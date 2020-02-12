Değişim tek yön!..

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, 5 Aralık 2019'da parlamentoyu (Azerbaycan Milli Meclisi) feshederek Kasım 2020'de yapılacak seçimleri 9 Şubat'a alması ile ilgili söylenebilecek çok şey var.

Ancak, Azerbaycan'da geçtiğimiz Pazar günü yapılan seçimleri izleyince, yerel ya da genel seçimlerin neden genellikle bahar aylarında yapıldığını bir kez daha net bir şekilde anladık.

Pazar günü yapılan seçimlerde yüzde 48 oranında yani beklenenden az katılım olmasını, birçok gözlemci, termometreler (-)1 civarında gösterse de, hissedilen sıcaklığın daha da düşük olması olarak gösterdi.

Bakü'de dolaşırken, Azerbaycanlıların 'kış ne zaman gelir?' sorusuna neden 'külekler estiğinde' yani 'rüzgarlar başladığında' cevabını verdikleri de anlaşılıyordu.

125 üyeden oluşan Azerbaycan Parlamentosunun her bir üyesinin ayrı bir bölgeden seçilmesi sebebiyle olsa gerek, seçim ortamının bizdekini hatırlatan bir yönü yoktu.

10 milyonluk ülkede seçimlerin öne alınmasının esas sebebi olarak değişimleri hızlandırma niyetinin gösterilmesi, özellikle de 2015'de petrol fiyatlarının düşmesi ile Azerbaycan'ın ekonomik yapısını mümkün olduğu kadar enerji bağımlığından kurtarmaya çabalaması ile ilgili.

Başlıca gelir kaynağı enerji olan ülkede, kaynakların çeşitlendirilmesi ile ilgili çalışmalar başta olmak üzere ciddi değişiklikler gündemde ve seçimlerin öne alınması belirli ölçüde geleceğe yönelik adımların daha sağlıklı olabilmesi ile alakalı.

Seçimlerde kazanacak olan milletvekillerinin daha iyi yetişmiş ve dolayısıyla ülkenin ileriye doğru atacağı adımlar konusunda daha bilgili ve cesur olmaları, beklentilerin ön önemli tarafı. Böylelikle mevcut yapıdaki bazı kişilerin ülkenin gelişimini yavaşlatma girişimlerine mani olunabileceği ve değişimin hızlanacağı ümit ediliyor.

Devlet millet kaynaşması…

Turizm ve tarım başta olmak üzere çeşitli sahalarda atılan adımlar, ekonominin çeşitliliği ve dolayısıyla ülkenin gelir kalemlerini artırma girişiminin uzantısı. Sürecin, Azerbaycan halkını yakından ilgilendiren bir başka yönü de, halka yönelik politikalardaki ciddi değişiklikler.

Yaklaşık bir yıl içerisinde asgari ücretin 125'ten 250 Manat civarına yükseltilmiş olması, gelir dağılımının daha adil bir şekilde düzenlenmesi yönünde atılmış adımlardan. Ödenemeyen kredilerin faizleri ile ilgili sağlanan gelişmeler de dar gelirli kesimi memnun eden hususlar arasında.

'Sosyal bütçe' anlayışı ile sağlanan gelişmeler yanında, Başta Cumhurbaşkanı Aliyev ve yardımcısı da olan eşi Mihriban Aliyeva olmak üzere yönetim kesimlerinin halkla daha çok kaynaşma eğilimi değişimin asıl göstergelerinden.

125 sandalye için çoğu bağımsız olmak üzere 1.314 adayın toplamda 5.5 milyon seçmenin oyunu alabilmek için yarıştığı seçimlerde, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in genel başkanlığını yaptığı Yeni Azerbaycan Partisi'nin (YAP) 70, bağımsızların 44 ve diğer partilerin 11 üye çıkarması, halkın değişime verdiği destek olarak yorumlanabilir.

Altı çizilmesi gereken en önemli husus ise, ülkenin değişim konusundaki kararlılığı. Bazı gözlemcilerin eğer seçim bekleneni vermezse yeni bir seçimin olabileceği şeklindeki yorumları da bundan.

Seçim neticesinin Azerbaycanlılar için hayırlı olmasını dilerken, özellikle de ülkemiz iş dünyası mensuplarının bu ülke ile ilişkiler konusunda daha girişken olmaları gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

Azerbaycan sadece kendisinden ibaret değil. Üyesi olduğu Bağımsız Devletler Topluluğu'na ulaşabilmek açısından da ciddi bir potansiyel çünkü…