PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Hâlâ yalan söylüyor…

Hâlâ yalan söylüyor…

Ekrem Kızıltaş

EKREM KIZILTAŞ

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 25 Eylül 2025

Trump'ın çeşitli sebeplerle başının hoş olmadığı bilinen BM binasına girişinde yürüyen merdivenin bozulmasının ardından, tam da konuşmasına başladığında arıza yapan prompter, işin magazin kısmı.

Dünyanın süper gücü ABD'nin devlet başkanı olan Trump'la ilgili asıl problem BM kürsüsünden yaptığı ve herhalde milyonların merakla izlediği konuşmasının yalanlarla dolu olmasıydı.

Trump'u izlerken, Aleksandr Soljenitsin'in, 'Yalan söylediklerini biliyoruz / Yalan söylediklerini biliyorlar. / Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar / Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini de biliyoruz / Ama hâlâ yalan söylüyorlar.' şeklindeki meşhur tekerlemesini hatırlayanlar olmuştur, muhtemelen.

ABD'den çok kendisini övmesi, normal karşılanabilir. Ancak, sona erdirdiğini söylediği 7 savaş başta, anlattıklarını sadece ABD halkının değil hemen herkesin bıyık altı gülümsemeyle izlediği de söylenebilir.

Rusya-Ukrayna savaşını ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdireceği, Trump'ın sözleri arasında en önemli olanları idi.

BM'deki konuşmasında tartışılmaz İsrail yanlısı bir tavır takınan Trump'ın yalanlarının en can acıtıcı olanı, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına dair teklifin Hamas tarafından reddedildiği iddiası.

Amerika'yı tekrar büyük yapacağını söyleyen Trump'ın, ülkesinin Avrupa ülkeleri üzerindeki nüfuzu açısından oldukça elverişli Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek isteyip istemediği, karmaşık bir konu. Gazze'ye yönelik soykırımı durdurmak için İsrail'e desteğini kesmesinin yeteceği bilindiği için, bu olmayınca akla ilk gelen, iplerin kimin elinde olduğu sorusu oluyor.

Aralarında İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu 10 ülkenin, Genel Kurul'daki tanımaları ile BM'de Filistin'i tanıyanların sayısının 157'yi bulması, 193 ülkeden sadece 164'ü tarafından tanınan İsrail açısından, sıkıntılı.

Kısa vadede Gazze'ye yönelik vahşetin sona ermesi ya da en azından azalması açısından faydası olmayacağı bilinen 'Filistin'i tanıma' konusunun, sadece İsrail'in değil ABD'nin de canını ciddi şekilde sıktığı, aşikar.

Çok hoşlanmıyor gözükse de İsrail'in bütün melanetlerini desteklemek mecburiyetindeki Trump, birbiri ardına gelen bu tanıma kararlarının sebeplerinden birisinin de Filistin ve Gazze konusundaki farkındalığın artması olduğunu çok iyi biliyor.

İngiltere'nin yanında Kanada ve Avustralya'nın da Filistin'i tanımaları, akla başka hususları getirse de, Filistin'i tanıyan ülkelerdeki ciddi protesto gösterilerinin de tanımada önemli rol oynadığı inkar edilemez…

Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısının 157'ye ulaştığı BM Genel Kurulu'nun gerçekleştiği sırada, İsrail'in Filistin'deki katliamlarını sürdürmesi, BM'nin artık fonksiyonelliğinin kalmadığının ispatı.

BM'nin güçsüz halinden, bu kuruluşun ataletinin başlıca sorumlusu olan Trump'ın da şikayetçi olması, ironik.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Hiç yoktan iyidir… 23 Eylül 2025, Salı Kardeşlerimizle paylaşmak!.. 21 Eylül 2025, Pazar Yetmez mi?.. 18 Eylül 2025, Perşembe Bu CHP’lilerin de hikayesi… 16 Eylül 2025, Salı
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Resmi İlandır
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sivas’ta feci kaza! 400 metrelik uçuruma uçtular: 4 ölü
400 metrelik uçuruma uçtular
Artvin düğününde 55 kiloluk sürpriz: Madeni parayı üç çuvala doldurarak düğün salonuna ulaştırdılar
Takıya gelin!
Bursa’da 3 kişi hayatını kaybetmişti! Yangın anının görüntüsü ortaya çıktı
Dehşet anları ortaya çıktı
Dünyanın en yaşanabilir şehirleri 2025 | Sağlık, kültür, eğitim ve altyapıda zirvedekiler
Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı