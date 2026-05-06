SAHA 2026 paniği: Tel Aviv’e “YILDIRIMHAN” düştü | “Türkiye Avrupa’yı vurabilecek füzeyi tanıttı”

Türkiye SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalararası hipersonik balistik füze YILDIRIMHAN’ı tanıtırken İsrail'de panik başladı. İsrail basını YILDIRIMHAN'ın menzilinin Avrupa'yı vurmaya yeteceğini yazarken İngiliz ise Çelik Kubbe'deki ilerlemeye dikkat çekti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Türkiye'nin gerekirse sistemi konuşlandırmaktan çekinmeyeceğine yönelik sözleri ise dünya basınında gündem oldu.

  • Türkiye'nin en büyük savunma fuarı SAHA 2026'da, Milli Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen YILDIRIMHAN füzesi tanıtıldı.
  • İsrail basını, YILDIRIMHAN füzesi nedeniyle Türkiye'nin askeri yeteneklerinden endişe duyduğunu belirtti.
  • YILDIRIMHAN füzesi, Mach 25 hızına ve 6.000 km menzile sahip olup Avrupa, Asya ve Afrika'yı kapsayabiliyor.
  • ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Çelik Kubbe projesi kapsamında ürün teslimatlarını %50 artırmayı hedeflediklerini açıkladı.
  • Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin gerekirse savunma sistemlerini konuşlandırmaktan çekinmeyeceğini belirtti.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma fuarı olan SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı dünya gündemine damga vurdu. Milli Savunma Bakanlığı AR-GE birimi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalararası hipersonik balistik füze YILDIRIMHAN'ın da ilk kez sergilendi fuar, özellikle İsrail basınında endişeye yol açtı.

YILDIRIMHAN, Fotoğraflar: AA

TEL AVİV'DE "YILDIRIMHAN" PANİĞİ

İsrail merkezli Jewish Feed, "6.000 KM Menzil: Türkiye Avrupa'yı vurabilecek 'Yıldırım' Füzesini Tanıttı" başlıklı haberde Tel Aviv'in endişelerini açıkça gözler önüne serdi. Türkiye'nin Yıldırım'ı tanıtarak "savunma camiasını şoke ettiğini" yazan Jewish Feed, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi, İstanbul'daki SAHA 2026 savunma fuarında "Yıldırım" kıtalararası balistik füzesini resmen tanıttı. Bu kamuoyuna tanıtım, Ankara'nın askeri yeteneklerinde önemli bir dönüm noktası olup, bugüne kadarki en gelişmiş uzun menzilli silah sistemlerinden birini temsil etmektedir. Füzenin tanıtımı, Türkiye'nin küresel savunma ve havacılık teknolojisinde önemli bir bağımsız oyuncu olarak tanınma konusundaki artan hırsının bir işaretidir."

Bu zamana kadarkilerin en büyüğü: İşte Yıldırım Bayezid'in tuğrasını taşıyan YILDIRIMHAN füzesi

"MENZİLİ AVRUPA, ASYA VE AFRİKA'YI KAPSIYOR"

Yıldırım füzesinin Mach 25'e çıkabilen hızına dikkat çeken Jewish Feed, "Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan teknik özelliklere göre, Yıldırım füzesi Mach 25 gibi inanılmaz bir hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık 6.000 kilometre veya 3.728 mil menzile sahip olduğu belirtilen füze; Avrupa, Asya ve Afrika'nın büyük bir bölümünü kapsayabiliyor. Dört roket motoruyla çalışan füze, ana yakıt kaynağı olarak sıvı azot tetroksit kullanıyor ve bu da Türk havacılık ve uzay mühendisliğinde gelişmiş bir atılımı vurguluyor." ifadelerini kullandı.

REUTERS'TAN ÇELİK KUBBE VURGUSU

İngiliz Reuters ise ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un fuarda Çelik Kubbe ile ilgili yaptığı açıklamaya dikkat çekti. Akyol, ASELSAN tarafından teslim edilecek parçalar arasında erken uyarı radarları, elektronik muharebe ve savunma sistemleri ve yükler bulunduğunu belirtirken Çelik Kubbe projesi kapsamında ürün teslimatlarını %50 artıracaklarını, 2026 yılında 150'den fazla farklı bileşen teslim etmeyi hedeflediklerini söyledi.

BAKAN GÜLER'İN O SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Ürdün merkezli Albawaba ise SAHA 2026'da kıtalararası balistik füzenin yanı sıra, hipersonik Tayfun 4 füzesi, insansız hava sistemleri ve diğer platformlar da dahil olmak üzere bir dizi gelişmiş savunma teknolojisinin sergilendiğine dikkat çekerken etkinlikte konuşan Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Türkiye'nin gerekirse sistemi konuşlandırmaktan çekinmeyeceğini belirttiğini vurguladı.

K2, Sivrisinek, Mızrak ve CELLAT KİDA ilk kez SAHA'da görücüye çıktı

