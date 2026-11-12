Ekrem Kızıltaş

Yetişmiş, eğitimli insan kıtlığını ifade için kullanılan kahtı rical, devlet yönetimi ile ilgili kritik mekanizmalarda gerekli bilgi, tecrübe, feraset ve devlet geleneğine sahip ehil kişilerin eksikliğini ifade eder.

Deyimi siyasetle ilgili kullanırken, vaktiyle belediye başkanlıkları için hukukla başları dertte olan kişileri aday gösterme alışkanlığındaki bir partinin sebep olduğu kayyım uygulamalarını hatırlamamak mümkün değil. İlgili parti ve yandaşlarının, 'halkın seçtiği isimler yönetimden alınıyor' ve benzeri şikayetleri üzerine, 'başı hukukla dertte olmayan adayınız mı yoktu?' sorusu sorulurdu, malum.

Rüşvet, irtikap ve yolsuzluk sebebiyle 40'a yakın belediye başkanı tutuklu bulunan CHP hatırlandığında, '2024 seçimleri öncesi CHP'de düzgün aday kıtlığı mı vardı?' sorusu sorulabilir, pekala.

Gerçi, 2024 mahalli seçimleri söz konusu olduğunda 'CHP'nin kesin olarak kazanacağı düşünülen yerlerde belediye başkan adaylıklarını açık artırmaya çıkarılıp çıkarılmadığı?' sorusu daha ağır basar. O zaman, belki de soruyu 'açık artırmaya girenler arasında en azından hizmete ehil birisi yok muydu?' şeklinde sormak gerek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı 2027 bütçesi görüşülürken yaşanan bir tartışma, CHP'den koparılabilen milletvekilleri ile kurulabilen Yeni Parti'de de ciddi bir kaht-ı rical durumu yaşandığını gösterdi.

Toplantıda güya Adalet Bakanı Akın Gürlek'e laf çakmak maksadı ile genel başkanları Özgür Özel'in anında yalanlanan mal varlığı ve tapu iddialarını gündeme getirmek için, İBB davasında adı geçen İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'den başkasını bulamayışları, Yeni Parti'deki kaht-ı rical durumuna işaret.

İBB ile bağlantılı İmamoğlu Suç Örgütü itirafçılarından Adem Soytekin'in '6 Mart 2025'te Florya'daki toplantıda (CHP İstanbul il binasının alımı için) toplanan paralar Özer'e götürüldü' şeklindeki sözlerini hatırlatan Akın Gürlek'in, 'Eğer milletvekili olmasaydın evin aranacaktı, fezleken TBMM'de duruyor' sözleri sonrası Yeni Partili Özer'in yüzünün ne hal aldığını bilmiyoruz. Ancak, çok da kızarmamıştır herhalde…

Komisyondaki muhalefet milletvekillerinin, Bakan Gürlek'in Turan Taşkın Özer ile karşılıklı dokunulmazlıklarını kaldırma çağrısını, 'milletvekilini tehdit mi ediyorsunuz?' tepkisi ile karşılamaları ise, aslında genel bir kaht-ı rical durumuna işaret.

Çiğ yemedikleri için karnı ağrımayanların, dokunulmazlıkları karşılıklı kaldıralım teklifine vereceği karşılığın, 'hodri meydan' olacağı, malum.

Ancak, sahip olduğu milletvekilliği dokunulmazlığını İBB bünyesindeki suç örgütünün paralarını saklamak için kullanan ve muhtemelen bir sonraki dönemde dokunulmazlık zırhına bürünme hesapları yapan birinin 'hodri meydan' diyemeyeceği de çok net. Diyememiş de zaten…

Kaht-ı rical, hakikaten önemli bir mesele…