Ekrem Kızıltaş

Ne yapılırsa yapılsın yetersiz görme itiyadında olanları anlamak mümkün. Hatta, yapılanı yeter görmedikleri düşüncesiyle her şeyin çok daha iyisini istediklerini bile düşünebiliriz.

Ancak, nereden nereye gelindiğine bakarak mukayese yapılması gereken konularda bile çoğu zaman gereksiz müşkülpesentlik yapanlar var. Huyları gereği çok daha iyisini istedikleri için var olanı beğenmiyormuş gibi yapan bu kesimden en azından bazılarının aslında yapılanları düpedüz istemedikleri anlaşılıyor.

Kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan teröristan ihtimali ülkemizin müdahaleleri ile engellenen Suriye'de durumun tamamen değiştiği bir zamandayız. Ülkede Baas darbesinin yapıldığı 1963'ten beri süren insanlık dışı rejim artık sona erdi. Birçok farklı unsurun bulunduğu Suriye'nin, farklılıkları barış içerisinde bir arada yaşatabilme kararlılığına sahip kadrolar tarafından yönetilecek olması, ciddi bir aşama. Yaşanan gelişmenin bölgenin hali ve geleceğine yönelik potansiyel etkileri, vesayet güçleri üzerinden Suriye'yi ve bölgeyi domine etmeye düşünenler açısından ciddi derecede can sıkıcı.

Suriye denklemindeki tek değişiklik, Esad Rejiminin düşmesi ve bu rejime destekleri ile bilinen Rusya ve İran'ın kenara çekilmesi, değil. ABD askerlerinin burada olmasından pek hoşnut olmadığı bilinen Trump'ın yakında ABD'de yönetimi devralacak olması, önemli başka bir husus. Öngörülemez tavırları ile bilinen ve ihtiyaç duyulan DEAŞ'ın ABD tarafından oluşturulduğunu savunan Trump'un, PKK'nın Suriye'deki uzantıları konusunda ne yapacağı, ciddi bir soru işareti.

Önceki yıllarla mukayese edildiğinde, 2024'ün sonuna doğru yaşanan gelişmelerle Suriye'deki durumun Türkiye açısından çok daha uygun bir hale geldiğini vurgulamak gerek. Sınır güvenliğimizle ilgili attığımız adımlar sebebiyle zaten köşeye sıkışan PYD/YPG'nin yakında tümüyle yok olmasının, şaşırtıcı olmayacağı söylenebilir. Belirli ölçüde destek aldıkları Rusya ve İran'ın çekilmesiyle sadece ABD'nin insafına kalmaları bir yana, Türkiye'nin ve bu arada Suriye'nin yeni yöneticilerinin kararlılığı, PKK uzantıları için kötü haber.

Türkiye'de geçtiğimiz Ekim başında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreçle ilgili gelişmeler, ülkemizde terörün tamamen bitirilmesi konusunda ciddi bir kararlılık olduğunun göstergesi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'iç cepheyi tahkim etme' ile ilgili konuşmasının ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM'e yönelik çağrısı ile başlayan süreç boyunca, gerek içeride ve gerekse Suriye'de yaşananların birbiri ile bağlantılı olup olmadığını merak edenler oldukça çok. Bunun böyle olduğunu düşünenlerin sayısı da…

Yapılanı yeter görmeme bahanesi ile güzel gelişmelere burun kıvıranların, terörle mücadele ve Suriye'de sağlanan gelişmeleri, öncesi ile mukayese etmeleri tavsiye edilir. Öğretici olacaktır…