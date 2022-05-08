Demek ki ne imiş!..

Siyasi rant peşinde olanlar, hemen her meseleyi olduğu gibi düzenlisi, düzensizi ve ikamet izinlisi ile göçmen meselesini de eğip bükerek birtakım çirkin amaçlarına ulaşabilmek için çırpınıyorlar. Özellikle Suriyeliler üzerinden başlatılmaya çalışılan son olumsuz algılar, bu cümleden.

Göçmen konusu ile ilgili net rakamlar ihtiva eden İçişleri Bakanlığı'nın Nisan ayı açıklaması, ortalığı germek için çabalayanların söyledikleri yalanların ve yaptıkları mübalağaları açıkça ortaya koyar nitelikte.

Her konuyu olumsuz algı oluşturmakta kullanmaya alışkın olanların Bakanlığın net sayılar içeren açıklamasına rağmen bildiklerini okuyacakları, şüphesiz. Ancak, birilerinin durumu olduğundan çok daha vahim göstermek için söyledikleri yalanların doğrusunu öğrenmek, yine de önemli.

Açıklamadaki temel vurgu, ülkemizdeki yabancıların sayısının toplamda 5 milyon 500 bin 690 olduğu… Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı ise 3 milyon 762 bin 686. Bunlardan 122.000'i ile alakalı olarak son iki yıldır herhangi bir hareket olmadığı için Avrupa'ya geçmiş oldukları düşünülmekte.

Toplam 5 milyon 500 bin 690 içinde, uluslararası koruma kapsamında işlemleri sürmekte olan 320.007 kişi dahil olmak üzere Türkiye'deki toplam sığınmacı sayısı 4.082.693.

Göçmen konusunu eğip bükerek siyasi rant sağlamaya ve daha da vahimi ülkemizin iç huzurunu bozmaya çalışanların yalan söylemeyi en çok sevdikleri konu, resmi ikamet izni ile ülkemizde bulunanlar. Sayısı 1 milyon 417 bin 997 olan bu kesimle alakalı akıl almaz yalanlar havada uçuşuyor...

Oysa sahip oldukları resmi ikamet izinleri ile ülkemizde bulunanlar içinde emekliliklerinde Akdeniz ve Ege'ye yerleşen İngilizler, Almanlar, sayıları 129 bini aşan yabancı öğrenciler, elçilik çalışanları, ticaret erbabı ve benzeri 192 ülkeden insan var... İçişleri Bakanlığı rakamlarına göre ülkemizde resmi ikamet izni ile 79 bin Rus, 19 bin Çinli, 16 bin İngiliz, 14 bin Alman, 12 bin Amerikalı bulunuyor…

Açıklama, 'bir sınır bölgesine ya da herhangi bir geri gönderme merkezine gitmeyen, yani bu işlerin sahada nasıl yürütüldüğünü bilmeyenlerin' kafadan attıkları 6, 8, hatta 10 milyon gibi rakamların gerçekle alakası olmadığını gösteriyor.

FETÖ ve PKK menşeli hesaplar desteğinde sosyal medyada yapılmaya çalışılan manipülasyonların çarpıtılmış sayılar ve sahte videolarla yürütüldüğü, bu yalanlar için hainler dışında bazen 40'ı tek kişi tarafından yönetilen bot (yani robot) hesapların kullanıldığı da verilen bilgiler arasında.

İşin özeti, birilerinin yalanlarla milletimizin kafasını karıştırıp ortalığı bulandırmaya çalıştığı.

Olumsuz algı çabalarının bugünlerde artırılması de, Cumhurbaşkanımızın hazırlığı epeydir sürdürülen 1 milyon Suriyelinin geri dönmesi için yürütülen projede sona gelindiğini açıklaması ile ilgili muhtemelen…