Ekrem Kızıltaş

Yıllardır olduğu gibi, 7 Ekim'den beri de konuşuyor, tartışıyor ve karşı karşıya kalıp çözüm bulamadığımız akıl ve mantık dışı gelişmelere hiç değilse bir izah bulmaya çalışıyoruz. İsrail, Gazze'yi bombalayıp çoluk çocuk demeden sivilleri katletmeyi sürdürürken, ABD başta olmak üzere birçok ülkenin kukla yöneticileri parmaklarını bile kımıldatamıyorlar.

Gazze'ye yağdırılan bombaların gürültüsü, çaresizlik içinde kıvrananlara, olup bitenlerin kötü bir rüya olduğunu düşünme imkanı vermeyecek kadar yüksek. Batılılar başka türlü söyleseler de Gazze'de 'siviller de' değil; doğrudan siviller bombalanıyor!.. Orada sadece Müslümanlar değil aslında insanlık bombalanıyor. Ve bu da konunun en vahim tarafı.

Oturdukları koltuğu borçlu oldukları Siyonist ağababalarını kızdırmaktan korkan kukla liderler ne yaparlarsa yapsınlar, Filistin'de yaşananlarla ilgili farkındalık sebebiyle artan desteğin dünya çapında yükselmesi, geleceğe yönelik ümitleri artırıyor.

Başta ABD olmak üzere İngiltere, Almanya, Fransa ve birçok batılı ülkede çatışmaların durdurulması için daha kaç çocuk ve kadının öldürülmesi gerektiğini soranların gittikçe artması, İsrail'in ve ipini tuttuğu kukla liderlerin canını sıkacak düzeyde.

Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, görüştüğü ülke temsilcilerinin hemen tamamının kapalı kapılar ardında Türkiye'nin tezlerine hak verseler de kamera karşısında İsrail'i destekleyen sözler etmeye mecbur kaldıklarını söylüyor.

Yaşadıklarımızla alakalı tam da kitabın ortasından denilebilecek değerlendirme Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Gazze'de yaşanan katliamın ve yıkımın gerisindeki faillerin, İsrail'e sınırsız destek verenler olduğunu belirten Cumhurbaşkanımızın, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, hem yapanlar hem onu destekleyenler açısından hem katilliğe hem akıl hastalığına delalet eden bir hâldir." cümlesi, durumun en net değerlendirmesi.

İsrail'in katilliği hususunda kimsenin şüphesi yok. Dedelerinin vaktiyle Almanya'da karşı karşıya kaldıkları zulümlerin çok daha alçakçasını şimdi Filistinlilere layık görenlerin akıl hastası oldukları, net.

Kendilerini çok ilerici, çok çağdaş, çok demokrat zanneden ve hatta medeniyetin zirve noktasında olduklarına inananlara da, durdurmak için parmaklarını bile kıpırdatmadıkları katile verdikleri destek sebebiyle, 'katil' sıfatı cuk oturuyor.

Gazze'deki masumları canavarca katleden İsrail'in 'kendini savunma hakkından' bahsedebilecek kadar alçaklaşan ve sivilleri hedef alan saldırılara destek vererek dünyayı daha yaşanamaz hale getirenlere 'akıl hastası' demek bile iltifat!..

Katiller ve akıl hastalığı müptelalarının mı yoksa insanlığın mı kazançlı çıkacağını bilmediğimiz bir süreçteyiz...

Umulur ki, netice olarak insanlığın yüz karaları değil yüz akı olanlar kazançlı çıkar. İnşallah!..