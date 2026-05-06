Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma fuarı olan SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı dünya gündemine damga vurdu. Milli Savunma Bakanlığı AR-GE birimi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalararası hipersonik balistik füze YILDIRIMHAN'ın da ilk kez sergilendi fuar, özellikle İsrail basınında endişeye yol açtı.

YILDIRIMHAN, Fotoğraflar: AA

TEL AVİV'DE "YILDIRIMHAN" PANİĞİ

İsrail merkezli Jewish Feed, "6.000 KM Menzil: Türkiye Avrupa'yı vurabilecek 'Yıldırım' Füzesini Tanıttı" başlıklı haberde Tel Aviv'in endişelerini açıkça gözler önüne serdi. Türkiye'nin Yıldırım'ı tanıtarak "savunma camiasını şoke ettiğini" yazan Jewish Feed, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi, İstanbul'daki SAHA 2026 savunma fuarında "Yıldırım" kıtalararası balistik füzesini resmen tanıttı. Bu kamuoyuna tanıtım, Ankara'nın askeri yeteneklerinde önemli bir dönüm noktası olup, bugüne kadarki en gelişmiş uzun menzilli silah sistemlerinden birini temsil etmektedir. Füzenin tanıtımı, Türkiye'nin küresel savunma ve havacılık teknolojisinde önemli bir bağımsız oyuncu olarak tanınma konusundaki artan hırsının bir işaretidir."

"MENZİLİ AVRUPA, ASYA VE AFRİKA'YI KAPSIYOR"

Yıldırım füzesinin Mach 25'e çıkabilen hızına dikkat çeken Jewish Feed, "Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan teknik özelliklere göre, Yıldırım füzesi Mach 25 gibi inanılmaz bir hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık 6.000 kilometre veya 3.728 mil menzile sahip olduğu belirtilen füze; Avrupa, Asya ve Afrika'nın büyük bir bölümünü kapsayabiliyor. Dört roket motoruyla çalışan füze, ana yakıt kaynağı olarak sıvı azot tetroksit kullanıyor ve bu da Türk havacılık ve uzay mühendisliğinde gelişmiş bir atılımı vurguluyor." ifadelerini kullandı.