Neden olmasın!..

'Ülkeler arasında yaşanabilecek sorunları barışçı yollarla çözmek' amacıyla, I. Dünya Savaşı'nın ardından, 10 Ocak 1920'de İsviçre'de kurulan Milletler Cemiyeti'nin II. Dünya Savaşı'na engel olamadığı, malum.

'Dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak' için 24 Ekim 1945'te kurulan Birleşmiş Milletler'in de, tıpkı Milletler Cemiyeti gibi 'başarısız' olduğunu söyleyebiliriz.

İyi niyetlerle kuruldukları söylenecek olsa da, Milletler Cemiyeti'nin ve Birleşmiş Milletler'in bekleneni yapamayışlarında galipler tarafından ve daha çok onların menfaatlerini koruyacak şekilde oluşturulmuş olmalarının payı büyük.

Ancak her konuda baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı günümüzde, mutlaka gerekli olduğu kabul edilen Birleşmiş Milletler'in daha adil ve taleplere cevap verebilen bir yapıya kavuşturulması, acil bir ihtiyaç.

Bu, sahip oldukları imtiyaz sebebiyle sistemin işleyişinden memnun olan Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler hariç, yaklaşık 190 ülke tarafından da kabul ediliyor. Ancak ilgili ülkelerin çoğunun bunu çeşitli sebeplerle yüksek sesle dile getiremedikleri de bir gerçek.

193 üyeli Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyeli Güvenlik Konseyi'ne adeta mahkum olduğu ve bunların veto hakları sebebiyle uluslararası meselelerin hallinde yol alınamadığı bir süreçteyiz.

BM'nin yapısının mutlaka ıslah edilmesi ve bütün üye ülkelerin beklentilerine cevap verebilir hale getirilmesi ihtiyacının, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından sıklıkla dile getirildiğini biliyoruz.

Terör, göç, küresel ısınma, açlık, kuraklık, adaletsizlik, sürdürülebilir büyüme sorunları, başarısız devletler gibi meselelere çeşitli sebeplerle devletler arası çatışma ihtimalinin de eklendiği bir zaman dilimindeyiz.

Problemlerin halli için, 'Dünya Beşten Büyüktür' gerçeğini yüksek sesle haykıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu sözü şimdi bir kitapla taçlandırdı.

'Daha Adil Bir Dünya Mümkün / Birleşmiş Milletler İçin Bir Model Önerisi' ismi ile Turkuvaz Kitap'tan çıkan eserde, daha çok akademisyenlerin ya da diplomatların sahasına giren detaylı konular, herkes tarafından anlaşılacak şekilde ele alınmış.

Yaşananlardan hareketle mevcut durumun geniş bir izahı yapılan kitapta, Dünyanın neden beşten büyük olması gerektiği vurgulanmış. BM'nin ıslahı ile ilgili başarılı olamayan çalışmalara da değinilerek, nasıl mümkün olabileceği konusunda da kapsamlı bir model önerisi yapılmış.

Adalet, eşitlik, temsilde adalet, şeffaflık, hesap verebilirlik, önleyicilik gibi konuları temel alan reform teklifini içeren kitabın çeşitli dillere tercüme edildiği ve dünya çapında yayılmasının sağlanacağını da belirtelim.

Recep Tayyip Erdoğan imzalı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün / Birleşmiş Milletler İçin Bir Model Önerisi' isimli kitap, şimdi sizler tarafından okunmayı bekliyor…