkilere yol açtı.

GEZEN'İN SAHNESİNDE KRİZ ÜSTÜNE KRİZ Müjdat Gezen'in vukuatlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre Gezen, bir haftadır Gırgıriye Müzikali'ndeki tartışmalar, organizasyon eksikliği ve seyircilere yapılan saygısızlıklarla gündemden düşmedi.

Müjdat Gezen'in Gırgıriye Müzikali, 4 bin TL'lik biletlere rağmen seyircilerin teneke sandalyelere mahkum edilmesi ve yükselen tepkiler üzerine büyük bir krize sahne olurken Gezen'in sanat merkezinde 50 kişinin sigortasız çalıştırıldığı ve kaza geçiren bir oyuncunun bu nedenle hastaneye götürülemediği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

50 KİŞİYİ SİGORTASIZ ÇALIŞTIRIYOR Gezen'in sanat merkezinde çalışan ve müzikalin de kadrosunda yer alan 50 kişinin sigortasız çalıştığı ortaya çıktı. "Hak, hukuk, adalet" konuşmaları yapan Gezen'in birçok kişiyi güvencesi olmadan çalıştırdığı öğrenildi. Hatta Gırgıriye'nin son gösterisinde bir kişinin üzerine dekor düştü ve sırtında yaralar oluştu. İddiaya göre yaralanan kişi sigortası olmadığı için hastaneye götürülmedi. Kuliste ilk yardım yapıldı.

Art arda yapılan büyük hatalar, salonda çıkan kavgalar ve fazla bilet satışı yüzünden tiyatroseverleri hayal kırıklığına uğratan Gezen'in bu kez de sanat merkezinde büyük bir skandal gün yüzüne çıktı.

Karahan yazısında süreci şu ifadelerle anlattı:

"Çarşamba akşamı sahnelenen oyunda bir metin yok. Doğaçlama değil, trajik bir gerçek var: Dekor çöktü, bir oyuncu yaralandı. Normal bir ülkede bu cümleden sonrası prosedürdür. Ambulans çağrılır, hastaneye gidilir, kayıt tutulur, sorumluluklar incelenir.

UCUZ EMEK DÜZENİ

Burada ne oluyor? Yaralı oyuncu hastaneye bile götürülmüyor. 'Oradaki imkanlarla' müdahale ediliyor. Sanki tiyatro değil de mahalle arası halı saha. Müjdat Gezen gibi bir ismin gölgesinde yürüyen bir kurumda, yaralanan bir oyuncunun hastaneye götürülmemesi başlı başına bir utançtır. Ama asıl mesele dekorun düşmesi değil. Asıl mesele, o dekorun altında kalan insanın sistemde hiç var olmaması.

İddia şu; Gırgıriye Müzikali'nde hem sahnede hem de teknikte yer alan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne (MSM) bağlı olan 50 kişi sigortasız... Evet, yanlış okumadınız.

Türkiye'de tiyatro dediğimiz yapı, hâlâ gönüllülükle profesyonellik arasında sıkışmış ucuz emek düzeninden beslenmeye devam ediyor."

DÜPEDÜZ SORUMSUZLUK

Karahan, "Perde açılıyor, alkış geliyor, sosyal medyada "ne güzel oyun" diye story atılıyor... Ama o sahnenin arkasında çalışan insanların yasal olarak hiçbir güvencesi yok. Bu artık romantik bir sanat fedakârlığı hikâyesi değil. Bu, düpedüz sorumsuzluk." ifadelerini kullandı.

MÜJDAT GEZEN'İN SAHNESİNDE NELER YAŞANDI?

21 Nisan'da Gırgıriye Müzikali oyununda daha fazla bilet satıp kasayı doldurma hırsıyla, seyircinin sahneyi dahi göremediği kör noktalara "balık istifi" misali dizildiği ve bunun için 4 bin TL'ye bilet satıldığı belirlendi.

VIP bilet skandalında insanları teneke sandalyelere mahkum eden Gezen, tepkiler yükselince "siyasi" nutuklar çekerek sahneyi terk edip hastanenin yolunu tuttu. Skandal patlayınca mağduriyet zırhına bürünen Gezen suçu organizatörlere attı. Gezen'in hem yazıp hem yönettiği oyundaki koltuk düzeninden habersizmiş gibi davranması samimiyetsizliğin zirvesi olarak kayıtlara geçti.

BU KEZ FAZLADAN BİLET SATTI

Olaydan bir gün sonra 3.750 kişilik salon için 5 bin bilet satılınca yine ortalık karıştı. Yer bulamayan izleyiciler, görevlilerle kavga etti. Gösteriyi izleyemeyen seyirciler, Müjdat Gezen'i "Paramızla rezil olduk" diye protesto etti.