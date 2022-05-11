Biri ‘dava’ mı dedi!..

İBB Başkanı'nın maksadının tam olarak ne olduğunu kendisinden başkasının bilmediği Karadeniz gezisi ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Seyahatten geriye kalan tek şeyin, katılanlar üzerinden başlatılan tartışma olması dikkat çekici. Oysa adeta bir gövde gösterisi gibi sunulmaya çalışılan ziyaretin ardından, İmamoğlu'nun konuşmalarında ya da yolculuk sırasındaki sohbetlerinde dile getirdiklerinin konuşulması gerekirdi…

Geziye davet ettiği Nagehan Alçı üzerinden başlatılan tartışmalara cevap sadedinde yaptığı açıklama, İBB Başkanı açısından, talihsizlik oldu. Bu, bir hikayesi olmadan geldiği yeri yeterli görmeyip daha yukarılara tırmanma niyeti için önemli bir gedik açtı.

İmamoğlu'nun, 'kendisiyle aynı şeyi düşündüğünü, aynı şeylere inandığını söyleyen ama anlık hırslara kapılarak başkalarının değirmenine su taşıyanlara' sitem içeren ve 'bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil' çıkışı içeren açıklaması kendi cenahında bile 'balon patladı' yorumları ile karşılandı. Ama konuşmasındaki en dikkat çekici bölüm ise özetle şöyleydi:

'Bu kadar büyük idealleri, bu kadar büyük olayları konuşurken, tartışırken küçük detaylar üzerinden davayı, 'bu insan ne yapmak istedi, ne istiyor'u anlamadan, anlamaya çalışmadan bu tarz girişimleri yapanları akıllı olmaya davet ediyorum!'

Birilerinin 'akıllı olmaya' davet etmek, hiç de hoş değil. Açıklama sonrası sosyal medyada yer alan tuvalet terliği ve benzeri ifadeler, 'tıpış tıpış sandığa gideceklerin' de ciddi şekilde rahatsız olduklarını gösteriyor.

Ama büyük gürültü koparan Karadeniz gezisinde bile dişe dokunur tek bir konu bile gündeme getiremediği anlaşılan İBB Başkanı'nın 'büyük idealler' ve 'büyük olaylar'dan bahsetmesi, hele 'dava' kelimesini kullanması, belki de işin en dikkat çekici tarafı…

Herhangi bir hikayesi olmadığı için, tabir caizse 'aradan sıyrılarak' İBB Başkanı olan ve dişe dokunur tek bir hizmeti olmadığı gibi var olanları da sürdüremeyen birisinin büyük ideallerden, büyük olaylardan ve hele 'dava'dan bahis açması, sözün bittiği yer…

İmamoğlu, büyük idealler ve dava derken neyi kastediyor bilinmez. Ama, kendisine görev olarak biçilen Kanal İstanbul ve başka bazı büyük projelerin iptaline yönelik niyetleri kastediyor olabilir. Temel atmama töreni yaptığı arıtma tesisi, molozla doldurduğu metro tünelleri bu duruma örnek.

Gezinin, CHP ve oluşturmaya çalıştığı ittifaktaki yankıları, ayrı ve uzun bir bahis.

Bir yerlere gelmeye yetebilen algıların, 16 milyona dokunması gereken hizmetler konusunda işe yarayıp yaramayacağını bekleyip göreceğiz. Ama 'evde denemeyin' uyarısına rağmen İmamoğlu'nu denemeyi tercih edenlerin, aynı delikten ikinci defa ısırılmayacak kadar akıllı olduklarına inanabiliriz. Kendisi de 'akıllı olun' diyor zaten…

Evet, akıllı olmak ve aynı delikten bir kere daha ısırılmamak gerek…