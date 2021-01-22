Fark TIR’ların taşıdığında…

ABD'de Joe Biden dönemi resmen başladı. Türkiye ABD münasebetlerinin bundan sonraki seyri ile alakalı değişik yorumlar mevcut. Konuya nötr bakanlar, kötümserliğin dibini bulanlar ve iyimserlikte sınır tanımayanlar bile var…

Biden döneminde yaşanabilecekler, önemli. Yeni Başkan'ın alışıldık ABR refleksleriyle mi hareket edeceği yoksa Yeni Türkiye'ye bir şekilde uyum mu sağlayacağı, yakında belli olur.

Geçtiğimiz gün Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen törenle, yataktan battaniyeye kışlık kıyafetlerden hijyenik ürünlere kadar çeşitli temel ihtiyaç malzemeleriyle dolu 5 TIR İdlip'e yolcu edilirken, ABD ve Türkiye arasındaki fark aklıma takıldı…

Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İHH ile düzenledikleri yardım kampanyası ilk değildi ve son da olmayacak elbette.

Merak edip, kriz başladıktan sonra gönderilen yardım TIR'larının toplam sayısını araştırınca, Türkiye'den Suriye'ye, 1 Ağustos 2012'den beri tam 54.125 TIR dolusu insani yardım malzemesi gönderildiğini öğrendim…

Bu rakam sadece Kızılay kayıtlarına girenleri gösterdiği için muhakkak ki fazlası da var. Ama Türkiye, kamu ve özel yardım kuruluşları aracılığıyla Suriye'ye en az 54.125 TIR dolusu yardım malzemesi göndermiş...

Tam da burada ABD'nin, kriz sonrası Suriye'deki PYD/YPG terör örgütüne kaç TIR dolusu silah gönderdiğini hatırlamak gerek…

Aynı maksatla gönderilen binlerce kargo uçağı hariç, ABD'nin Suriye'deki PKK uzantılarına gönderdiği silah yüklü TIR'ların sayısı 30.000'den fazla…

Bir yanda Suriye'de çatışmaları körükleyip yaşanan insanlık dramına seyirci kalan ABD, diğer yanda oradaki muhtaçlara yardım için çırpınan Türkiye…

Barack Obama dönemi ile Donald Trump dönemi arasında Türkiye ile ilgili bazı farklılıklar vardı. Joe Biden döneminde de bazı farklılıklar olacaktır muhakkak.

Neler yaşanacağını bilemesek de, bir yanda insanlığı önceleyen Türkiye öbür yanda da menfaatinden başka bir şey tanımayan ABD olduğunu unutmamak gerek.

Sadece Suriye'ye gönderilen TIR'ların taşıdıklarına bakarak, iki ülke arasındaki esas farkı anlayabiliriz…

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