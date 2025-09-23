SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Hiç yoktan iyidir…

Hiç yoktan iyidir…

Ekrem Kızıltaş

EKREM KIZILTAŞ

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 23 Eylül 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler
Bir yıl önce Filistin'i tanıyan ülkeler listesine katılan İspanya, İrlanda, Norveç, Slovenya ve Ermenistan'dan sonra, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz de Filistin'i devlet olarak tanıma kararlarını açıkladılar.

Filistin konulu çeşitli toplantılar ve bu arada Fransa ve Suudi Arabistan liderliğindeki 'Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması İçin Uluslararası Konferans'a sahne olan BM zirvesinde Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta'nın da katılımı ile Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısının 157'ye ulaşması bekleniyor.

BM Üyesi 193 ülkenin 157'si ve ABD hariç 5 GK üyesinin 4'ünün Filistin'i tanımasının pratik olarak ne ifade ettiği, önemli.
'Hiç yoktan iyidir' denilebilecek gelişmeler, İsrail vahşeti karşısında yaşanan küresel çaresizliğin kırılması açısından bir ümit. Ancak, Filistin'i devlet olarak tanıyanlar arttıkça Netanyahu ve işbirlikçilerinin morallerinin bozulması bile ciddi bir fayda.
Dünyayı, kendisini var eden BM'yi ve hatta ABD'nin veto kararları ile korunduğu Güvenlik Konseyi'ni bile takmayan İsrail, zaten olmayan itibarını tümden kaybetmiş durumda.

Melanetlerini destekleyen ya da en azından destekliyormuş gözüken birçok ülkenin artık yanında olmayacakları gerçeğinin, Netanyahu'yu adeta çıldırttığı bir gerçek. ABD'deki suikast ve benzeri olaylar görmezden gelinse bile, Filistin'i tanıma açıklaması yapan ülkelerdeki bazı gelişmeler, İsrail'i yönetenlerin son kozlarına müracaat etme durumunda kaldıklarını düşündürüyor.
İstediği gibi davranmayan devletleri liderlerine şantaj, iç karışıklık ve değişik şekillerde tehdit etmenin İsrail'e ne kazandıracağını göreceğiz. Ancak, gerçek manasını ABD-İsrail ilişkilerinde bulan tabirle 'farenin emrindeki fil' görüntüsünün Batılı ülkelerin canlarını ciddi şekilde sıktığı, gerçek.
Özellikle hurafelerine dayandıkları Yahudilik inancına bir şekilde girmiş kehanetlerin bile İsrail'in sonunun yaklaştığını haber verdiğini, başta
Netenyahu olmak üzere İsrailli yetkililer de biliyor.

Gazze'deki soykırım, Batı Şeria'da gittikçe artan zulüm ve çevreye yönelik saldırılar, 'arz-ı mev'ud' gibi hasta zihinlerindeki hedeflere ulaşmakta geciktiklerini düşünen siyonistlerin belki de son çırpınışları.
'Öldür', 'yok et' gibi insan fıtratına ters muharref Tevrat kaynaklı argümanları Gazze'deki soykırıma bahane göstermenin, sadece dünya kamuoyunu değil İsrail destekçilerini de rahatsız etmesine aldırmamak, şımarıklıkta zirve.
Cenab-ı Hakk, Kur'an-ı Kerim'de, 'Hiç şüphesiz yeryüzüne salih kullarım varis olacaktır' (Enbiya, 25) buyuruyor.
Netanyahu ve şürekasının,yukardaki ayetin benzerinin bulunduğu Tevrat'a göre bile 'salihlerden' yani iyilerden sayılmadığını belirtmek, gereksiz… Çocuk kadın demeden katleden soykırım meraklısı alçak katilleri muharref Tevrat bile iyilerden saymıyor…

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kardeşlerimizle paylaşmak!.. 21 Eylül 2025, Pazar Yetmez mi?.. 18 Eylül 2025, Perşembe Bu CHP’lilerin de hikayesi… 16 Eylül 2025, Salı Son ümidim şu dağın ardında... 14 Eylül 2025, Pazar
İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan nikah masasında! Sosyal medyayı sallayan düğün kareleri ortaya çıktı
İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan nikah masasında! Sosyal medyayı sallayan düğün kareleri ortaya çıktı
Giresun’da cinayet! İş insanını öldürüp başında bekledi!
İş insanını öldürüp başında bekledi!
Galatasaray’da forvet bombası! Okan Buruk transferde o isimleri istedi
Galatasaray'da forvet bombası! Okan Buruk transferde o isimleri istedi
ABD Büyükelçisi Tom Barrack Gazze’de katliam yapan İsrail’i korudu Orta Doğu’da savaş çığırtkanlığı yaptı!
Barrack'tan Orta Doğu'da savaş çığırtkanlığı
Başkan Erdoğan BM kürsüsünde Gazze’nin sesi oldu! Vicdanı olan Gazze’ye sessiz kalamaz | Mikrofon sesi neden kesildi? İletişim Başkanlığı açıkladı
"Vicdanı olan Gazze'ye sessiz kalamaz"