Ekrem Kızıltaş

medya kuruluşlarından birçoğunun, gazeteciliğin temel esası 'objektifliği' çoktan rafa kaldırdıkları tespiti, üzücü ama maalesef gerçek. Bunun temel sebebinin, bölgesel ve küresel hedeflerine uygun yayın yapmak mecburiyetinde oldukları birtakım mihrakların reddedemeyecekleri talepleri olduğu söylenebilir.Ülkemiz söz konusu olduğunda, itibarlı oldukları düşünülenleri de dahil olmak üzere 'sahibinin sesi' konumundakiSırtına vurup elinden lokmasını alabildikleri bir Türkiye, çok hoşlarına gider, malum.'Haber kutsal, yorum hürdür' şeklindeki temel medya kuralını görmezden gelip, gerçekleri saptıran saçma sapan yorumları -muhtemelen bedelini de yüklüce tahsil ederek-, yayımlamakla kalmayıp, bunları referans almak suretiyle güya habercilik yapmaları, meselenin vahim taraflarından.CHP Genel BaşkanıMacaristan'da Victor Orban'ın seçimi kaybetmesiyle umutlandıkları, iki ülkedeki muhalefetin benzerliği gibisinden sözler sonrasında, 'Hükümet partimi felç etmek istiyor, Cumhurbaşkanı adayımız asılsız iddialarla hapse atıldı, uydurma davalarla partime saldırılıyor' gibisinden inciler saçmış, Özel..The Economist'in, Türkiye konusunda en azından asgari seviyede bilgilere sahip editörleri mutlaka vardır. Dolayısıylaherhalde biliyorlardır.Devletin ilgili kurumlarının titiz araştırmalarıyla hazırlandığı bilinen ve toplamı 3 bin 800 sahifeyi aşan bir iddianamenin muhatabı olande elbette biliyorlardır, editörler.Tutuklu CHP'li başkanların durumunun siyasetle hiç alakası olmadığını, bunların çoğunun yapıp ettiklerini itiraf ettiklerinin de farkındadır The Economist editörleri.Aynı editörler, Antalya ve Uşak başkanlarının son açıklamaları ileda farkındadırlar elbet. Başta İmamoğlu olmak üzere daha önce röportajına, demecine ve makalesine yer verdikleri CHP'li isimlerin gazetelerine ödedikleri paraların kaynağını sormamaları, belki normaldir.Ancak, bizzat melanetleri işleyenlerin açık itirafları sebebiyle rüşvet, irtikap, yolsuzluk, cinsel taciz ve benzeri iddiaları inkar etmenin artık mümkün olmadığı bir vasatta,en azından.Böylece, itibarlarının bir kısmını kurtarmış olurlardı. Eğer kaldıysa tabii...