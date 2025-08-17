Emre Şahin

ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin, Alaska'da 3 saat süren bir toplantı yaptı. İşte Alaska buluşmasıyla ilgili detaylar:

Batı'nın yalnızlaştırdığı Putin, kırmızı halı ile dünya sahnesine döndü.

Putin, "Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya artık Rusya toprağı. Ateşkes için bunun kabul edilmesi şart" dedi. Trump da NATO, AB ve Zelenski ile görüşeceğini söyledi.

İki lider birbirlerine. "Vladimir" ve "Donald" diye hitap etti.

Putin, son 20 yılda ikinci kez İngilizce konuştu.

Trump, güçlü lidere olan hayranlığını gizlemedi ve Beyaz Saray'a döndükten sonra telefonla altı kez görüştüklerini Putin'e hatırlattı.

Zelenski ile meşhur Oval Ofis tartışmasında, Rus liderin çok önde olduğunu belirten Trump "Evet Putin'le çok şey yaşadık" dedi.

İngiliz bir dudak okuyucusu, ilk karşılama anını tercüme etti: Trump, Putin'e, "Sana yardım edeceğim. Çünkü sen önemlisin" dedi. Putin de benzer yanıt verdi: Ben de sana yardımcı olmak için buradayım.

Amerikan medyasına göre, Derin Devlet Alaska buluşmasından çok rahatsız oldu.

Alaska'daki Hotel Captain Cook'ta görüşmenin gizli sayfaları bulundu. Belgede, "Çok gizli. POTUS, Putin'e Amerikan Kel Kartal Heykeli verecek" yazıyordu.

Oteldeki belgenin 6. sayfası: Rus heyetinin fonetik isim telaffuzları Trump'a anlatıldı.

CIA eski Başkanı John Brennan, "Putin, Trump'ın aracına dinleme cihazı koydu. Gizli Servis, aracı araştırsın" dedi.

SON FENOMENO

Ultra lüks otomobil tutkunlarının dört gözle beklediği Monterey Car Week öncesinde tüm gözler sadece bir modele çevrildi:

Lamborghini... Sınırları zorlayan yeni süper otomobili Fenomeno görücüye çıktı. İtalyan devinin imzası haline gelen keskin hatları ve çarpıcı tasarımıyla adeta bir uzay gemisini andıran Fenomeno, yalnızca 29 adet üretilecek.

Bu baş döndürücü tasarıma sahip olmak isteyenlerin sadece güçlü bir kalbe değil, aynı zamanda 3 milyon sterlinlik (yaklaşık 166 milyon TL) bir banka hesabına da sahip olması gerekiyor. Sadece nadirliğiyle değil, performansıyla da nefes kesiyor: 1.065 beygir gücündeki canavar, 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,4 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise tam 350 km/s. Fenomeno, sadece bir otomobil değil, yollarda akan bir sanat eseri. Ve bu eşsiz deneyimin sahibi olabilecek sadece 29 şanslı kişi olacak.

''AYRILIK'' İLAÇ GİBİ

Friends yıldızı Jennifer Aniston ile Brad Pitt, 2005 yılında ayrılmıştı. Büyük üzüntü yaşadığını kabul eden Aniston, komedi filmi Ayrılık'taki (The Break-Up) rolünün Pitt'i unutmasına yardım ettiğini söyledi. Aniston, "Bir insan olarak bu projenin bana duygusal açıdan fayda sağlayacağını biliyordum. Ayrıca senaryoya ve karaktere de çok uygun olacaktım. Öyle de oldu" dedi ve can alıcı cümleyi ekledi: Bazı insanlar inanmak istemese de biz insanız. Biz de ağlıyoruz, gülüyoruz.



Türkiye düşmanlığıyla bilinen yerli ve milli olan her yere saldıran The Economist'i yine korku sardı. Avrupa Birliği'nin Çin'e yönelik uyguladığı yüzde 35 vergi kararından vazgeçmemesi durumunda yatırımların Türkiye'ye artarak devam edeceğini gözyaşları içinde yazan dergi, Brüksel'e mesaj gönderdi: Eğer ek vergileri indirmezseniz, Türkiye kazanacak. Çünkü BYD ve Chery, Türkiye'de fabrika kuruyor. Diğer markalar da Türkiye için hazırlık yapıyor. Siz vergi indirimi yapmamak için daha ne bekliyorsunuz?

PARANTEZ

Yapay zeka, benzeri görülmemiş bir hızla 29 yeni milyarder ortaya çıkardı. Sadece 18 ayda, toplam değeri 2,7 trilyon dolar olan 498 yapay zeka "tek boynuzlu at" şirketi hayatımıza girdi. Bu, yapay zekânın geleneksel sektörleri alt-üst etme ihtimalini de artırdı.