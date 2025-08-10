Emre Şahin

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın gazeteci Benny Johnson'a "CIA içinde Operation Mockingbird / Alaycı Kuş Operasyonu hâlâ sürüyor" dediği iddia edildi. Amerikan gündemini sarsan Operation Mockingbird hakkında ne biliniyordu?

ABD Başkanı John F. Kennedy tarafından gazetecilerin iletişimlerini dinleyerek hükümet sızıntılarının kaynaklarını tespit etmek amacıyla başlatılan bir dinleme operasyonu, ajana dönüştürülen gazetecilerle sonuçlandı.



Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Operation Mockingbird programı ile 1950'li yıllardan itibaren gazeteciler üzerinde büyük etki kurdu.

1976'da yapılan bir Senato soruşturması, o dönemde en az 50 Amerikalı gazetecinin CIA'e bağlı olduğunu kanıtladı. Kimilerine göre sayı çok daha fazlaydı.



New York Times, Washington Post, CNN ve Newsweek gibi kuruluşlarda 400'e yakın gazeteci ve yöneticinin CIA ajanı olduğu da iddia edildi. Tepkiler çoğalsa da CIA, Mockingbird Operasyonu hakkındaki sorulara kayıtsız şartsız yanıt vermeyi reddetti.



CIA'in Amerikalı gazetecileri kullanması doğal. Ancak CIA, her ülkede Operation Mockingbird adımı attı.



Avrupa ülkelerindeki güçlü medyalarda görev yapan gazeteciler de CIA'in emrine girdi. Joe Trento, 2001 yılında yayınlanan CIA'in Gizli Tarihi adlı kitabında, "Bülbül Operasyonu'nun kontrolü altındaki en önemli gazetecilerden biri, makaleleri 300'den fazla farklı gazetede yayınlanan Joseph Alsop'tu." CIA'in görüşlerini yaymaya istekli diğer gazeteciler arasında Ben Bradlee (Newsweek), James Reston (New York Times), Charles Douglas Jackson (Time Magazine), Walter Pincus (Washington Post),, William C. Baggs (Miami News), Herb Gold (Miami News) ve Charles Bartlett (Chattanooga Times) vardı.



Peki CIA için çalışan kaç Türk pasaportlu gazeteci var?

CENTRAL PARK SATILIR MI?

Central Park, Manhattan'ın kalbindeki oksijen deposudur.

Dünyanın en hareketli şehirlerinden New York'un vazgeçilmezi Central Park, 843 dönüm. New Yorklular'ın sağlığının, akıl sağlığının ve ruhunun, günlük hayatın kaosundan etkilenmemesini sağlayan parkın değeri üzerine araştırmalar yapıldı. 2005 yılındaki değeri 529 milyar dolar olan bu özel park için bugün 40 trilyon dolar değer biçiliyor. Tabii ki Central Park'la ilgili açıklanan bu rakamların hiçbir karşılığı yok.

ABD'de kimsenin bir çivi dahi çakmasının yasak olduğu parkla ilgili bu söylentilerin çıkmasının aslında bir nedeni var. 37 trilyon dolarlık dış borcu bulunan ABD, Central Park'ı mı satacak? Tabii ki bu imkansız ama konuşulması ilginç.





DOKTOR YÜZÜK!

Giyilebilir teknolojinin hayat kurtarmaya başladığına son örnek ABD'den geldi.

Philadelphialı 30 yaşındaki Casey Cattie, sabahları ter içinde uyanıyordu. Defalarca tahlil yaptırdı. Ancak bir sorun görünmüyordu.

Arkadaşından aldığı Oura Yüzüğü ile vücudunu izledi. Yüzük sürekli alarm veriyordu. Hatta kanser şüphesine işaret ediyordu. 8 ay sonra bir gezide fenalaştı, acil servise kaldırıldı.

Cattie'ye 4. evre Hodgkin lenfoma teşhisi kondu. İşte teknolojinin geldiği son nokta. Kanser 4. evre olsa da umut var. Cattie, Oura Yüzüğü'nün tedavi sürecini de izlediğini söyledi.

PARANTEZ

İlginç araştırma...

Dünyada yetişkinler günde sadece bir porsiyon meyve veya sebze yese, bu her yıl 300 bin hayatı ve 50 milyar dolarlık tıbbi masrafı kurtarabilir.

Uluslararası birçok kuruluş, bu konuda ortak bir çalışma programı başlatmaya hazırlanıyor.