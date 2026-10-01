Ekrem Kızıltaş

Fon yolsuzluğu ile ilgili gelişmeler sebebiyle, helal-haram ayırımı yapmayanların çok kazanma hırsına kapıldıklarında neler yapabileceği konusunda fikir sahibi olduk.

Kaçınılmaz olanın yaşanması ile melanetleri açığa çıkarılan ve mal varlıklarına el konulanlar demir parmaklıkların ardında.

Sürece sonradan dahil oldukları anlaşılan ve mal varlıkları dondurulanların çoğunu da aynı akıbetin beklediği söylenebilir. Tutuklanan ya da adli kontrol altına alınanlarla ilgili liste de gösteriyor ki, kaçış yok.

Yolsuzluğu kurgulayanlar ve sonradan kervana katılanların, yaptıkları üç kağıtçılığın farkına varılmayacağını hayal etmiş olmaları, aymazlık.

Sosyal medyada konuyu iktidar aleyhine çevirmek için kıvrananlar ne derse desin, yolsuzluk sarmalındaki kişilerin 'bize bir şey olmaz' kanaati ile bu melaneti işlediklerini düşünmek, akıl dışı.

Yüksek gelir sağlamak niyetiyle tezgaha dahil olan ve uygun zamanı bekleyip, büyük miktarda kar ederek fonlardan ayrılanların çoğunun, konu hakkında bilgi sahibi oldukları kesin.

Yüksek gelir vaadi ile ikna edilerek listeye dahil edilenler de, muhtemelen yolsuzluğu baştan beri kurgulayanların tezgahı renklendirme amacına hizmet etmiş olmalı.

Oyunu kurgulayanlar yanında bilerek ya da bilmeyerek onlara alet olanların, parmaklıkların ardını boylamaları veya boylayacak olmaları, işin rahatlatıcı yanı.

İnsanımızın bir koyarak beş, on, yüz, hatta daha fazla kazanılamayacağını iyi bilmesi gerektiğini düşünmek gerek. Bu açıdan fon dolandırıcılığı tezgahını kurup avlarını bekleyenlerin tuzağına düşenler, konunun üzücü yanı.

Ancak, nispeten hafif kayıplar doğuran piyango benzeri alanlarla başlayıp, yüksek kayıplara yol açabilecek kumar benzeri riskli alanlarda şanslarını denemeye kalkışanların sayıları da az değil.

Doğrudan ve dolaylı olarak milyonları etkileyen fon yolsuzluğu ile ilgili dokunulmazlık diye bir şey olmayacağı, temel esaslardandı. Öyle olduğu da anlaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK, BDDK ve TMSF yetkilileri ile yaptığı toplantıda konuyu detaylarıyla ele alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Vatandaşın mağduriyeti en kısa sürede giderilsin. Gerekli bütün adımları ivedilikle atın!' talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında oluşturulan 'Fon Koordinasyon Kurulu', Devlet Denetleme Kurulu'nun son dönemdeki işlemlerle ilgili denetimi başlatması, mağduriyetlerin giderilmesi için SPK'nın hazırladığı yol haritası ve sermaye piyasalarının işleyişini ve denetimi ile ilgili ilave düzenlemeler için düğmeye basılması…

Hangi şekilde olursa olsun, vatandaşların parasını yağmalama peşinde olanlara, kim olurlarsa olsunlar hesap sorulacağı ve bundan böyle benzer melanetlere kesinlikle müsaade edilmeyeceği, bir kez daha net bir şekilde anlaşıldı…

Ne idi meşhur söz?.. Yok öyle, burası Türkiye!..