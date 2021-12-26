Ava gidenler avlandı!..

Faizleri indirme kararlılığındaki iktidarın, döviz fiyatlarını yükseltmeyi amaçlayan saldırılar karşısında çaresiz kalacağı ve böylelikle dostlarının desteğiyle iktidara ulaşacakları günlerin çok yakın olduğu hayalini kuranlar, yaşadıkları şoku hala atlatabilmiş değil.

Saldırılara karşı alınan tedbirleri karalamak için şu anda sadece 'örtülü faiz artışı' ve benzeri iddialar geveleyebiliyorlar. Bu da Cumhurbaşkanımız ve ekibinin uygulamaya başladığı tedbirlerin canlarını aşırı derecede sıktığını gösteriyor.

Doların 10'lu rakamları aşıp 20'li rakamlara çıkmasını umanların, 10 TL'nin altına bile inebileceği yönündeki emarelere bakıp ne düşündüklerini anlamak zor, çünkü nefesleri kesilmiş durumda.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun önceki günkü, 'döviz kurundaki aşağı yönlü hareketin hızlanması durumunda Merkez Bankası'nın alım yönünde müdahalede bulunabileceği' açıklaması, şok halindeki bu güruha herhalde 'kapak' olmuştur…

20 Aralık akşamı, tam da dövizin baş aşağı inmeye başladığı sırada 'bunun bir alım fırsatı olduğunu' söyleyebilen MB eski başkanına, sözlerine inananlarca tazminat davası açılıp açılmayacağı, meraka değer bir husus.

Döviz üzerinden yapılan saldırılarla birlikte aşırı fiyat artışları yapan stokçu ve fırsatçıların karşılaşacakları müeyyideler de önümüzdeki günlerde netleşecek.

Kur ve fiyat artışları saldırısı ile ilgili önceden bilgi sahibi oldukları anlaşılan CHP ve Zillet İttifakı'nın diğer üyelerinin, saldırılara en ufak şekilde itiraz etmemelerinin cezasını ise herhalde milletimiz kesecek.

Birilerinin paramızın değerini düşürüp ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere piyasaları altüst etme girişimlerine karşı sessiz kalan Zillet İttifakı üyeleri, gelişmeleri milletimizin de izlediğini unutmuş olabilir belki. Ama kur saldırısı ve fiyat artışlarının mağduru olan insanımız, ülkemizde panik oluşturmaya çalışanların ve işbirlikçilerinin kim olduğunu, artık net bir şekilde öğrendi.

Cumhurbaşkanımızın 20 Aralık Pazartesi akşamı yaptığı açıklamaya kadar ortalığı karıştırmaya çalışanlar ne kadar farkında, bilinmez. Ama insanımız, sebepsiz kur artışı ve anlamsız zamların ülkemize bir saldırı olduğunu iyice kavramış durumda.

Son gelişmeler, döviz saldırısı ve anlamsız fiyat artışlarını adeta memnun bir eda ile izleyenlerden kimseye herhangi bir fayda gelmeyeceğini de netleştirdi. Kur ve pahalılık üzerinden yapılan saldırılar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin insanımıza her şart altında ve maharetle sahip çıkacağını, bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Kur saldırısını başlatanlar, ava giderken avlandılar!.. Stokçular ve fırsatçılarla ilgili gelişmelere de beraberce şahit olacağız inşallah…

Birileri Türkiye'nin yolgeçen hanı olmadığını herhalde öğrenmişlerdir…