Ekrem Kızıltaş

Üretmeyi değil hukuk ve ahlak dışı yollarla vurgun yapmaya meraklı birileri sebebiyle yaşanan küçük çaplı fon felaketi ile ilgili tartışmalar sürerken, Gebze İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim aşkıyla yanıp tutuşan sanayicilerle görüşmek ve ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bazı hizmetleri hakkında bilgi almak, iyi geldi.

İMES, ülkelerine hizmet için gecesini gündüzüne katarak emek ve alın teriyle hizmet eden, üreten ve istihdam sağlayan sanayicilerimizin Haliç'in iki kıyısında başlattıkları yolculuğun meyvesi.

Kurumsal temeli 1971'de atılıp, 1986'da başladığı faaliyetlerini Ümraniye Dudullu yanında Kocaeli Dilovası'ndaki devasa Kocaeli Gebze VI. Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde sürdüren İMES, yani İstanbul Madeni Eşya Sanatkarları mensuplarının ihracatımıza yıllık katkılarının yıllık 1,7 milyar dolar civarında olduğunu bilmek, önemini anlamak açısından kafi.

Toplamda 377 hektarlık alanda 38'i yabancı sermayeli 371 firmanın faaliyet göstermekte olduğu alanda istihdam edilen kişi sayısı ise 23.500 kişinin üzerinde.

Bir yandan üretirken bir yandan da ihtiyaç duyulan vasıflı elemanların yetişebilmesi için çabalayan kuruluş, İMES Kariyer, usta-çırak programı, İMES Dijital gibi çabaları yanında meslek liseleri ile de sürekli olarak iş birliği yapıyor.

Detaylarını gazetemizde yayımlanacak haberden öğrenebileceğiniz İMES ile ilgili en dikkat çekici husus, başta birçok OSB'ye ev sahipliği yapan Kocaeli'nin Valisi İlhami Aktaş, İMES Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan ve Bölge Müdürü Onur Kesici olmak üzere, görüştüğümüz sanayicilerin memleket için bir şeyler üretme heyecanlarıydı.

Dışarıdan yüksek rakamlara satın alınan birçok kritik ürünü onda bir, yüzde bir ve hatta bazen binde bir fiyatına ürettiklerini gururla aktaran sanayicilerimizin, ülkemizin gelişmesi için çabalarını daha da artırma konusundaki kararlılıkları bir başka güzellik.

İMES ziyaretimizi takibin geçtiğimiz Kocaeli'de, vaktimizin azlığı sebebiyle çok şey göremedik. Fuar Park içindeki Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu ve Alev Alatlı Kütüphanesi, öncelikli ziyaret mekanlarımızdı.

Benzerlerine nazaran oldukça gelişmiş olduğu söylenebilecek Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'nu, yolu Kocaeli'nden geçenlerin mutlaka görmeleri tavsiye edilebilir. Özellikle de çocuklarıyla.

'Çalışınca oluyor!' şiarı ile hakikaten takdir edilecek hizmetlere imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve ekibinin en başarılı çalışmalarından birisinin Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi olduğunu söylemek herhalde mübalağa sayılmaz.

Özel gereksinimli bireylerin hayat kalitelerini artırmak maksadıyla oluşturulan hizmet ağına eklenen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, Kocaeli ve çevresinde bu türden ihtiyaçlara verilebilecek en güzel cevaplardan birisi...

Çalışınca hakikaten oluyor…